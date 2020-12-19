В видеоблоге Ищенко назвал, что же стало локомотивом экономики Украины.
По мнению политолога, руководители Украины завели страну в крутое пике и радуются, что почему-то еще ни во что не врезались.
На этой неделе, 15 декабря, Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете страны на 2021 год. В документе заложен дефицит ВВП в размере 5,5%. Законопроект поддержали 289 депутатов при необходимом минимуме в 226.
В оппозиции заявили, что принятый бюджет лишает украинцев поддержки и защиты в 2021 году, а власть хочет заслужить одобрение МВФ, чтобы и дальше загонять страну в долговую яму.