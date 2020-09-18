В новом выпуске «Ищенко о главном» политолог Ростислав Ищенко рассказал, какую позицию по делу Навального заняли США. Кроме того, политолог ответил на ряд актуальных вопросов:

— Откажется ли Германия от «Северного потока — 2»?

— Какие политические перспективы у Алексея Навального в России?

Немецкие политики призвали Ангелу Меркель приостановить строительство «Северного потока — 2» или полностью отказаться от проекта из-за отравления Навального. Напомним, 20 августа Алексея Навального госпитализировали в Омске. 22 августа его перевезли в Германию, в клинику «Шарите».

После обследований немецкие врачи пришли к выводу, что Навального отравили. Ангела Меркель заявила, что судьба российского газопровода «Северный поток — 2» будет решаться не Германией, а Евросоюзом в целом. Именно таким ей видится ответ на ситуацию с Алексеем Навальным.

— Что означает снятие резерва российских силовиков с белорусской границы?

— Для чего Россия предоставила кредит Белоруссии?

— Какие главные итоги встречи Путина и Лукашенко? 14 сентября в Сочи прошли переговоры между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.

Встреча длилась более 4 часов. Россия даст Белоруссии кредит на $1,5 млрд, часть денег пойдет на рефинансирование старых долгов. Россия снимет сосредоточенный на границе резерв российских силовиков, их отправят в места дислокации. Кроме того, Владимир Путин поддержал намерение Александра Лукашенко провести конституционную реформу.

— Пленки Деркача: кто главный адресат этих записей? И где он находится: в США или на Украине?

16 сентября народный депутат Андрей Деркач и экс-прокурор Константин Кулик обнародовали новые записи разговоров Байдена и Порошенко. Деркач и Кулик рассказали, как именно разворовывались деньги, предоставив новую порцию компромата о коррупции в Украине, связанной с Демократической партией США.