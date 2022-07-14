Разгневанные футбольные фанаты хотят наказать организаторов выступления "Би-2"
Болельщики футбольного клуба "Зенит" написали письмо президенту Российского футбольного союза Александру Дюкову с требованием привлечь к ответственности организаторов выступления "Би-2" на "Газпром-арене", передал 13 июля Telegram-канал Readovka
Фанатов разгневал концерт группы на матче за Суперкубок в Санкт-Петербурге.
"Следует учитывать, что позиция группы относительно происходящего на Украине давно известна, и не была секретом для тех, кто организовал её выступление на "Газпром-арене". Приглашение группы на выступление на важном футбольном мероприятии могло иметь целью лишь дестабилизацию и разжигание протестных настроений в обществе", — написали болельщики в письме.
Они выразили недоумение - почему организаторы, которые пригласили группу, дискриминирующую россиян за поддержку родной страны в спецоперации, до сих пор не понесли никакого наказания. Также они подчеркнули, что следует исключать участие группы в любых мероприятиях на территории России.
На прошлой неделе болельщики освистали "Би-2" во время выступления на матче за Суперкубок — с момента появления музыкантов на поле весь стадион встал и начал скандировать "пошли вон, твари!".
На прошлой неделе болельщики освистали "Би-2" во время выступления на матче за Суперкубок — с момента появления музыкантов на поле весь стадион встал и начал скандировать "пошли вон, твари!".
Буквы Z и V нанесены на российской технике, которая задействована в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Эти знаки стали символом поддержки спецоперации.
Ранее западные бренды стали отказываться от использования буквы Z в своих логотипах или же названиях. В РФ данный шаг назвали проявлением русофобии.
28 апреля, 18:00Группа «Би-2» повторила выходку Шевчука из-за буквы ZУчастники российской музыкальной группы «Би-2» отказались играть концерт в концертном зале Омска, в котором висел баннер в поддержку президента России Владимира Путина с буквой Z, которая стала символом военной спецоперации РФ на Украине. Об этом 28 апреля сообщается в соцсетях