Политолог, шеф-редактор проекта СОНАР-2030 Семен Уралов на своей странице в Facebook высказал мнение, что внесение американской администрацией молдавского олигарха Владимира Плахотнюка в санкционные списки означает начало новой фазы политической игры США с политэлитой Молдавии

Санкционный привод политического управления.

США ввели санкции против Влада Плахотнюка — недавнего владельца контрольного пакета политический акций республики Молдова и олигарха.

Прессинг местечковых олигархов для США не новый опыт. Но в ситуации с Плахотнюком интересно то, что он ранее пытался легализоваться в США. Если бы США хотели действительно помочь Кишиневу в наказании Плахотнюка, то по примеру России могли бы начать уголовное преследование. У нас, напомню, Плахотнюка и его компаньонов «заочно арестовали».

Введение санкций будет означать, что Плахотнюку, скорее всего, не обновят визу в США и у него могут начаться проблемы с активами на территории. Чечило: «Новость о внесении Плахотнюка в санкционный список – абсолютно прекрасна» © commons.wikimedia.org, Vlad Plahotniuc

Это значит, что Вашингтон по традиции играет с двух рук: молдавским властям и лично президенту Додону шлет формально-позитивный посыл: «Мы помогаем», а на самом деле стимулирует Плахотнюка к активной политической деятельности.

США необходим управляемый и активный Плахотнюк, который активно участвует в молдавской политике, а не олигарх на пенсии на пляжах Майами. Поэтому и вводятся санкции. Не исключено, что кого-то из его членов семьи еще и возьмут в заложники под предлогом санкций.

Для дальнейшего понимания надо следить за юрисдикцией, где обоснуется Плахотнюк. России же надо учиться технологиям санкций как политического инструмента работы с национальными элитами периферии.

Подробнее о влиянии геополитических факторов на политику Молдавии читайте в материале издания Украина.ру «Пример заразителен: как геополитический маятник в Украине и Молдавии качнулся с Запада на Восток».