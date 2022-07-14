Теперь и жара звучит по-русски. Послевоенный Бердянск – пляж, рестораны, дороги - 14.07.2022 Украина.ру
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Теперь и жара звучит по-русски. Послевоенный Бердянск – пляж, рестораны, дороги
Теперь и жара звучит по-русски. Послевоенный Бердянск – пляж, рестораны, дороги - 14.07.2022 Украина.ру
Теперь и жара звучит по-русски. Послевоенный Бердянск – пляж, рестораны, дороги
С окончанием боев в Мариуполе и стабилизацией ситуации на юге бывшей Украины Азовское море стало внутренним морем в России. Сухопутный коридор в Крым, ранее... Украина.ру, 14.07.2022
2022-07-14T08:29
2022-07-14T08:55
донбасс
война
сво
россия
мир
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С окончанием боев в Мариуполе и стабилизацией ситуации на юге бывшей Украины Азовское море стало внутренним морем в России. Сухопутный коридор в Крым, ранее являвшийся лишь мечтами политиков, наконец-то стал реальностью. Как же живут освобожденные территории?Если ехать в Бердянск из Донецка, путь займет около четырех часов. Для военных корреспондентов, работающих в Донбассе, этот путь частично привычен – ехать приходится в сторону Мариуполя. Впрочем, недалеко от въезда в город нужно свернуть направо, в сторону Мангуша – и там до Бердянска, практически никуда не сворачивая.Сворачивать все же приходится – проезд по трассе закрыт бетонными блоками, висит грубо намалеванное объявление "Объезд". Приходится объезжать.- С 2013 года впервые тут еду, пацаны! – делится впечатлениями водитель Антон, - Так что смотрите в навигаторы, дорогу я не то что бы помню!Навигация – дело важное на войне. В 2014 году "ошибиться и заехать на позиции укропов" было крайне распространенной ошибкой. Не все эти истории заканчивались, к сожалению, хорошо.В процессе поездки выясняется крайне неприятное обстоятельство – сервис "Яндекс-карты" запретил скачивание оффлайн-версий карт территорий Украины и Грузии. К российскому IT-гиганту появляются логичные вопросы – за кого компания в этом конфликте? К счастью, сервис Maps.me себе не изменяет – все оффлайн-карты в этом приложении доступны каждому.Дорога стремительно летит под брюхом автомобиля. По обе ее стороны далеко, за горизонт простираются поля. Пшеница уже созрела, набухшие богатым урожаем колосья норовят склониться к земле под грузом зерна. Зерна пшеницы можно жевать – на вкус они весьма приятны. С другой стороны бесчисленные ряды подсолнухов – они пока еще не созрели.Территория ДНР сменяется Запорожской областью. Рекламный щит "Великого будивнiцтва" прошел своего рода модернизацию от местных юмористов – называется оно теперь "программа резидента", все упоминания об Украине стерты.На въезде в Бердянск стоит стела с названием города, уже выкрашенная в цвета российского триколора, и билборд с короткой фразой, содержащей огромный смысл."Россия здесь навсегда".В городе нет ни украинских флагов, ни уже каких-либо следов украинского присутствия. О нем напоминают разве что вывески на магазинах – они преимущественно на украинском языке, хотя и на русском таковых встречается немало.В городе бивалютная система – гривна ходит наравне с рублем, но гривны в городе пока что все равно больше. А вот продуктовые полки в магазинах изменились – украинские продукты сменились произведенными в Крыму и на Кубани. Последних прям очень много – и это лишний раз свидетельствует о том, что для предпринимателей Краснодарского края Крымский мост открыл невиданные логистические возможности. Городская инфраструктура находится, мягко говоря, в плачевном состоянии. Если сравнивать дороги Бердянска с дорогами схожих по размеру городков ДНР, сравнение будет не в пользу первого.- По городу как будто Мамай прошелся! – комментирует состояние дорог Антон, - А у них ведь здесь даже боев не было!Боев в городе действительно не было – по воинским частям в городской черте несколько раз наносились ракетные и авиа-удары, однако сам Бердянск был занят российскими войсками без боя.- Ну били по городу несколько раз в феврале, в марте еще украинцы наносили удар по порту, тогда корабль утопили. Но так-то нам повезло, у нас тут мир, - рассказывает Александр, заместитель главврача городской больницы.Городская больница представляет собой зрелище достаточно пестрое. Где-то успели сделать капитальный ремонт – детское отделение выглядит вполне прилично. Остальная территория больницы производит гнетущее впечатление – где-то в асфальте не просто выбоины, а вполне натуральные, травмоопасные ямы.Тем не менее, в городе встречаются и вполне комфортные, уютные места. Работают рестораны и кафе. Одно из лучших заведений называется просто и безыскусно – "Модное место". Меню в нем на русском, а вот цены указаны все еще в гривнах. Цены, к слову, весьма демократичные, а качество не уступает московским ресторанам.- Раньше все на украинском было, и разговаривали с посетителями на украинском. Что поделать, государственный язык был, - вспоминает официант Петр.На улицах людей немного – ужасная жара не располагает к тому, чтобы прогуливаться по городу. На пляжах людей больше, но не то чтобы густо – известно, что жители курортных городов не большие любители пляжей.- Да я на море последний раз года два назад был, - отшучивается средних лет мужик по имени Сергей, хозяин небольшого магазинчика в центре города, - предпочитаю проводить время дома.На пляжи в основном приходят семьи с детьми – пока родители сидят на берегу и загорают, дети задорно плещутся в море или в небольших "лужах" - кусочках Азовского моря размером с парковый пруд, отделенных песчаной косой. В одной из этих луж пенсионного возраста мужчина удит рыбу.- Бычок тут иногда клюет, ловлю помаленьку. Уже четырех поймал, - комментирует он.Четырехметровая полоса вдоль всего пляжа усыпана ракушками, что в изобилии выносит на берег Азовское море. Ракушек столь много, что они покрывают песчаный слой. Ракушки острые, и босиком по ним ходить весьма неприятно. А вот вода – как парное молоко, а жаркое солнце высушивает купальщика уже через пару минут после выхода из воды.Здесь, на пляже, под шум набегающих на берег морских волн, становится отчетливо понятной цена мира, особенно если вспомнить ежедневную канонаду над городом-крепостью Донецком.Бердянску повезло. Здесь будет мир и далее.Сюда пришла Россия.
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Фёдор Громов
Фёдор Громов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
донбасс, война, сво, россия, мир

