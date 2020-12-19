В новом выпуске видеоблога политолог Ростислав Ищенко образно описал ситуацию с экономикой Украины

В видеоблоге Ищенко назвал, что же стало локомотивом экономики Украины.

По мнению политолога, руководители Украины завели страну в крутое пике и радуются, что почему-то еще ни во что не врезались.

Госбюджет-2021, спецпошлины на российское дизтопливо и уголь. Главное в экономике Украины 11–18 декабря © slovoidilo.ua

В оппозиции заявили, что принятый бюджет лишает украинцев поддержки и защиты в 2021 году, а власть хочет заслужить одобрение МВФ, чтобы и дальше загонять страну в долговую яму.