В Киеве с официальном визитом находится Госсекретарь США Майк Помпео. Столица Украины первая в череде его геолокаций перед Минском, Нурсултаном и Ташкентом. С чем связан первый визит американского чиновника такого уровня после «Украинагейта», пытались выяснить эксперты, журналисты и политики

Журналист Кристина Бердинских написала, что за встречей Майка Помпео и Владимира Зеленского будут пристально наблюдать, особенно в США: «Не уверена, что многие у нас догадываются, как часто Украину в эти дни упоминают в американских СМИ. Конечно, это связано с тем, что сенат начал рассмотрение дела об импичменте Трампа. Только что в Киев прилетел Помпео, госсекретарь США. Недавно он дал скандальное интервью NPR, после которого обиделся на журналистку из-за вопросов про Украину и потому, что она рассказала бекграунд этого интервью (Помпео просил ее показать Украину на карте, она и показала). Американские журналисты будут отслеживать каждый шаг Помпео в Украине, начиная с трапа самолета. И уж точно все будут узнавать, с кем он встречается в Украине, будет ли просить Зеленского сказать что-то про звонок Трампа и что на Украину никто не давил или нет. Сейчас это опять все пережёвывается в сенате. Каждое действие Помпео в Киеве будут под микроскопом изучать американские СМИ. Некоторые журналисты приехали из США, некоторые из корпунктов в соседних странах. Даже если Помпео ничего особенного и не планирует, а просто совершает официальный визит, внимание к этому визиту в Америке огромное.

Вот даже не знаю, как Украине использовать это внимание американских СМИ к стране в эти дни в своих интересах?»

Политтехнолог Тарас Березовец высказал свою версию о целях визита Госсекретаря: «Одной из ключевых причин, зачем Майк Помпео прилетел в Киев, является желание убедиться в том, что из окружения Зеленского не выйдет новой компрометирующей информации против Трампа. У американцев нулевое доверие к нынешнему украинскому президенту и Трамп хочет удостовериться, что после всех последних факапов и сливов у Зеленского его не подставят с новым скандалом. Помпео будет обещать помощь Украине, лишь бы не было новых проблем со стороны украинского президента». Госсекретарь США Помпео едет в Минск. Какие риски для Лукашенко несет первый за 10 лет визит такого уровня © РИА Новости, Екатерина Лызлова | Перейти в фотобанк

https://t.me/berezoview/1271

Телеграм-канал «Разведчик» выдвинул неожиданную версию цели приезда в Украину Помпео — встреча с бывшими лидерами Украины: «От источников, знакомых с ситуацией, стало известно, что Госсекретарь Майк Помпео планирует провести закрытую встречу с экс-президентом Петром Порошенко. Можно предположить, что предметом встречи может являться внутриамериканская повестка — процедура импичмента Трампа. Интересный момент, на который стоит обратить внимание: в этот период времени у Петра Порошенко запланирован визит в Европу, но в связи с предстоящими допросами в ГБР он должен будет находиться в Украине. Говорить о том, что процессуально привязывая Порошенко к месту и времени визита Помпео в Киев, Венедиктова помогает Госдепу, оснований нет, но такие совпадения свидетельствуют о том, что экс-президент Украины не заинтересован во встрече с Госсекретарём США: пойдя на контакт с Майком Помпео, который в прошлом был директором ЦРУ, и знает инструментарий получения нужной информации, Порошенко может потерять иммунитет от Демократов. А следовательно эта встреча будет иметь последствия и приведёт к аресту Порошенко через подконтрольного группе влияния Сороса Генпрокурора Украины Руслана Рябошапки — Порошенко важный свидетель, как носитель конфиденциальных сведений о Джо Байдене. А свидетели должны молчать».

https://t.me/razvedinfo/1984

Телеграм-канал «Шептун» написал, что Госсекретарь приехал в Украину, чтобы подготовить встречу Дональда Трампа с Зеленским: «По мнению ряда украинских экспертов, определенной сенсацией этого визита может быть предложение организовать в ближайшие месяцы визит Зеленского в Вашингтон. Эта тема поднималась в прошлом году, но была отложена. Теперь она снова может возникнуть, но уже по инициативе американской стороны. С другой стороны, встреча с Трампом до президентских выборов в Соединенных Штатах не очень выгодна Украине. Эксперты отмечают, что важные визиты нужно делать после выборов, а не в разгар кампании. Но, конечно, если приглашение поступит, отказаться будет неудобно».

https://t.me/sheptoon/3428

Украинский журналист Владимир Полуев связывает визит американского Госсекретаря с возможной сменой Генпрокурора Украины: «В Украину прилетел Госсекретарь США Майк Помпео. Надо воспользоваться случаем и по традиции за миллиард продать увольнение Генпрокурора».

https://t.me/poluev_live/155

Также считает и его коллега Василий Апасов:

«Вытянуть нас и попео

Прибыл в Киев Майк Помпео

И теперь мы все в догадках

Выгонят ли Рябошапку?»

Бывший глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин ратует за восстановление прежних отношений между США и Украиной, на что нынешняя власть Зеленского неспособна: «Будем считать слова Помпео об Украине, которая никого не интересует, плохой шуткой, а слова, Украина важна — хорошей. Как всегда, один плохой, один хороший. Думаю, Помпео скажет все «правильные» слова о поддержке Украины, вопрос в том кто и как будет это делать. Украина всегда была важной для США, приоритетом для их внешней политики, а теперь стала еще и проблемой для внутренней. Это следует "переломить" и вернуться к внешним приоритетам. А потом стать ключевым союзником США и получить гарантии безопасности. Сейчас это невозможно, но это то, что мы должны сделать в будущем».

Бывший глава Нацбанка Украины Сергей Арбузов тоже ждет кадровых перестановок в украинской политике после визита американского Госсекретаря: «Сегодня состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Государственным секретарем США Майком Помпео. Значит ли это перемены для Украины? Видимо да. Неоднородность сегодняшней Америки очевидна всем, кто следит за информацией. Пора бы уже власти Украины определиться с кем и как действовать. Думаю, эта встреча будет важной для Зеленского. Увидим по кадровыми изменениям после отъезда гостя».