В новом выпуске «Ищенко о главном» политолог Ростислав Ищенко рассказал о влиянии России на постсоветское пространство

Ищенко о главном: Россия и США готовятся к войне? © кадр из видео Украина.ру

— чем президент Украины Владимир Зеленский отличается от своего предшественника Петра Порошенко;

— чья армия мощнее — Армении или Азербайджана;

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Армения и Азербайджан объявили военное положение. По подсчетам Еревана, Баку за время активной фазы противостояния в Нагорном Карабахе потерял шесть самолетов, 205 танков, 107 беспилотников, 10 вертолетов и более 1,7 тысячи военных.

Минобороны Азербайджана, по данным на 30 сентября, сообщало, что уничтожило 200 танков и другой бронетехники, 228 артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня и минометов, 30 средств ПВО, шесть командных пунктов управления и командно-наблюдательных пунктов, складов боеприпасов, более 110 автомобильной техники, один зенитно-ракетный комплекс С-300 противника.

— какова роль России в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе;

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходимо налаживать стратегический диалог с Россией, а конфликты на постсоветском пространстве нельзя урегулировать без участия Москвы.

Ранее лидеры России, США и Франции выпустили совместное заявление. Они призвали стороны к немедленному прекращению огня и возвращению за стол переговоров без предварительных условий.

— каковы главные недостатки избирательной системы США;

— какое значение имеют дебаты для предвыборной гонки в США?

В среду, 30 сентября, прошли первые дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена. Дискуссия прошла в обстановке непримиримости, кандидаты постоянно перебивали друг друга и использовали грубые выражения, чего на предыдущих дебатах не наблюдалось. Комиссия по президентским дебатам США (CPD) намерена внести изменения в порядок следующих дебатов кандидатов. В частности, модераторам дебатов будет позволено отключать микрофоны участников.