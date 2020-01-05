Неожиданные политические события, произошедшие в 2019 году, заставили Киев и Кишинев задуматься о собственной судьбе и о том, насколько важным является договороспособность крупных геополитических игроков в отдельно взятом регионе

Парадоксально, но ушедший 2019 год начинался одинаково предсказуемо — и в Молдавии, и на Украине. На парламентских выборах в 2019 году политформирование молдавского олигарха Влада Плахотнюка набрало беспрецедентно много (для собственной партийной истории) голосов, и впервые превратилось в парламенте в значимую силу. Вовсю велись переговоры о создании коалиции, активизировались закулисные торги и интриги.

В общем, в Молдавии весь 2019 год должен был пройти под знаком Плахотнюка. Казалось, никаких предпосылок для смены политического ландшафта не было и не могло быть. Плахотнюк набирал мощь, силу и готов был выйти из тени, заняв один из главных постов — спикера парламента или премьер-министра — в государстве.

Тем временем на Украине самодержавно правил бизнес-партнер Плахотнюка Петр Порошенко. Он готовился к выборам, укреплял свою власть, и никто не верил, что на выборах сможет победить шоумен Владимир Зеленский. Казалось, «шоколадный король» останется у власти еще на один срок… Но!

Случилось «НО» — неожиданный поворот политических событий и в Молдавии, и на Украине. Политологи в очередной раз пришли к выводу: строить прогнозы, которые сбываются, — дело неблагодарное. В Молдавии случилась бескровная революция, и в июне 2019-го олигарх Плахотнюк спешно покинул Молдавию. А на Украине победу одержал Владимир Зеленский, который до этого из «политических университетов» успел примерить только роль президента в сериале «Слуга народа».

Они сошлись — в Молдавии: Россия, ЕС и США

Такое случилось впервые. В отдельно взятой стране (речь о Молдавии) крупные геополитические игроки ЕС, Россия и США впервые не просто сели за стол переговоров, а именно — сошлись в едином знаменателе. Они договорились о том, чтобы избавиться от олигарха Плахотнюка, который не просто нарушал законы, а переходил все «красные линии» — отменял итоги выборов, игнорировал международные нормы. Терпеть Плахотнюка — сил больше не было ни у кого: ни у международных партнеров, ни у простого народа.

ЕС, Россия и США сработали вместе по изгнанию Плахотнюка, и продолжают сотрудничать по вопросам безопасности, а точнее — утилизации боеприпасов в Колбасне. Дело в то, что летом медленно, но верно геополитический маятник Молдавии качнулся с Запада на Восток. И военная безопасность играет здесь не последнюю роль. Министр обороны России Сергей Шойгу, будучи в Молдавии, поднял вопрос складирования боеприпасов в Колбасне. Он предложил помощь в их утилизации под присмотром Оперативной группы российских войск. Общая стоимость проекта составляет около $3 миллиардов. Москва заявила, что готова дать Кишиневу равноправное военно-техническое сотрудничество. Процесс долгий, трудоемкий, однако вполне реальный.

Общие проблемы: что роднит Кишинев и Киев

И для Молдавии, и для Украины проблема русского языка одна из самых болезненных. Во многом из-за нетерпимости националистов разгорелся в 1992 году вооруженный конфликт в Приднестровье, в результате которого Молдавия де-факто регион потеряла.

Немаловажную роль сыграл «национальный вопрос» в эскалации вооруженных столкновений на Донбассе. И в первом, и во втором случае радикально настроенные политики Молдавии и Украины винят в случившемся Россию, умело манипулируя на бытовом национализме.

Однако Донбасс сегодня — это не просто болевая, это горячая точка на Украине. Приднестровский же конфликт удалось перевести, благодаря миротворческой миссии, в русло переговоров и дипломатии. И теперь Украина с надеждой смотрит на Молдавию, надеясь, что и им поможет решить территориальные проблемы тройственный союз России, США и ЕС.

Молдавский опыт как руководство к действию

Впервые за 10 лет в Молдавии к власти пришли силы, которые не играли на противоречиях и крайностях, не раскалывали общество пополам, как было раньше. И этот опыт может очень пригодиться украинскому президенту Владимиру Зеленскому, в наследство которому досталась расколотая страна. Иными словами, Молдавия может послужить для Украины примером того, как необходимо договариваться со сторонами различных взглядов с пользой для себя и простых граждан.

Один из свежих примеров того, что это возможно — подписание меморандума о взаимопомощи на случай перебоев в поставках газа после 1 января 2020 года.

"В случае кризиса в поставках газа операторы двух стран предпримут совместные усилия для его преодоления, а также ни в какой форме не допустят приостановку в снабжении газом потребителей пострадавшей стороны", — заявил министр экономики и инфраструктуры Молдавии Анатолий Усатый.

Слава Богу, кризиса не произошло — транзит газа из России через Украину с 1 января 2020 не приостановился, его получает и Молдавия, и Приднестровье. Но сам факт того, что стороны готовы совместными усилиями решать накопившиеся проблемы, говорит о много. О том, например, что наступивший год может стать переломным для обеих стран. И совсем не обязательно, что в отрицательные сторону — даже наоборот.