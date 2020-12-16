Проект государственного бюджета на 2021 год, принятый украинской властью, носит антинародный характер и будет пересмотрен уже в начале следующего года. Об этом 15 декабря заявил сопредседатель парламентской фракции партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрий Бойко

Юрий Бойко возглавил Министерство энергетики Украины © kmu.gov.ua

По его словам, вместо того, чтобы последовать реальным инициативам оппозиции и принять соответствующие правки к закону о бюджете, украинские власти предпочли ограбить украинцев.

«Власть хочет заслужить одобрение МВФ, чтобы и дальше загонять страну в долговую яму. Купить лояльность чиновников и силовиков, которые будут защищать правительство от возмущения людей. И власть готова за это платить здоровьем и благополучием украинцев», — подчеркнул Бойко.

Во вторник Верховная Рада приняла в целом закон о государственном бюджете страны на 2021 год, в котором заложен дефицит на уровне 5,5% ВВП. Представители ряда фракций заявили, что в госбюджете на силовиков перенаправлены «миллиарды гривен» из сферы здравоохранения, образования и культуры, пенсионного фонда.