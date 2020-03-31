Юрист Андрей Портнов на своей странице в соцсети Facebook заявил, что совместное голосование фракций Порошенко, Вакарчука и «Слуг народа» при принятии земельного закона подтверждает его предположения о сговоре с целью освободить экс-президента от уголовного преследования

Друзья, позавчера я проинформировал вас, что между властями и Порошенко произошёл сговор об окончании его уголовного преследования взамен совместных голосований. Головачев: Коррупционный скандал с Ермаком спас Порошенко © Facebook, Головачев Андрей

И вот только что мы получили первое доказательство — фракции Порошенко, Вакарчука и Слуги Народа соединились в неформальную коалицию и проголосовали земельный закон.

Эта коалиция с Порошенко взамен гарантий от его уголовного преследования за мародёрство, хищения, узурпацию власти, государственную измену, отмывание преступных доходов и др. — ещё одно предательство правящей властью своих избирателей.

В стране начинается новый период — распад и расползание государства.