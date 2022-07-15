Президент Бразилии намекнул, что предложит Зеленскому капитулировать - 15.07.2022 Украина.ру
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Президент Бразилии намекнул, что предложит Зеленскому капитулировать
Президент Бразилии намекнул, что предложит Зеленскому капитулировать - 15.07.2022 Украина.ру
Президент Бразилии намекнул, что предложит Зеленскому капитулировать
Президент Бразилии Жаир Болсонару 14 июля заявил бразильскому телеканалу CNN, что знает, как решить конфликт на Украине и собирается обсудить это с Владимиром Зеленским
2022-07-15T09:08
2022-07-15T09:08
спецоперация
новости
зеленский
капитуляция
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"Я передам ему свое видение, я в него верю. Я знаю, каким будет решение в этом случае, но не буду забегать вперед", - сказал Болсонару.Он привел аналогию с конфликтом вокруг Фолклендских островов, где военнослужащие аргентинской армии капитулировали после высадки британского десанта в 1982 году.Ранее Болсонару сообщал, что планирует провести телефонный звонок с Зеленским 18 июля.
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новости, зеленский, капитуляция

Президент Бразилии намекнул, что предложит Зеленскому капитулировать

09:08 15.07.2022
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Президент Бразилии Жаир Болсонару 14 июля заявил бразильскому телеканалу CNN, что знает, как решить конфликт на Украине и собирается обсудить это с Владимиром Зеленским
"Я передам ему свое видение, я в него верю. Я знаю, каким будет решение в этом случае, но не буду забегать вперед", - сказал Болсонару.
Он привел аналогию с конфликтом вокруг Фолклендских островов, где военнослужащие аргентинской армии капитулировали после высадки британского десанта в 1982 году.

"Решение вопроса … Чем закончилась война Аргентины с Соединенным Королевством в 1982 году? К этому идет. Мы сожалеем, в жизни есть то, что причиняет боль и вред, но это необходимо понять", - добавил бразильский президент.

Ранее Болсонару сообщал, что планирует провести телефонный звонок с Зеленским 18 июля.
Проведение спецоперации ВС РФ в южном направлении - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
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Битва дронов: Кнутов сравнил силы России и УкраиныВ интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов сравнил по количеству и мощности российские и украинские беспилотники.
 
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