Израильский политолог Соломон Манн убежден, что президент США Дональд Трамп избрал единственно верный политический подход во взаимоотношениях с руководством ближневосточных государств

Риторика Трампа превосходит все ожидания. Он освоил на довольно высоком уровне риторику Востока и пользуется ею совершенно в рамках канонов восточной дипломатии. Я лично обескуражен таким глубоким пониманием: Трамп создан для политики, на мой взгляд. В то время как большинство народа, политиков и даже ученых на Западе, глубоко прозомбированных лживостью "политкорректности" даже не представляют как можно "угрожать святому", Трамп прекрасно понимает, что только так можно избежать ненужных жертв. Разговаривать с противником стоит на его языке, а не на своем, и исходить при анализе следует из его ментальности, а не из своей. Трамп выступил с обращением к властям и народу Ирана © РИА Новости, Эва Мари Ускатеги | Перейти в фотобанк

В то время как разного рода либералы в США, Европе и Израиле обвиняют Трампа в "непонимании западного гуманизма" (который они же сами и выдумали, чтобы задурить головы левому плебсу и люмпен-пролетариату"), Трамп демонстрирует единственно правильное поведение, которое всегда было уважаемо на Востоке. Жестокого, но справедливого тирана всегда уважали.

Мягкотелого и проливающего вечно слезы — только презирали, даже если он был дружественной фигурой. Трампа ненавидят в Иране как символ Америки, а не как личность. Как личность открытого, честного и предсказуемого врага, от которого надо ждать того, что он сказал, его уже уважают, как когда-то уважали Израиль, когда Голда Меир приучила весь мир, что Израиль будет действовать предсказуемо и жестко, но будет делать только то, что он говорил, а не придумывать потом какие-то непонятные новые правила.

А теперь Израиль и Америку никто в мире не уважает, потому что либералы действуют непредсказуемо и лживо, проливая крокодиловы слезы по каждой жертве, но при этом провоцируя все новые и новые.

В последнем заявлении Трампа вообще фейерверк Востока. Он заявил, что если Иран затеет войну, то Америка не будет щадить иранских культурных ценностей. «Им позволено убивать наших людей. Им позволено мучить и калечить наших людей. Им разрешено использовать придорожные бомбы и взрывать наших людей. И нам нельзя трогать их культурные объекты? Это не сработает» — заявил Трамп.

И на Западе его никто толком не понял, хотя левые уже привычно забились в истерике, изрыгая мыльную пену из широких ртов СМИ. А суть посыла Трампа была чисто восточная. Он не сказал прямо что будет уничтожать аятолл, что было бы для них унижением и только вызвало бы всплеск фанатизма. Он намекнул на это другим путем: высший экспертный совет Ирана из 8 десятков самых почетных муджтеидов (ученый и судья шариата, имеющий право выпускать фетву) собирается в здании очень древней Медресе (духовного училища), включенной в культурное наследие ЮНЕСКО. Таким образом, не оскорбив иранских законоучителей прямыми угрозами, Трамп деликатно намекнул, что они не могут считать себя в безопасности, если затеют теракты против американцев.

Браво, Трамп! Он либо гениальный политик, либо у него появился талантливый советник-востоковед.