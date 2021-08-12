Двадцать второго августа Меркель приедет с официальным визитом на Украину. Одной из тем переговоров станет сделка между Берлином и Вашингтоном о запуске газопровода «Северный поток-2». Также Меркель и президент Украины Владимир Зеленский обсудят «формулу Штайнмайера» и Минские соглашения.
На следующий день на Украине пройдет саммит «Крымская платформа», однако Меркель не будет принимать в нем участие. А 24 августа в Киеве отмечается День независимости Украины. И хотя ряд иностранных лидеров уже изъявили желание остаться на торжественную часть, канцлера ФРГ в их числе нет.