— Приговор Стерненко — это удар по Порошенко?
— Заинтересованы ли США в оправдательном вердикте для Стерненко?
— Борьба за власть в идеологизированных системах.
— Каких политических взглядов вы придерживаетесь — левых или правых?
— Итоги встречи Путина и Лукашенко.
Напомним, 22 февраля в Сочи прошла встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Согласно официальным заявлениям, диалог в основном был сосредоточен вокруг экономики и ситуации с коронавирусом. Российский лидер по итогам встречи отметил, что Россия по-прежнему остается самым крупным инвестором для Белоруссии.