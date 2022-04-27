Украина.ру начинает проект, призванный обеспечить поддержку и освобождение политических заключённых на Украине

По данным самого киевского режима, количество арестованных так называемых «коллаборационистов» уже превысило 9 тысяч человек. При этом аресты продолжаются. Некоторые люди вынуждены были покинуть Украину под угрозой ареста, как, например, сделал это после обыска в его квартире Михаил Погребинский. Другие пропали без вести.

Мы не знаем точного количества уехавших и пропавших (сотни, тысячи), но их тоже много и количество их постоянно растёт. Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Люди становятся жертвами не только целенаправленных репрессий СБУ и аффилированных с ними нацистских отрядов (вроде полулегальной «С-14»), но и неуправляемой «территориальной обороны», представители которой могут пристрелить за «неправильно» произнесённое слово «паляница» или просто потому, что что-то «показалось подозрительным».

Многие из тех, кто не арестован (пока не арестован) лишаются работы и средств к существованию. Людей банально обрекают на голодную смерть.

Маховик репрессий раскручивается тем сильнее, чем отчаяннее становится положение киевского режима. Тоталитарная власть, сформированная отбросами общества, пытается перед своим неизбежным крахом уничтожить чудом сохранившихся на Украине порядочных людей (актёров, писателей, учёных, журналистов, политических деятелей), способных стать основой нового нормального общества.

Мы всего лишь средство массовой информации. Мы не можем принимать обязывающих политических решений. Предел нашей компетенции — привлечение внимания российских властей, российской и международной общественности к проблеме. Именно этим — выполнением своего прямого профессионального долга — мы и планируем заняться.

Здесь мы собираем данные о людях, подвергшихся репрессиям и находящихся под угрозой репрессий. Информацию о первых мы планируем передать российским органам власти для последующего информирования по дипломатическим каналам международной общественности, привлечения внимания профильных международных организаций (таких как МККК — Международный комитет Красного Креста) и последующего освобождения украинских политзаключённых, с предоставлением им возможности выезда в Россию или третьи страны. Не бросить своих. Как нам спасти жертвы банды Зеленского © коллаж Украина.Ру

Как свидетельствует столетняя практика борьбы с тоталитарными режимами, шанс выжить и выйти на свободу имеет только тот политзаключённый, о котором становится известно, которого защищают международные организации, освобождения которого требуют представители иностранных государств. Те же, о ком ничего не известно, рискуют или быть убитыми, или сгнить в тюрьме.

Данные о тех, кто пока находится на свободе, мы не планируем публиковать или кому-то передавать. Они нужны, чтобы следить за судьбой этих людей.