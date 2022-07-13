https://ukraina.ru/20220713/kakhovka-1036260451.html

Военный эксперт: по Каховке стреляли под руководством американских советников

Военный эксперт: по Каховке стреляли под руководством американских советников - 13.07.2022 Украина.ру

Военный эксперт: по Каховке стреляли под руководством американских советников

В ночь на понедельник, 11 июля, СБУ ударили по Каховке из реактивной системы залпового огня HIMARS, в результате чего погибли и пострадали мирные жители. Руководили этой акцией устрашения американские советники, считает военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

2022-07-13T13:31

2022-07-13T13:31

2022-07-13T13:55

военный эксперт

каховка

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Он пояснил, что, скорее всего, атаковавшие использовали тактику двойного удара, когда сначала летит "Смерч", по нему работают ПВО, а следом пускают HIMARS. Последние беспрепятственно достигают цели, потому что перехватывающая система пока занята.Полностью прочитать интервью с Юрием Кнутовым можно здесь.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

военный эксперт, каховка