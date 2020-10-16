В выпуске от 16 октября 2020 г. «Ростислав Ищенко о главном»:

— Ультиматум Тихановской: что будет с Белоруссией после 25 октября?

— Что будет с Украиной, если введёт санкции против Лукашенко и Белоруссии?

— Возвращение России в совет по правам человека (ООН)

Ростислав Ищенко — один из главных экспертов МИА «Россия сегодня» по вопросам русско-украинских отношений. Звезда авторской передачи «Ищенко о главном» на интернет-канале Украина.ру

Ищенко VLOG. «Деньги и солдаты» - чего все хотят от России?

Ищенко регулярно принимает участие в форумах и конференциях, он частый гость на мероприятиях в рамках проекта «Украинское досье», организованных изданием Украина.ру и МИА «Россия сегодня». Публикуется на площадках «Континенталист», «ИА REX», «Русская весна», «Русская народная линия», «РИА Новости», «Версии», «Альтернатива», «Однако». Обозреватель МИА «Россия сегодня».

Имеет официальный личный сайт. Известен своими статьями про информационные войны, вопросы идеологии, конфликт США и Китая. Ищенко женат и воспитывает сына. Проживает в Москве с 2014 года.