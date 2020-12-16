«Провластные депутаты наплевали на нужды медиков, на беды украинских семей, требования предпринимателей и потребности экономики. Принятый бюджет лишает украинцев поддержки и защиты в 2021 году. Уже ясно, что этот бюджет придется пересматривать сразу же в начале следующего года. Страна не может жить с таким бюджетом и с такой властью», — сказал оппозиционер.
По его словам, вместо того, чтобы последовать реальным инициативам оппозиции и принять соответствующие правки к закону о бюджете, украинские власти предпочли ограбить украинцев.
«Власть хочет заслужить одобрение МВФ, чтобы и дальше загонять страну в долговую яму. Купить лояльность чиновников и силовиков, которые будут защищать правительство от возмущения людей. И власть готова за это платить здоровьем и благополучием украинцев», — подчеркнул Бойко.
Во вторник Верховная Рада приняла в целом закон о государственном бюджете страны на 2021 год, в котором заложен дефицит на уровне 5,5% ВВП. Представители ряда фракций заявили, что в госбюджете на силовиков перенаправлены «миллиарды гривен» из сферы здравоохранения, образования и культуры, пенсионного фонда.