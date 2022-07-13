"Уйдет с мирового рынка": эксперт о том, как Украина воспримет торговлю зерном в рублях
04:30 13.07.2022 (обновлено: 14:13 13.07.2022)
Глава аналитического бюро проекта «СОНАР-2050» Иван Лизан в интервью изданию Украина.ру позитивно оценил торговлю зерном в рублях. Цена на российскую пшеницу теперь будет определяться не в США или Европе, а непосредственно в России
6 июля, 08:21Грандиозная ложь украинского режима. Почему киевская власть не хочет вывозить зерно моремВесь май и июнь каждый день были слышны рассуждения западных лидеров о 20 млн тонн зерна, которые необходимо вывезти из Украины и которые не дает вывезти своими действиями Россия. Наконец на прошлой неделе ВС РФ оставили остров Змеиный, бывший, по словам украинской власти, главным препятствием в этом вопросе. И что?
«Потому что эти страны являются потенциальными покупателями нашей высокотехнологичной продукции. Я надеюсь, что вместе с зерном туда пойдут еще и наши машины, включая сельскохозяйственные», — добавил он.
Украина же, по мнению Ивана Лизана, в этом году практически уйдет с мирового рынка зерновых.
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