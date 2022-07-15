https://ukraina.ru/20220715/1036482955.html

"Отрезала" себе путь домой: Регину Тодоренко вновь раскритиковали на Украине

"Личность или кто?": Тодоренко вынуждают озвучить позицию

"Отрезала" себе путь домой: Регину Тодоренко вновь раскритиковали на Украине

Украинская певица Mamarika потребовала от звезды "Орла и решки" Регины Тодоренко обозначить свою позицию по спецоперации. Своем мнение она озвучила в интервью журналистке Алине Доротюк в YouTube-проекте "На ЧАСІ"

2022-07-15T16:57

2022-07-15T16:57

2022-07-15T16:57

новости

регина тодоренко

украина

влад топалов

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Она назвала Тодоренко "дурой", признавшись при этом, что знает ее родителей. По словам Mamarika, Тодоренко "отрезала" себе путь домой. Хотя, могла бы, как выразилась певица "начать донатить" и тогда "возможно, ее бы здесь поддержали и она нашла работу"."Не дай Бог на эту землю твоя нога ступит" - пригрозила Mamarika звезде "Орла и решки". - И твои дети, и твои мужья, и ты – сидите там", - добавила артистка.Ранее Регина Тодоренко объяснила свое молчание о спецоперации желанием сохранить семью, потому что ей с мужем Владом Топаловым сложно прийти к общему мнению.Ранее на Украине пригрозили расправой телеведущей Ксении Бородиной и ее детям, а также раскритиковали певицу Анну Седокову, за то, что ее "не интересует ничего кроме интимной жизни и лишних килограммов".

https://ukraina.ru/20220712/1034338610.html

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новости, регина тодоренко, украина, влад топалов, брак