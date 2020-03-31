Друзья, позавчера я проинформировал вас, что между властями и Порошенко произошёл сговор об окончании его уголовного преследования взамен совместных голосований.
И вот только что мы получили первое доказательство — фракции Порошенко, Вакарчука и Слуги Народа соединились в неформальную коалицию и проголосовали земельный закон.
Эта коалиция с Порошенко взамен гарантий от его уголовного преследования за мародёрство, хищения, узурпацию власти, государственную измену, отмывание преступных доходов и др. — ещё одно предательство правящей властью своих избирателей.
В стране начинается новый период — распад и расползание государства.