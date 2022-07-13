"Уйдет с мирового рынка": эксперт о том, как Украина воспримет торговлю зерном в рублях - 13.07.2022 Украина.ру
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"Уйдет с мирового рынка": эксперт о том, как Украина воспримет торговлю зерном в рублях
"Уйдет с мирового рынка": эксперт о том, как Украина воспримет торговлю зерном в рублях - 13.07.2022 Украина.ру
"Уйдет с мирового рынка": эксперт о том, как Украина воспримет торговлю зерном в рублях
Глава аналитического бюро проекта «СОНАР-2050» Иван Лизан в интервью изданию Украина.ру позитивно оценил торговлю зерном в рублях. Цена на российскую пшеницу теперь будет определяться не в США или Европе, а непосредственно в России
2022-07-13T04:30
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новости
украина
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Украина же, по мнению Ивана Лизана, в этом году практически уйдет с мирового рынка зерновых.Полную версию интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
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новости, украина

"Уйдет с мирового рынка": эксперт о том, как Украина воспримет торговлю зерном в рублях

04:30 13.07.2022 (обновлено: 14:13 13.07.2022)
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости . Илья Наймушин
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Глава аналитического бюро проекта «СОНАР-2050» Иван Лизан в интервью изданию Украина.ру позитивно оценил торговлю зерном в рублях. Цена на российскую пшеницу теперь будет определяться не в США или Европе, а непосредственно в России
- РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 08:21
Грандиозная ложь украинского режима. Почему киевская власть не хочет вывозить зерно моремВесь май и июнь каждый день были слышны рассуждения западных лидеров о 20 млн тонн зерна, которые необходимо вывезти из Украины и которые не дает вывезти своими действиями Россия. Наконец на прошлой неделе ВС РФ оставили остров Змеиный, бывший, по словам украинской власти, главным препятствием в этом вопросе. И что?
«Потому что эти страны являются потенциальными покупателями нашей высокотехнологичной продукции. Я надеюсь, что вместе с зерном туда пойдут еще и наши машины, включая сельскохозяйственные», — добавил он.
Украина же, по мнению Ивана Лизана, в этом году практически уйдет с мирового рынка зерновых.
Полную версию интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
 
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