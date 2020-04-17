— Уголовное дело против Татьяны Черновол;
— Мировой экономический кризис: ситуация на Украине;
- Эпидемия коронавируса: что творится на юге Украины?;
— Почему в Великобритании высокая смертность из-за коронавируса?;
— Почему в нефтяной сделке не участвовали США?;
— Что будет после пандемии: коммунизм или капитализм?
Ростислав Ищенко — политолог, публицист, историк, дипломат. После смены власти в Киеве уехал в Москву. Работал в Министерстве иностранных дел Украины, в аппарате вице-премьер-министра и народного депутата Дмитрия Табачника, Администрации президента Украины.
С 2009 года — президент «Центра системного анализа и прогнозирования». Обозреватель МИА «Россия сегодня», автор книг, посвященных украинской политике.