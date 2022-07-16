https://ukraina.ru/20220716/1036494673.html
США поставляют Украине вооружение не для того, чтобы помочь ей победить РФ — Ищенко
США поставляют Украине вооружение не для того, чтобы помочь ей победить РФ — Ищенко - 16.07.2022 Украина.ру
США поставляют Украине вооружение не для того, чтобы помочь ей победить РФ — Ищенко
Американцы поставляют Украине технику и вооружение не для того, чтобы помочь ей победить Россию. Таким мнением поделился политолог Ростислав Ищенко в тексте для издания Украина.ру
2022-07-16T12:51
2022-07-16T12:51
2022-07-16T12:51
новости
эксперт
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"В отличие от Киева, в Вашингтоне работают не только дураки – там есть достаточное количество квалифицированных специалистов, способных адекватно оценить потенциалы сторон и понять, что Украина может воевать чуть дольше или чуть короче, но исход боевых действий ясен ещё до их начала — Киев проиграет, украинский нацистский режим прекратит своё существование", - заверил политолог.По его словам, оружие поставляется Киеву для увеличения числа жертв и разрушений, причём не столько российских, сколько украинских.С полным тестом статьи можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/102652/31/1026523195_203:0:3446:2432_1920x0_80_0_0_890c562ad83e838cca48d0ac30053665.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, эксперт
США поставляют Украине вооружение не для того, чтобы помочь ей победить РФ — Ищенко
Американцы поставляют Украине технику и вооружение не для того, чтобы помочь ей победить Россию. Таким мнением поделился политолог Ростислав Ищенко в тексте для издания Украина.ру
"В отличие от Киева, в Вашингтоне работают не только дураки – там есть достаточное количество квалифицированных специалистов, способных адекватно оценить потенциалы сторон и понять, что Украина может воевать чуть дольше или чуть короче, но исход боевых действий ясен ещё до их начала — Киев проиграет, украинский нацистский режим прекратит своё существование", - заверил политолог.
По его словам, оружие поставляется Киеву для увеличения числа жертв и разрушений, причём не столько российских, сколько украинских.
С полным тестом статьи можно ознакомиться здесь
.