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Разгневанные футбольные фанаты хотят наказать организаторов выступления "Би-2"

Разгневанные футбольные фанаты хотят наказать организаторов выступления "Би-2" - 14.07.2022 Украина.ру

Разгневанные футбольные фанаты хотят наказать организаторов выступления "Би-2"

Болельщики футбольного клуба "Зенит" написали письмо президенту Российского футбольного союза Александру Дюкову с требованием привлечь к ответственности организаторов выступления "Би-2" на "Газпром-арене", передал 13 июля Telegram-канал Readovka

2022-07-14T09:58

2022-07-14T09:58

2022-07-14T09:58

новости

музыканты

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Фанатов разгневал концерт группы на матче за Суперкубок в Санкт-Петербурге.Они выразили недоумение - почему организаторы, которые пригласили группу, дискриминирующую россиян за поддержку родной страны в спецоперации, до сих пор не понесли никакого наказания. Также они подчеркнули, что следует исключать участие группы в любых мероприятиях на территории России.На прошлой неделе болельщики освистали "Би-2" во время выступления на матче за Суперкубок — с момента появления музыкантов на поле весь стадион встал и начал скандировать "пошли вон, твари!".Буквы Z и V нанесены на российской технике, которая задействована в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Эти знаки стали символом поддержки спецоперации.Ранее западные бренды стали отказываться от использования буквы Z в своих логотипах или же названиях. В РФ данный шаг назвали проявлением русофобии.

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новости, музыканты