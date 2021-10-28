Политолог Ростислав Ищенко прокомментировал введение нерабочих дней в России. Также эксперт объяснил, как вакцинировать в России около 70% населения

В России период с 30 октября по 7 ноября объявили нерабочими днями из-за пандемии коронавируса. Эпидемиологическая ситуация в стране остается сложной: рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован в 35 регионах, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.