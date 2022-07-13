https://ukraina.ru/20220713/1034338358.html

"Уйдет с мирового рынка": эксперт о том, как Украина воспримет торговлю зерном в рублях

"Уйдет с мирового рынка": эксперт о том, как Украина воспримет торговлю зерном в рублях - 13.07.2022 Украина.ру

"Уйдет с мирового рынка": эксперт о том, как Украина воспримет торговлю зерном в рублях

Глава аналитического бюро проекта «СОНАР-2050» Иван Лизан в интервью изданию Украина.ру позитивно оценил торговлю зерном в рублях. Цена на российскую пшеницу теперь будет определяться не в США или Европе, а непосредственно в России

2022-07-13T04:30

2022-07-13T04:30

2022-07-13T14:13

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украина

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Украина же, по мнению Ивана Лизана, в этом году практически уйдет с мирового рынка зерновых.Полную версию интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.

/20220706/1034298835.html

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2022

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новости, украина