"Есть проблемы": эксперт рассказал, что сейчас происходит со собором урожая на Украине - 15.07.2022 Украина.ру
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"Есть проблемы": эксперт рассказал, что сейчас происходит со собором урожая на Украине
"Есть проблемы": эксперт рассказал, что сейчас происходит со собором урожая на Украине - 15.07.2022 Украина.ру
"Есть проблемы": эксперт рассказал, что сейчас происходит со собором урожая на Украине
Раньше украинские фермеры собирали свой урожай, благодаря комбайнам, которые заказывали у людей на других территориях, потому что своей техники не было, а сейчас эта часть машин находится на территориях киевского режима, сказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью Украина.ру
2022-07-15T04:15
2022-07-15T04:15
новости
зерно
урожай
украина
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По его словам, на Украине есть проблемы со сбором урожая, потому что часть техники уничтожена в результате боевых действий, разграблена, было мародерство, пока РФ не взяла территории под контроль.Также потеряны сотни единиц сельхозтехники, которую используют для сбора урожая, для сельхозработ, добавил эксперт.Он выразил надежду, что эта проблема будет решена, потому что фермеры обращаются к российским сельхозпроизводителям и к крупным владельцам техники с просьбой – не на безвозмездной основе предоставить помощь, чтобы они смогли собрать урожай.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220713/1036311390.html
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новости, зерно, урожай, украина

"Есть проблемы": эксперт рассказал, что сейчас происходит со собором урожая на Украине

04:15 15.07.2022
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСбор урожая зерна в Красноярском крае
Сбор урожая зерна в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости . Илья Наймушин
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Раньше украинские фермеры собирали свой урожай, благодаря комбайнам, которые заказывали у людей на других территориях, потому что своей техники не было, а сейчас эта часть машин находится на территориях киевского режима, сказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью Украина.ру
По его словам, на Украине есть проблемы со сбором урожая, потому что часть техники уничтожена в результате боевых действий, разграблена, было мародерство, пока РФ не взяла территории под контроль.
Также потеряны сотни единиц сельхозтехники, которую используют для сбора урожая, для сельхозработ, добавил эксперт.
Украинская специфика была такая, что многие фермеры, сельхозпроизводители, жили достаточно небогато, поэтому не имели своей тяжелой техники, типа комбайнов, а просто все вместе заказывали у владельцев комбайнов сбор урожая на конкретных территориях. Комбайны начинали с юга, затем шли уже на север. Сейчас эта система нарушена, часть техники находится с той стороны, на стороне, подконтрольной режиму Зеленского, поэтому техники не хватает.
Владимир Рогов интервью
Владимир Рогов
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области
Он выразил надежду, что эта проблема будет решена, потому что фермеры обращаются к российским сельхозпроизводителям и к крупным владельцам техники с просьбой – не на безвозмездной основе предоставить помощь, чтобы они смогли собрать урожай.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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