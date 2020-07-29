— каковы перспективы «Люблинского треугольника»;
— хочет ли Польша возродить Речь Посполитую;
— является ли союз Украины, Польши и Литвы угрозой для России.
28 июля в Люблине Украина, Польша и Литва заявили о создании «Люблинского треугольника», в рамках которого планируется решать вопросы о политическом, экономическом и социальном сотрудничестве.
Напомним, именно в Люблине в 1569 году была заключена уния между Польшей и Великим княжеством литовским, что создало новое государство — Речь Посполитую. Отметим, что состав участников «треугольника» практически повторяет границы Речи Посполитой за исключением Белоруссии.
Ростислав Ищенко — один из ведущих экспертов по украинской проблематике. После госпереворота на Украине уехал в Россию. Является президентом «Центра системного анализа и прогнозирования». Автор сайта Ukraina.ru.