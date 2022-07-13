Военный эксперт: по Каховке стреляли под руководством американских советников - 13.07.2022 Украина.ру
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Военный эксперт: по Каховке стреляли под руководством американских советников
Военный эксперт: по Каховке стреляли под руководством американских советников - 13.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт: по Каховке стреляли под руководством американских советников
В ночь на понедельник, 11 июля, СБУ ударили по Каховке из реактивной системы залпового огня HIMARS, в результате чего погибли и пострадали мирные жители. Руководили этой акцией устрашения американские советники, считает военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-07-13T13:31
2022-07-13T13:55
военный эксперт
каховка
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Он пояснил, что, скорее всего, атаковавшие использовали тактику двойного удара, когда сначала летит "Смерч", по нему работают ПВО, а следом пускают HIMARS. Последние беспрепятственно достигают цели, потому что перехватывающая система пока занята.Полностью прочитать интервью с Юрием Кнутовым можно здесь.
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военный эксперт, каховка
Военный эксперт: по Каховке стреляли под руководством американских советников

Американские инструкторы руководили атакой по мирным жителям Каховки

13:31 13.07.2022 (обновлено: 13:55 13.07.2022)
 
© Public domainHIMARS
HIMARS
© Public domain
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В ночь на понедельник, 11 июля, СБУ ударили по Каховке из реактивной системы залпового огня HIMARS, в результате чего погибли и пострадали мирные жители. Руководили этой акцией устрашения американские советники, считает военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Это был HIMARS. Там, скорее всего, есть советник американский, может даже два, которые помогают в управлении этим оружием. Стреляли по наведению со спутника, с системой GPS, ракета в цель попала с высокой точностью. У нее мощная боевая часть, отсюда большие разрушения и ущерб.

Юрий Кнутов
Военный эксперт, директор музея войск ПВО
Он пояснил, что, скорее всего, атаковавшие использовали тактику двойного удара, когда сначала летит "Смерч", по нему работают ПВО, а следом пускают HIMARS. Последние беспрепятственно достигают цели, потому что перехватывающая система пока занята.
Что произошло в Каховке

В ночь на понедельник, 11 июля, СБУ ударили по Каховке из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. По официальным данным, в результате погибло по меньшей мере 6 человек и около 60-ти пострадали.

Полностью прочитать интервью с Юрием Кнутовым можно здесь.
 
военный экспертКаховка
 
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