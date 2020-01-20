Украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в Facebook обращает внимание, что на фоне пессимистичных прогнозов МВФ относительно глобальной экономики Украина находится в еще более сложном положении из-за неадекватности собственного руководства

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Чудес не бывает, нынешняя мировая экономика рискует вернуться в эпоху Великой депрессии в США 1930-х годов. Да, именно так считает Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, подчеркивая, что ухудшение ситуации в экономической сфере может быть вызвано социальным неравенством и нестабильностью финансового сектора.

Ну, один к одному про нашу Украину. Однако украинские власти, несмотря на космические зарплаты и премии министров и топ-менеджеров госкорпораций, и не собираются сглаживать неравенство в стране, где внутренний национальный доход (ВНД) в пересчете на душу населения итак всего лишь на уровне 2600 долл. США (именно столько получил бы каждый украинец, если бы все заработанное внутри государства за год поровну разделили между гражданами). Для сравнения: в Польше ВНД на душу населения составляет 14 200 долл. США, в Швейцарии — 83 600 долл. США! Карасев объяснил, почему на самом деле Зеленский не готов избавиться от Гончарука © Facebook, Офіс Президента України | Перейти в фотобанк

К глубокому сожалению, Украина так и остается беднейшей страной Европы, а в глобальном рейтинге по доходам мы занимаем лишь 144-ю строку из 202. Соответственно, новое исследование МВФ показывает, что уже обозначилась тенденция к возвращению в «бурные 1920-е годы», которые в итоге и привели финансовому краху 1929 года, отметила руководитель Фонда К.Георгиева. В данном случае она в качестве примера привела Великобританию, где 10% богатейших граждан принадлежит почти столько же, сколько 50% менее состоятельных людей.

Ну, а каких рекордных максимумов достигло неравенство в доходах и богатстве у нас в Украине, думаю, и говорить излишне. Словом, следим, как скоро осуществятся прогнозы Директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой. Тем более, что в Украине ни сами министры, ни руководители госкорпораций пока не дают вразумительных ответов на вопросы, что делать и как жить простым трудягам? Грубо говоря: чем хуже, тем лучше. В любом случае, рост реальных доходов рядовых украинцев — дело самих рядовых украинцев, у всех остальных «наверху» — бизнес, ничего личного.