— поправки в Конституцию России;
— нефтяной конфликт, курс рубля, международный кризис;
— будущее ОПЕК+;
— как нефтяная война повлияет на экономику Украины?
Ростислав Ищенко — политолог, публицист, историк, дипломат. Работал в Министерстве иностранных дел Украины, в аппарате вице-премьер-министра и народного депутата Дмитрия Табачника, Администрации президента Украины. После смены власти в Киеве уехал в Москву. С 2009 года — президент «Центра системного анализа и прогнозирования», также является обозревателем МИА «Россия сегодня».