«Цепляться за Харьков». Военный эксперт о том, что начнется в Донбассе в ближайшее время
10:30 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
© РИА Новости . Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБойцы чеченского спецназа на лисичанском направлении в ЛНР
Настроения у пленных украинских военных в Лисичанске те же самые, что и в Золотом. Даже кадровый офицерский состав противника не хочет воевать. Они понимают, что, во всяком случае, территорию ЛДНР им придется сдать. Об этом рассказал военный корреспондент Геннадий Дубовой в интервью изданию Украина.ру
«Понимая, что им придется сдать ЛДНР, они не держатся в обороне. Им самое главное — сохранить живую силу для того, чтобы вести политический торг. Им надо продемонстрировать, что у них есть боеспособная армия. В Лисичанске очень много было призвано местных. Лисичанцы намекали, что вэсэушники из местных, зная, что их не очень любят на Украине как выходцев из Донбасса, переоделись в гражданское и остались в городе. Выявление их — это уже дело МГБ», — указал Дубовой.
По его словам, проблема с Северском будет решена также достаточно быстро и оперативно. Главное — это Славянск, Краматорск и Авдеевка. Пока мы не ликвидируем тамошние нарывы, они не перестанут держать под постоянным напряжением и убивать мирных жителей.
Сопротивление ВСУ действительно становится все менее интенсивным, именно потому, что мы выбиваем кадровый костяк, заключил собеседник издания.