В новом выпуске «Ищенко о главном» политолог Ростислав Ищенко прокомментировал следующие темы:

— Уголовное дело против Татьяны Черновол;

— Мировой экономический кризис: ситуация на Украине;

Ищенко VLOG: на кого работает СБУ? © Скриншот из видео Украина.ру

— Почему в Великобритании высокая смертность из-за коронавируса?;

— Почему в нефтяной сделке не участвовали США?;

— Что будет после пандемии: коммунизм или капитализм?

Ростислав Ищенко — политолог, публицист, историк, дипломат. После смены власти в Киеве уехал в Москву. Работал в Министерстве иностранных дел Украины, в аппарате вице-премьер-министра и народного депутата Дмитрия Табачника, Администрации президента Украины.

С 2009 года — президент «Центра системного анализа и прогнозирования». Обозреватель МИА «Россия сегодня», автор книг, посвященных украинской политике.