https://ukraina.ru/20220712/1034338346.html

«Цепляться за Харьков». Военный эксперт о том, что начнется в Донбассе в ближайшее время

«Цепляться за Харьков». Военный эксперт о том, что начнется в Донбассе в ближайшее время - 13.07.2022 Украина.ру

«Цепляться за Харьков». Военный эксперт о том, что начнется в Донбассе в ближайшее время

Настроения у пленных украинских военных в Лисичанске те же самые, что и в Золотом. Даже кадровый офицерский состав противника не хочет воевать. Они понимают, что, во всяком случае, территорию ЛДНР им придется сдать. Об этом рассказал военный корреспондент Геннадий Дубовой в интервью изданию Украина.ру

2022-07-12T10:30

2022-07-12T10:30

2022-07-13T11:11

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По его словам, проблема с Северском будет решена также достаточно быстро и оперативно. Главное — это Славянск, Краматорск и Авдеевка. Пока мы не ликвидируем тамошние нарывы, они не перестанут держать под постоянным напряжением и убивать мирных жителей.Сопротивление ВСУ действительно становится все менее интенсивным, именно потому, что мы выбиваем кадровый костяк, заключил собеседник издания.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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