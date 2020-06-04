В 67-м выпуске рубрики «Вопрос/Ответ» Ростислав #Ищенко ответил на следующие вопросы зрителей:

— возможно ли примирение Запада и Юго-Востока Украины;

— нужна ли Польше территория Западной Украины;

— почему Россия не признает независимость ЛДНР.

Ищенко VLOG: в чём секрет непотопляемости Арсена Авакова? Ростислав Ищенко — политолог, публицист, историк, дипломат. После смены власти в Киеве уехал в Москву. Работал в Министерстве иностранных дел Украины, в аппарате вице-премьер-министра и народного депутата Дмитрия Табачника, Администрации президента Украины.

С 2009 года — президент «Центра системного анализа и прогнозирования». Обозреватель МИА «Россия сегодня», автор книг, посвященных украинской политике.