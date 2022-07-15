https://ukraina.ru/20220715/1036446164.html

Президент Бразилии намекнул, что предложит Зеленскому капитулировать

Президент Бразилии намекнул, что предложит Зеленскому капитулировать - 15.07.2022 Украина.ру

Президент Бразилии намекнул, что предложит Зеленскому капитулировать

Президент Бразилии Жаир Болсонару 14 июля заявил бразильскому телеканалу CNN, что знает, как решить конфликт на Украине и собирается обсудить это с Владимиром Зеленским

2022-07-15T09:08

2022-07-15T09:08

2022-07-15T09:08

спецоперация

новости

зеленский

капитуляция

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"Я передам ему свое видение, я в него верю. Я знаю, каким будет решение в этом случае, но не буду забегать вперед", - сказал Болсонару.Он привел аналогию с конфликтом вокруг Фолклендских островов, где военнослужащие аргентинской армии капитулировали после высадки британского десанта в 1982 году.Ранее Болсонару сообщал, что планирует провести телефонный звонок с Зеленским 18 июля.

https://ukraina.ru/20220715/bespilotniki-1036430015.html

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2022

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новости, зеленский, капитуляция