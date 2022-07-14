Алехин рассказал, как Россия борется с иностранными наемниками на Украине - 14.07.2022 Украина.ру
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Алехин рассказал, как Россия борется с иностранными наемниками на Украине
Алехин рассказал, как Россия борется с иностранными наемниками на Украине - 14.07.2022 Украина.ру
Алехин рассказал, как Россия борется с иностранными наемниками на Украине
Россия активно уничтожает иностранных наемников, которые воюют на стороне Украины, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
2022-07-14T07:30
2022-07-14T07:30
наемники
иностранные наемники
украина
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В Минобороны России ранее заявили, что с начала спецоперации на Украину прибыли 7107 наемников. Уничтожены или покинули зону боевых действий 4366 бойцов, продолжают участвовать в конфликте 2741.По его словам, чем меньше наемников участвуют на стороне Украине, тем лучше для России.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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наемники, иностранные наемники, украина

Алехин рассказал, как Россия борется с иностранными наемниками на Украине

07:30 14.07.2022
 
© AP / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие идут в Ирпене, на окраине Киева, Украина, вторник, 8 марта 2022 г ВСУ националисты оружие
Украинские военнослужащие идут в Ирпене, на окраине Киева, Украина, вторник, 8 марта 2022 г ВСУ националисты оружие - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© AP / Vadim Ghirda
Читать в
Россия активно уничтожает иностранных наемников, которые воюют на стороне Украины, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
В Минобороны России ранее заявили, что с начала спецоперации на Украину прибыли 7107 наемников. Уничтожены или покинули зону боевых действий 4366 бойцов, продолжают участвовать в конфликте 2741.

Как показывает опыт и негласное правило ведения любых войн, наемники уничтожаются. Это прекрасно знают наши солдаты и офицеры, принимающие участие в боевых действиях.

Геннадий Алехин интервью
Геннадий Алехин
Военный обозреватель, полковник запаса
По его словам, чем меньше наемников участвуют на стороне Украине, тем лучше для России.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Зеленский ВСУ
18 июня, 11:43
Коррупция и тотальная некомпетентность: американский наемник в плену рассказал об устройстве украинской армииЗадержанный российскими военными в Харьковской области наемник из США Энди Хюйн в интервью RT рассказал о продажности и непрофессионализме украинского командования
 
наемникииностранные наемникиУкраина
 
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