https://ukraina.ru/20220715/1036390962.html

"Есть проблемы": эксперт рассказал, что сейчас происходит со собором урожая на Украине

"Есть проблемы": эксперт рассказал, что сейчас происходит со собором урожая на Украине - 15.07.2022 Украина.ру

"Есть проблемы": эксперт рассказал, что сейчас происходит со собором урожая на Украине

Раньше украинские фермеры собирали свой урожай, благодаря комбайнам, которые заказывали у людей на других территориях, потому что своей техники не было, а сейчас эта часть машин находится на территориях киевского режима, сказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью Украина.ру

2022-07-15T04:15

2022-07-15T04:15

2022-07-15T04:15

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По его словам, на Украине есть проблемы со сбором урожая, потому что часть техники уничтожена в результате боевых действий, разграблена, было мародерство, пока РФ не взяла территории под контроль.Также потеряны сотни единиц сельхозтехники, которую используют для сбора урожая, для сельхозработ, добавил эксперт.Он выразил надежду, что эта проблема будет решена, потому что фермеры обращаются к российским сельхозпроизводителям и к крупным владельцам техники с просьбой – не на безвозмездной основе предоставить помощь, чтобы они смогли собрать урожай.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220713/1036311390.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, зерно, урожай, украина