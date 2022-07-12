«Цепляться за Харьков». Военный эксперт о том, что начнется в Донбассе в ближайшее время - 13.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220712/1034338346.html
«Цепляться за Харьков». Военный эксперт о том, что начнется в Донбассе в ближайшее время
«Цепляться за Харьков». Военный эксперт о том, что начнется в Донбассе в ближайшее время - 13.07.2022 Украина.ру
«Цепляться за Харьков». Военный эксперт о том, что начнется в Донбассе в ближайшее время
Настроения у пленных украинских военных в Лисичанске те же самые, что и в Золотом. Даже кадровый офицерский состав противника не хочет воевать. Они понимают, что, во всяком случае, территорию ЛДНР им придется сдать. Об этом рассказал военный корреспондент Геннадий Дубовой в интервью изданию Украина.ру
2022-07-12T10:30
2022-07-13T11:11
новости
донбасс
харьков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/images/sharing/article/1034338346.jpg?10342520841657699895
По его словам, проблема с&nbsp;Северском будет решена также достаточно быстро и&nbsp;оперативно. Главное&nbsp;&mdash; это Славянск, Краматорск и&nbsp;Авдеевка. Пока мы не&nbsp;ликвидируем тамошние нарывы, они не&nbsp;перестанут держать под&nbsp;постоянным напряжением и&nbsp;убивать мирных жителей.Сопротивление ВСУ действительно становится все менее интенсивным, именно потому, что мы выбиваем кадровый костяк, заключил собеседник издания.&nbsp;
/20220706/1034304142.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, донбасс, харьков

«Цепляться за Харьков». Военный эксперт о том, что начнется в Донбассе в ближайшее время

10:30 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© РИА Новости . Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБойцы чеченского спецназа на лисичанском направлении в ЛНР
Бойцы чеченского спецназа на лисичанском направлении в ЛНР - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости . Геннадий Дубовой
Перейти в фотобанк
Читать в
Настроения у пленных украинских военных в Лисичанске те же самые, что и в Золотом. Даже кадровый офицерский состав противника не хочет воевать. Они понимают, что, во всяком случае, территорию ЛДНР им придется сдать. Об этом рассказал военный корреспондент Геннадий Дубовой в интервью изданию Украина.ру
Геннадий Дубовой интервью
6 июля, 16:31
Геннадий Дубовой: Пленные вэсэушники говорят, что кадровые офицеры воевать не хотят, понимая, что Донбасс сдадутБоец спецгруппы «Талиба», входящей в состав полка «Ахмат-1», донецкий писатель и военкор Геннадий Дубовой рассказал Украина.ру, почему ВСУ так быстро сдали Лисичанск
«Понимая, что им придется сдать ЛДНР, они не держатся в обороне. Им самое главное — сохранить живую силу для того, чтобы вести политический торг. Им надо продемонстрировать, что у них есть боеспособная армия.  В Лисичанске очень много было призвано местных. Лисичанцы намекали, что вэсэушники из местных, зная, что их не очень любят на Украине как выходцев из Донбасса, переоделись в гражданское и остались в городе. Выявление их — это уже дело МГБ», — указал Дубовой.
По его словам, проблема с Северском будет решена также достаточно быстро и оперативно. Главное — это Славянск, Краматорск и Авдеевка. Пока мы не ликвидируем тамошние нарывы, они не перестанут держать под постоянным напряжением и убивать мирных жителей.
Сопротивление ВСУ действительно становится все менее интенсивным, именно потому, что мы выбиваем кадровый костяк, заключил собеседник издания.
 
 
НовостиДонбассХарьков
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:30Эксперт рассказал, как запрет Литвы на транзит отразился на Калининградской области
18:20В Минобороны прокомментировали переговоры по зерну
18:16Первый Герой-артиллерист: похоронен заживо, воевал в штрафбате и стал депутатом
18:15"Урон уже огромный". Суздальцев о том, чем закончится атака Литвы на Калининград
18:04"Список 30-ти": Царёв о том, как Киев узаконил террор
18:01Украинский фронт: буря в перспективе
18:00Начали что-то подозревать. Эксперт о том, что в Польше думают про их наемников на Украине
17:55Саакашвили поздравил Украину с победой в битве, которой не было
17:53Румынские номера и новые F-16. Стали известны подробности новых поставок вооружения
17:44"Звуки взрывов слышите? А они есть!": Порошенко опозорился на передовой
17:44"Есть враг". Украинский министр показал донос на беременную "коллаборантку"
17:21Зерно - не проблема продовольствия, а повод для войны: Марков о встрече в Стамбуле. Видео
16:55США впервые признали свою причастность к госпереворотам. Как это было на Украине
16:51В Раде разразились нецензурными угрозами в адрес Ким Чен Ына
16:49Контрнаступление в никуда. Запад проигрывает России в выносливости
16:47Соглашение Москвы и Киева, Бербок-украинка: что говорили об Украине в мире 13 июля
16:30Нагородили огород. Эксперт о том, чем закончилась попытка поляков забрать Западную Украину
16:19Контраступление от Порошенко, потери Украины. Хроника событий на Украине на 16:00 13 июля
16:06На Украине продают торты с фото погибших российских военных
16:02Ужасающие разрушения: ВСУ превратили Новую Каховку в руины. Видео
Лента новостейМолния