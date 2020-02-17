Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий на своей странице в соцсети Facebook заявил, что западные политики свели дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности к речам, рассчитанным лишь на громкие медийные заголовки, а не поиск реальных решений

Мюнхенская конференция по безопасности все больше отходит от своих первоначальных целей и задач. Последние годы ее западные участники в основном упражняются в русофобии и обсуждают, что бы еще сделать, чтобы «обуздать Россию». И в этот раз ораторы из Европы и США повторяли дежурные фразы о российской «агрессии» и «угрозах, исходящих от Москвы». Справедливости ради, многим пришлось признать очевидное: Россию нельзя «отталкивать и изолировать», а санкции давно и больно бьют бумерангом по европейским странам.

Дискуссия в реальности показала отсутствие как такового единства на Западе, которое некоторые выступавшие деликатно называли «кризисом идентичности». И здесь, на мой взгляд, наблюдается достаточно печальная картина — мы практически не услышали от представителей государств, объявивших себя «светочами демократии», конструктивных предложений по устранению международной напряженности и преодолению региональных кризисов.

Первым обеспокоенность по поводу общей разобщенности высказал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, задавший тон обсуждению. Он несколько раз упоминал Россию, сочетая критику с призывами к диалогу с Москвой. Президент говорил, что ЕС нужна новая политика на российском направлении, которая не ограничивается только «осуждающими заявлениями и санкциями».

«Европа становится континентом, который не верит в свое будущее», — мрачно констатировал президент Франции Эммануэль Макрон. Он признал, что антироссийские санкции не принесли ничего позитивного ни России, ни Европе. Макрон считает, что в результате между странами «накопились замороженные конфликты, система недоверия». При этом рестрикции «абсолютно ничего не изменили в России», которую, по его словам, «нельзя блокировать и игнорировать». Верный диагноз и трезвая позиция, хотя и не без «ложки дёгтя».

Американцы выступили с традиционной риторикой: то, что мир давно стал многополярный, а идеология гегемонии США терпит крах, они не видят и во всех международных проблемах пытаются по-прежнему обвинить Россию и Китай. Госсекретарь США Майкл Помпео в своей речи показательно дал отпор всем, кто считает, что США и ЕС ослабли. «Мы побеждаем. Победа на нашей стороне и не верьте тем, кто говорит иначе», — заявил он. Но факты вещь упрямая, и с подобными выводами, исходя хотя бы из непростой ситуации на Ближнем Востоке, торопиться я бы не стал. Азов и Мюнхен. Почему задержали очередное украинское судно © РИА Новости, Андрей Иглов | Перейти в фотобанк

Дебют Зеленского в Мюнхене и вовсе отличился научно-политической фантастикой. Украинский лидер стал говорить о намерении провести выборы в Крыму и одной из самых сильной армий в Европе — украинской. В первом случае — или амнезия, или мутация американского вируса «вмешательства» в избирательные процессы российского региона, во втором — оставим за скобками комментарии о состоянии ВС Украины. Но здесь надо отчётливо понимать, что уравнение с переменными по разрешению конфликта «на условиях сильной армии» может быть равно только продолжению войны.

Украинский кризис не может быть урегулирован с помощью военной силы, о чем прямо заявил в своем выступлении глава МИД России Сергей Лавров. Это подтвердилось в прошлом, когда ситуация на поле боя заставила подписать минские договоренности, подтверждается это и сейчас, когда захлебывается очередная попытка одержать военную победу. Но, несмотря на это, в ряде стран Запада все громче раздаются призывы усилить поддержку курса киевских властей на милитаризацию общества и государства, «накачать» Украину смертоносным оружием, втянуть в НАТО.

В целом, говоря о Мюнхенской конференции, нельзя не согласиться с мнением Лаврова, что дискуссия «явно не нацелена на то, чтобы использовать это собрание мудрых и опытных мужей для выработки рекомендаций». Расчёт идет на громкие заявления и медийные заголовки, а не поиск реальных решений.

Симптоматично, что пока политики выступали, в центре Мюнхена несколько тысяч человек организовали акцию против НАТО и войны…