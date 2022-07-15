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"Отрезала" себе путь домой: Регину Тодоренко вновь раскритиковали на Украине
"Личность или кто?": Тодоренко вынуждают озвучить позицию
"Отрезала" себе путь домой: Регину Тодоренко вновь раскритиковали на Украине
Украинская певица Mamarika потребовала от звезды "Орла и решки" Регины Тодоренко обозначить свою позицию по спецоперации. Своем мнение она озвучила в интервью журналистке Алине Доротюк в YouTube-проекте "На ЧАСІ"
2022-07-15T16:57
2022-07-15T16:57
2022-07-15T16:57
новости
регина тодоренко
украина
влад топалов
брак
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Она назвала Тодоренко "дурой", признавшись при этом, что знает ее родителей. По словам Mamarika, Тодоренко "отрезала" себе путь домой. Хотя, могла бы, как выразилась певица "начать донатить" и тогда "возможно, ее бы здесь поддержали и она нашла работу"."Не дай Бог на эту землю твоя нога ступит" - пригрозила Mamarika звезде "Орла и решки". - И твои дети, и твои мужья, и ты – сидите там", - добавила артистка.Ранее Регина Тодоренко объяснила свое молчание о спецоперации желанием сохранить семью, потому что ей с мужем Владом Топаловым сложно прийти к общему мнению.Ранее на Украине пригрозили расправой телеведущей Ксении Бородиной и ее детям, а также раскритиковали певицу Анну Седокову, за то, что ее "не интересует ничего кроме интимной жизни и лишних килограммов".
https://ukraina.ru/20220712/1034338610.html
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новости, регина тодоренко, украина, влад топалов, брак
"Отрезала" себе путь домой: Регину Тодоренко вновь раскритиковали на Украине
Украинская певица Mamarika потребовала от звезды "Орла и решки" Регины Тодоренко обозначить свою позицию по спецоперации. Своем мнение она озвучила в интервью журналистке Алине Доротюк в YouTube-проекте "На ЧАСІ"
Она назвала Тодоренко "дурой", признавшись при этом, что знает ее родителей.
Ты личность или кто? Это тупо и странно в наше время такое говорить. Твоя семья живет в Одессе. Я знаю ее родителей. Это маразм высшей меры. Она имеет какие-то сбережения. Я думаю, если бы она так боялась остаться без денег... Хотя, это, наверное, единственная причина почему [она молчит].
Mamarika
Украинская певица
По словам Mamarika, Тодоренко "отрезала" себе путь домой. Хотя, могла бы, как выразилась певица "начать донатить" и тогда "возможно, ее бы здесь поддержали и она нашла работу".
"Не дай Бог на эту землю твоя нога ступит" - пригрозила Mamarika звезде "Орла и решки". - И твои дети, и твои мужья, и ты – сидите там", - добавила артистка.
Ранее Регина Тодоренко объяснила свое молчание о спецоперации желанием сохранить семью, потому что ей с мужем Владом Топаловым сложно прийти к общему мнению.
Ранее на Украине пригрозили расправой телеведущей Ксении Бородиной и ее детям, а также раскритиковали певицу Анну Седокову, за то, что ее "не интересует ничего кроме интимной жизни и лишних килограммов".