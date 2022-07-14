Разгневанные футбольные фанаты хотят наказать организаторов выступления "Би-2" - 14.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220714/1036337786.html
Разгневанные футбольные фанаты хотят наказать организаторов выступления "Би-2"
Разгневанные футбольные фанаты хотят наказать организаторов выступления "Би-2" - 14.07.2022 Украина.ру
Разгневанные футбольные фанаты хотят наказать организаторов выступления "Би-2"
Болельщики футбольного клуба "Зенит" написали письмо президенту Российского футбольного союза Александру Дюкову с требованием привлечь к ответственности организаторов выступления "Би-2" на "Газпром-арене", передал 13 июля Telegram-канал Readovka
2022-07-14T09:58
2022-07-14T09:58
новости
музыканты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103120/97/1031209734_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_62a30292f921d90a78090bce7fd73de0.jpg.webp
Фанатов разгневал концерт группы на матче за Суперкубок в Санкт-Петербурге.Они выразили недоумение - почему организаторы, которые пригласили группу, дискриминирующую россиян за поддержку родной страны в спецоперации, до сих пор не понесли никакого наказания. Также они подчеркнули, что следует исключать участие группы в любых мероприятиях на территории России.На прошлой неделе болельщики освистали "Би-2" во время выступления на матче за Суперкубок — с момента появления музыкантов на поле весь стадион встал и начал скандировать "пошли вон, твари!".Буквы Z и V нанесены на российской технике, которая задействована в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Эти знаки стали символом поддержки спецоперации.Ранее западные бренды стали отказываться от использования буквы Z в своих логотипах или же названиях. В РФ данный шаг назвали проявлением русофобии.
/20220428/1033880118.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103120/97/1031209734_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_d303fe7af14b9c2f9eef5da184e503b8.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, музыканты

Разгневанные футбольные фанаты хотят наказать организаторов выступления "Би-2"

09:58 14.07.2022
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФестиваль "Нашествие". День первый
Фестиваль Нашествие. День первый - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
Болельщики футбольного клуба "Зенит" написали письмо президенту Российского футбольного союза Александру Дюкову с требованием привлечь к ответственности организаторов выступления "Би-2" на "Газпром-арене", передал 13 июля Telegram-канал Readovka
Фанатов разгневал концерт группы на матче за Суперкубок в Санкт-Петербурге.

"Следует учитывать, что позиция группы относительно происходящего на Украине давно известна, и не была секретом для тех, кто организовал её выступление на "Газпром-арене". Приглашение группы на выступление на важном футбольном мероприятии могло иметь целью лишь дестабилизацию и разжигание протестных настроений в обществе", — написали болельщики в письме.

Они выразили недоумение - почему организаторы, которые пригласили группу, дискриминирующую россиян за поддержку родной страны в спецоперации, до сих пор не понесли никакого наказания. Также они подчеркнули, что следует исключать участие группы в любых мероприятиях на территории России.

На прошлой неделе болельщики освистали "Би-2" во время выступления на матче за Суперкубок — с момента появления музыкантов на поле весь стадион встал и начал скандировать "пошли вон, твари!".
Буквы Z и V нанесены на российской технике, которая задействована в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Эти знаки стали символом поддержки спецоперации.
Ранее западные бренды стали отказываться от использования буквы Z в своих логотипах или же названиях. В РФ данный шаг назвали проявлением русофобии.
Лёва Би-2 - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 18:00
Группа «Би-2» повторила выходку Шевчука из-за буквы ZУчастники российской музыкальной группы «Би-2» отказались играть концерт в концертном зале Омска, в котором висел баннер в поддержку президента России Владимира Путина с буквой Z, которая стала символом военной спецоперации РФ на Украине. Об этом 28 апреля сообщается в соцсетях
 
Новостимузыканты
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:36В Германии назвали единственный способ решить конфликт на Украине
11:34Глава МИД Украины нагрубил КНДР из-за признания республик Донбасса
11:32Куда едут российские медики с начала СВО? - спецрепортаж.Видео
11:31"Это вранье": Захарова ответила Блинкену о "насильном удержании" украинцев
11:30Вакарчук попал под обстрел: украинские журналисты выяснили, жив ли он
11:20Профсоюз: иностранные судовладельцы не не увольняют моряков из РФ несмотря на санкции
11:05На освобожденных территориях восстановлена централизованная власть
10:55Неменский: Украинская армия истощена и не сможет атаковать юг
10:52Депутат Рады атаковала назначенного Киевом "главу администрации" Луганской области
10:40Аналитик назвал страны, вставшие в очередь на дефолт
10:39Посольство РФ ответило на обвинения США в насильственном изъятии украинских паспортов
10:36"Не в Приднестровье". Военный эксперт о том, где ВСУ найдут склады с боеприпасами
10:26"Это детский сад". Суздальцев о том, как Россия без войны решит проблему Калининграда
10:18В Венесуэле призвали судить правительство США
09:58Разгневанные футбольные фанаты хотят наказать организаторов выступления "Би-2"
09:52В Херсоне задержан еще один гражданин США
09:45Для идентификации погибших: украинских военных обязали сдать образцы ДНК
09:41Суздальцев рассказал, чем бы закончилась война России с Литвой из-за Калининграда
09:25Киев просит у США ракеты большей дальности — депутат
09:09Ограничения на поставки российского газа не войдут в новый пакет санкций — премьер Чехии
Лента новостейМолния