Представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник на своей странице в соцсети Facebook отметил, что утверждения президента Украины о сокращении количества обстрелов выглядят цинично на фоне ежедневных артударов ВСУ по населенным пунктам ЛДНР

Оцените уровень Зе-цинизма!

После 500 прилётов по ДНР Зеленский поехал смотреть, как поддерживается перемирие на участке Петровское и как всем стало лучше и спокойнее. Зеленский заговорил о новом разведении войск в Донбассе © пресс-служба президента Украины

Зеленский: «Рад, что разведение сил помогло уменьшить обстрелы. Мы видим результат. Военные видят результат. Мы работаем над тем, чтобы согласовать новые участки и чтобы на земле Донбасса воцарился мир!»

За минувшие сутки по территории ДНР прилетело более 500 боеприпасов, один мирный житель тяжело ранен, пострадало множество домов, без газа и электроэнергии оказались десятки семей.

А по данным Уполномоченного по правам человека, за март в зоне конфликта пострадало 19 человек, из них 2 погибли, из этого числа только трое пострадали на стороне, подконтрольной Киеву.

Мы тоже видим результат, но только не через Зелёные очки!