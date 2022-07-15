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Президент Бразилии намекнул, что предложит Зеленскому капитулировать
Президент Бразилии намекнул, что предложит Зеленскому капитулировать - 15.07.2022 Украина.ру
Президент Бразилии намекнул, что предложит Зеленскому капитулировать
Президент Бразилии Жаир Болсонару 14 июля заявил бразильскому телеканалу CNN, что знает, как решить конфликт на Украине и собирается обсудить это с Владимиром Зеленским
2022-07-15T09:08
2022-07-15T09:08
2022-07-15T09:08
спецоперация
новости
зеленский
капитуляция
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"Я передам ему свое видение, я в него верю. Я знаю, каким будет решение в этом случае, но не буду забегать вперед", - сказал Болсонару.Он привел аналогию с конфликтом вокруг Фолклендских островов, где военнослужащие аргентинской армии капитулировали после высадки британского десанта в 1982 году.Ранее Болсонару сообщал, что планирует провести телефонный звонок с Зеленским 18 июля.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, зеленский, капитуляция
Президент Бразилии намекнул, что предложит Зеленскому капитулировать
Президент Бразилии Жаир Болсонару 14 июля заявил бразильскому телеканалу CNN, что знает, как решить конфликт на Украине и собирается обсудить это с Владимиром Зеленским