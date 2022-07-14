https://ukraina.ru/20220714/1036303965.html
Алехин рассказал, как Россия борется с иностранными наемниками на Украине
Алехин рассказал, как Россия борется с иностранными наемниками на Украине - 14.07.2022 Украина.ру
Алехин рассказал, как Россия борется с иностранными наемниками на Украине
Россия активно уничтожает иностранных наемников, которые воюют на стороне Украины, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
2022-07-14T07:30
2022-07-14T07:30
2022-07-14T07:30
наемники
иностранные наемники
украина
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В Минобороны России ранее заявили, что с начала спецоперации на Украину прибыли 7107 наемников. Уничтожены или покинули зону боевых действий 4366 бойцов, продолжают участвовать в конфликте 2741.По его словам, чем меньше наемников участвуют на стороне Украине, тем лучше для России.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
/20220618/1034179650.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
наемники, иностранные наемники, украина
Алехин рассказал, как Россия борется с иностранными наемниками на Украине
Россия активно уничтожает иностранных наемников, которые воюют на стороне Украины, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру