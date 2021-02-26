Политолог Ростислав Ищенко рассказал, почему националисту Сергею Стерненко дали реальный срок. Кроме того, эксперт также рассказал об итогах встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко

— Приговор Стерненко — это удар по Порошенко?

— Заинтересованы ли США в оправдательном вердикте для Стерненко?

— Борьба за власть в идеологизированных системах.

— Каких политических взглядов вы придерживаетесь — левых или правых?

— Итоги встречи Путина и Лукашенко.

Напомним, 22 февраля в Сочи прошла встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Согласно официальным заявлениям, диалог в основном был сосредоточен вокруг экономики и ситуации с коронавирусом. Российский лидер по итогам встречи отметил, что Россия по-прежнему остается самым крупным инвестором для Белоруссии.