Теперь и жара звучит по-русски. Послевоенный Бердянск – пляж, рестораны, дороги

08:29 14.07.2022 (обновлено: 08:55 14.07.2022)
 
© Украина.ру / Федор ГромовУкраина Бердянск
Украина Бердянск - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© Украина.ру / Федор Громов
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Фёдор Громов
журналист
Все материалы
С окончанием боев в Мариуполе и стабилизацией ситуации на юге бывшей Украины Азовское море стало внутренним морем в России. Сухопутный коридор в Крым, ранее являвшийся лишь мечтами политиков, наконец-то стал реальностью. Как же живут освобожденные территории?
Если ехать в Бердянск из Донецка, путь займет около четырех часов. Для военных корреспондентов, работающих в Донбассе, этот путь частично привычен – ехать приходится в сторону Мариуполя. Впрочем, недалеко от въезда в город нужно свернуть направо, в сторону Мангуша – и там до Бердянска, практически никуда не сворачивая.
Сворачивать все же приходится – проезд по трассе закрыт бетонными блоками, висит грубо намалеванное объявление "Объезд". Приходится объезжать.
- С 2013 года впервые тут еду, пацаны! – делится впечатлениями водитель Антон, - Так что смотрите в навигаторы, дорогу я не то что бы помню!
© Украина.ру / Федор ГромовУкраина Бердянск
Украина Бердянск - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© Украина.ру / Федор Громов
Украина Бердянск
Навигация – дело важное на войне. В 2014 году "ошибиться и заехать на позиции укропов" было крайне распространенной ошибкой. Не все эти истории заканчивались, к сожалению, хорошо.
В процессе поездки выясняется крайне неприятное обстоятельство – сервис "Яндекс-карты" запретил скачивание оффлайн-версий карт территорий Украины и Грузии. К российскому IT-гиганту появляются логичные вопросы – за кого компания в этом конфликте? К счастью, сервис Maps.me себе не изменяет – все оффлайн-карты в этом приложении доступны каждому.
Дорога стремительно летит под брюхом автомобиля. По обе ее стороны далеко, за горизонт простираются поля. Пшеница уже созрела, набухшие богатым урожаем колосья норовят склониться к земле под грузом зерна. Зерна пшеницы можно жевать – на вкус они весьма приятны. С другой стороны бесчисленные ряды подсолнухов – они пока еще не созрели.
Территория ДНР сменяется Запорожской областью. Рекламный щит "Великого будивнiцтва" прошел своего рода модернизацию от местных юмористов – называется оно теперь "программа резидента", все упоминания об Украине стерты.
© Украина.ру / Федор ГромовУкраина Бердянск
Украина Бердянск - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© Украина.ру / Федор Громов
Украина Бердянск
На въезде в Бердянск стоит стела с названием города, уже выкрашенная в цвета российского триколора, и билборд с короткой фразой, содержащей огромный смысл.
"Россия здесь навсегда".
В городе нет ни украинских флагов, ни уже каких-либо следов украинского присутствия. О нем напоминают разве что вывески на магазинах – они преимущественно на украинском языке, хотя и на русском таковых встречается немало.
В городе бивалютная система – гривна ходит наравне с рублем, но гривны в городе пока что все равно больше. А вот продуктовые полки в магазинах изменились – украинские продукты сменились произведенными в Крыму и на Кубани. Последних прям очень много – и это лишний раз свидетельствует о том, что для предпринимателей Краснодарского края Крымский мост открыл невиданные логистические возможности.
Городская инфраструктура находится, мягко говоря, в плачевном состоянии. Если сравнивать дороги Бердянска с дорогами схожих по размеру городков ДНР, сравнение будет не в пользу первого.
