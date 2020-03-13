— поправки в Конституцию России;

— нефтяной конфликт, курс рубля, международный кризис;

— будущее ОПЕК+;

— как нефтяная война повлияет на экономику Украины?

У Украины уже возникли проблемы с имитацией экономики. Схемам приходит конец — Ищенко
У Украины уже возникли проблемы с имитацией экономики. Схемам приходит конец — Ищенко
© РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк
Ростислав Ищенко — политолог, публицист, историк, дипломат. Работал в Министерстве иностранных дел Украины, в аппарате вице-премьер-министра и народного депутата Дмитрия Табачника, Администрации президента Украины. После смены власти в Киеве уехал в Москву. С 2009 года — президент «Центра системного анализа и прогнозирования», также является обозревателем МИА «Россия сегодня».