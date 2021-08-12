Политолог Ростислав Ищенко объяснил, зачем канцлер Германии Ангела Меркель едет с официальным визитом в Киев

Меркель приедет в Киев на переговоры с Зеленским — СМИ © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Владимир Зеленский обсудят «формулу Штайнмайера» и Минские соглашения.

На следующий день на Украине пройдет саммит «Крымская платформа», однако Меркель не будет принимать в нем участие. А 24 августа в Киеве отмечается День независимости Украины. И хотя ряд иностранных лидеров уже изъявили желание остаться на торжественную часть, канцлера ФРГ в их числе нет.