© Украина.ру / Федор ГромовУкраина Бердянск
Украина Бердянск
1 из 3
Украина Бердянск
© Украина.ру / Федор Громов
© Украина.ру / Федор ГромовУкраина Бердянск
Украина Бердянск
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Украина Бердянск
© Украина.ру / Федор Громов
© Украина.ру / Федор ГромовУкраина Бердянск
Украина Бердянск
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Украина Бердянск
© Украина.ру / Федор Громов
1 из 3
Украина Бердянск
© Украина.ру / Федор Громов
2 из 3
Украина Бердянск
© Украина.ру / Федор Громов
3 из 3
Украина Бердянск
© Украина.ру / Федор Громов
- По городу как будто Мамай прошелся! – комментирует состояние дорог Антон, - А у них ведь здесь даже боев не было!
Боев в городе действительно не было – по воинским частям в городской черте несколько раз наносились ракетные и авиа-удары, однако сам Бердянск был занят российскими войсками без боя.
- Ну били по городу несколько раз в феврале, в марте еще украинцы наносили удар по порту, тогда корабль утопили. Но так-то нам повезло, у нас тут мир, - рассказывает Александр, заместитель главврача городской больницы.
Городская больница представляет собой зрелище достаточно пестрое. Где-то успели сделать капитальный ремонт – детское отделение выглядит вполне прилично. Остальная территория больницы производит гнетущее впечатление – где-то в асфальте не просто выбоины, а вполне натуральные, травмоопасные ямы.
© Украина.ру / Федор ГромовУкраина Бердянск
Украина Бердянск - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© Украина.ру / Федор Громов
Украина Бердянск
Тем не менее, в городе встречаются и вполне комфортные, уютные места. Работают рестораны и кафе. Одно из лучших заведений называется просто и безыскусно – "Модное место". Меню в нем на русском, а вот цены указаны все еще в гривнах. Цены, к слову, весьма демократичные, а качество не уступает московским ресторанам.
- Раньше все на украинском было, и разговаривали с посетителями на украинском. Что поделать, государственный язык был, - вспоминает официант Петр.
На улицах людей немного – ужасная жара не располагает к тому, чтобы прогуливаться по городу. На пляжах людей больше, но не то чтобы густо – известно, что жители курортных городов не большие любители пляжей.
© Украина.ру / Федор ГромовУкраина Бердянск
Украина Бердянск - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© Украина.ру / Федор Громов
Украина Бердянск
- Да я на море последний раз года два назад был, - отшучивается средних лет мужик по имени Сергей, хозяин небольшого магазинчика в центре города, - предпочитаю проводить время дома.
На пляжи в основном приходят семьи с детьми – пока родители сидят на берегу и загорают, дети задорно плещутся в море или в небольших "лужах" - кусочках Азовского моря размером с парковый пруд, отделенных песчаной косой. В одной из этих луж пенсионного возраста мужчина удит рыбу.
- Бычок тут иногда клюет, ловлю помаленьку. Уже четырех поймал, - комментирует он.
Четырехметровая полоса вдоль всего пляжа усыпана ракушками, что в изобилии выносит на берег Азовское море. Ракушек столь много, что они покрывают песчаный слой. Ракушки острые, и босиком по ним ходить весьма неприятно. А вот вода – как парное молоко, а жаркое солнце высушивает купальщика уже через пару минут после выхода из воды.
Здесь, на пляже, под шум набегающих на берег морских волн, становится отчетливо понятной цена мира, особенно если вспомнить ежедневную канонаду над городом-крепостью Донецком.
Бердянску повезло. Здесь будет мир и далее.
Сюда пришла Россия.
 
ДонбассвойнаСВОРоссиямир
 
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