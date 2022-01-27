26 января пространство Фейсбука подсветилось синим и жёлтым. Вернулась мода украшать аватарки флагами, гербами и прочим мехом крокодила

Беглого взгляда на мой раздувшийся пятитысячный список друзей было вполне достаточно, чтобы сделать первый вывод: аватарки с прикреплённым к ним сине-жёлтым флагом были едва ли не у каждого второго бывшего дончанина. Инициация, очередная, — догадалась я, — без этого наших бывших там не принимают в свои. Остальная Украина реагировала скорее вяло, чем живо.

Василь Вакаров: кто он © Facebook, Василь Вакаров Василь Вакаров, украино-российский политолог, чья фотография профиля тоже получила модное изменение, прокомментировал флэш-моб: «Украина (именно сейчас) подвергается мощнейшей психологической атаке! С приходом к власти в США команды Байдена, активизировалось воздействие на Украину со стороны России и США (в первую очередь). Затем «подтянулись» и другие игроки: Великобритания, Турция, ЕС (в целом) и некоторые государства, в частности (Франция, Германия, Польша). С осени прошлого года нас пугают «вторжением России» с одной стороны и «нападением на Донбасс» с другой. В этой ситуации главное сохранить «холодную голову» и нужно понимать, что каждый из игроков преследует, прежде всего, свой интерес. Украина (в целом) никого не интересует, каждый хочет получить либо свою часть влияния на неё либо часть нашей территории. Я подключился к флэш-мобу с одной целью — показать, что Украина есть, она существует и в эту очень тяжелое время для неё — я с ней!».

А теперь я предлагаю посмотреть в другом направлении, на то, как отреагировал на блакытно-жовтый флэш-моб донбасский сегмент Фейсбука. Без ненависти, но с презрением и непониманием. Очень многие лидеры общественного мнения Донецка написали, что будут удалять из друзей тех, кто участвует в акции.

Наличие флага на фотографии профиля стало своего рода маркёром «свой-чужой». «Я вообще-то очень подозрительно отношусь к флэш-мобам, поскольку всё чаще наблюдаю их бессмысленность и беспощадность, — прокомментировал ситуацию заместитель председателя Союза писателей ДНР Владислав Русанов, — не знаю, чего добиваются люди, украшающие свою аватарку украинским флагом. Скорее всего, это такое «Je suis Украина!». А по сути — ещё один кирпичик в нагнетаемую западными средствами массовой информации истерию о вооружённой агрессии России против Украины. Но худа без добра не бывает — теперь стало гораздо легче отслеживать поклонников украинской агрессии в Донбассе».

Сергей Станкевич: есть реальный план умиротворения Донбасса! © РИА Новости, Владимир Песня

Что меня действительно поразило, так это то, что аватарки с флагом заимели преимущественно бывшие дончане, макеевчане и так далее. У меня довольно большое количество знакомых (не бывших дончан) из центральной Украины. Сейчас меньше, конечно, раньше было гораздо больше. Все эти люди из академической среды, бывшие коллеги, студенты. И я не видела, чтобы они украшали фото профиля флагом. Зато бывшие дончане, несколько лет назад сменившие имена с русских на украинские, сейчас впереди всех.

И от всего этого становится реально тошно. Да, я понимаю, им надо казаться своими. Да, я всегда знала, что Олексій Рябчин, бывший заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды, учившийся со мною вместе в аспирантуре Донецкого национального университета, маму родную продаст, чтобы выслужиться. Натуральные оборотни и предатели. Выслуживаясь, не замечают, как по самую макушку вязнут в фашизме.

Ситуация с бывшими соотечественниками мне напоминает историю, которая произошла с Эдуардом VIII. Его случай очень показателен. У фашизма два лица. Одно для своих: красивая форма, пылкие речи, разговоры о превосходстве, приёмы с деликатесами и планы покорить весь мир. А другое для чужих: Бухенвальд, например. До поры до времени лицо номер один не догадывалось о существовании лица номер два.

Говорят, Эдуард VIII, вступив в сговор с Гитлером, поощрял безжалостные бомбардировки Соединённого Королевства, пытаясь заставить британское правительство начать мирные переговоры. Я готова дать голову на отсеченье, что все наши бывшие соотечественники будут счастливы, если Донбасс будет зачищен Киевом. Никто и не пикнет, только флаги побольше натянут вместо шапок, чтобы точно было видно, что не бывшие донбасяне они, а свои, свои, родненькие.

И ещё один нюанс, мы все сегодня на фашизм смотрим свысока, с высоты террикона, если угодно, и нам открывается ад. А современники фашизма смотрели на него плоско, что-то не видели, что-то не хотели видеть. И самое настоящее лицо фашизма знали лишь те, кто попал в Бухенвальд, но из Бухенвальда не выходили живыми… Так и сейчас — настоящее лицо европейской овцы с волчьим оскалом Украины знает один только Донбасс. Донбасс живёт, пока ещё живёт, Украине не удалось провернуть свой смертельный план, но говорить Донбассу не дают.

Кристина Мельникова о том, как правда о Донбассе пробивает официоз Запада © Facebook, Кристина Мельникова

Когда сейчас Россия и российские власти размышляют о судьбе Донбасса, надо иметь в виду, что Донбасс это не просто территория, это люди. И сегодня здесь живут люди, которые восьмой год подряд доказывают свою верность России. Именно об их судьбе идёт речь, а не о шахтах, заводах, дорогах, полигонах и так далее.

Если на Украине самые большие патриоты из перебежчиков, то здесь самые большие патриоты те, кто остались под обстрелами, в надежде ценою своих жизней сохранить русский мир. Именно против этих людей и будет геноцид со стороны Украины руками тех самых перебежчиков, которые демонстрируют сегодня самую большую лояльность Киеву, а ещё вчера жили среди нас в Донбассе. Москве нельзя забывать, что именно об этом идёт речь, а не о политике, санкциях, США. Речь идёт о людях, которые за Россию восьмой год живут на передовой!