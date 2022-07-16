https://ukraina.ru/20220716/1036494673.html

США поставляют Украине вооружение не для того, чтобы помочь ей победить РФ — Ищенко

США поставляют Украине вооружение не для того, чтобы помочь ей победить РФ — Ищенко - 16.07.2022 Украина.ру

США поставляют Украине вооружение не для того, чтобы помочь ей победить РФ — Ищенко

Американцы поставляют Украине технику и вооружение не для того, чтобы помочь ей победить Россию. Таким мнением поделился политолог Ростислав Ищенко в тексте для издания Украина.ру

2022-07-16T12:51

2022-07-16T12:51

2022-07-16T12:51

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эксперт

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"В отличие от Киева, в Вашингтоне работают не только дураки – там есть достаточное количество квалифицированных специалистов, способных адекватно оценить потенциалы сторон и понять, что Украина может воевать чуть дольше или чуть короче, но исход боевых действий ясен ещё до их начала — Киев проиграет, украинский нацистский режим прекратит своё существование", - заверил политолог.По его словам, оружие поставляется Киеву для увеличения числа жертв и разрушений, причём не столько российских, сколько украинских.С полным тестом статьи можно ознакомиться здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, эксперт