Политолог Ростислав Ищенко объяснил, зачем Украина, Польша и Литва создали «Люблинский треугольник»:

— каковы перспективы «Люблинского треугольника»;

— хочет ли Польша возродить Речь Посполитую;

— является ли союз Украины, Польши и Литвы угрозой для России.

Украину взяли в «Люблинский треугольник» — Кулеба © Facebook, Dmytro Kuleba | Facebook, Dmytro Kuleba | Перейти в фотобанк

Напомним, именно в Люблине в 1569 году была заключена уния между Польшей и Великим княжеством литовским, что создало новое государство — Речь Посполитую. Отметим, что состав участников «треугольника» практически повторяет границы Речи Посполитой за исключением Белоруссии.

Ростислав Ищенко — один из ведущих экспертов по украинской проблематике. После госпереворота на Украине уехал в Россию. Является президентом «Центра системного анализа и прогнозирования». Автор сайта Ukraina.ru.