Беглого взгляда на мой раздувшийся пятитысячный список друзей было вполне достаточно, чтобы сделать первый вывод: аватарки с прикреплённым к ним сине-жёлтым флагом были едва ли не у каждого второго бывшего дончанина. Инициация, очередная, — догадалась я, — без этого наших бывших там не принимают в свои. Остальная Украина реагировала скорее вяло, чем живо.
Василь Вакаров, украино-российский политолог, чья фотография профиля тоже получила модное изменение, прокомментировал флэш-моб: «Украина (именно сейчас) подвергается мощнейшей психологической атаке! С приходом к власти в США команды Байдена, активизировалось воздействие на Украину со стороны России и США (в первую очередь). Затем «подтянулись» и другие игроки: Великобритания, Турция, ЕС (в целом) и некоторые государства, в частности (Франция, Германия, Польша). С осени прошлого года нас пугают «вторжением России» с одной стороны и «нападением на Донбасс» с другой. В этой ситуации главное сохранить «холодную голову» и нужно понимать, что каждый из игроков преследует, прежде всего, свой интерес. Украина (в целом) никого не интересует, каждый хочет получить либо свою часть влияния на неё либо часть нашей территории. Я подключился к флэш-мобу с одной целью — показать, что Украина есть, она существует и в эту очень тяжелое время для неё — я с ней!».
А теперь я предлагаю посмотреть в другом направлении, на то, как отреагировал на блакытно-жовтый флэш-моб донбасский сегмент Фейсбука. Без ненависти, но с презрением и непониманием. Очень многие лидеры общественного мнения Донецка написали, что будут удалять из друзей тех, кто участвует в акции.
Наличие флага на фотографии профиля стало своего рода маркёром «свой-чужой». «Я вообще-то очень подозрительно отношусь к флэш-мобам, поскольку всё чаще наблюдаю их бессмысленность и беспощадность, — прокомментировал ситуацию заместитель председателя Союза писателей ДНР Владислав Русанов, — не знаю, чего добиваются люди, украшающие свою аватарку украинским флагом. Скорее всего, это такое «Je suis Украина!». А по сути — ещё один кирпичик в нагнетаемую западными средствами массовой информации истерию о вооружённой агрессии России против Украины. Но худа без добра не бывает — теперь стало гораздо легче отслеживать поклонников украинской агрессии в Донбассе».
То, что украинский флаг — это символ украинской военной агрессии в Донбассе ни у кого из донбассовцев сомнения не вызывает. И то, что именно под украинским флагом восьмой год совершаются убийства мирных жителей, тоже ни у кого из донбассовцев сомнений нет. Сейчас Донбасс снова замер в ожидании. Чего? Большой войны. Ведь без сомнений, что каток большой войны, если она случится, пройдётся, прежде всего, по донбасским территориям.
Что меня действительно поразило, так это то, что аватарки с флагом заимели преимущественно бывшие дончане, макеевчане и так далее. У меня довольно большое количество знакомых (не бывших дончан) из центральной Украины. Сейчас меньше, конечно, раньше было гораздо больше. Все эти люди из академической среды, бывшие коллеги, студенты. И я не видела, чтобы они украшали фото профиля флагом. Зато бывшие дончане, несколько лет назад сменившие имена с русских на украинские, сейчас впереди всех.
И от всего этого становится реально тошно. Да, я понимаю, им надо казаться своими. Да, я всегда знала, что Олексій Рябчин, бывший заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды, учившийся со мною вместе в аспирантуре Донецкого национального университета, маму родную продаст, чтобы выслужиться. Натуральные оборотни и предатели. Выслуживаясь, не замечают, как по самую макушку вязнут в фашизме.
Ситуация с бывшими соотечественниками мне напоминает историю, которая произошла с Эдуардом VIII. Его случай очень показателен. У фашизма два лица. Одно для своих: красивая форма, пылкие речи, разговоры о превосходстве, приёмы с деликатесами и планы покорить весь мир. А другое для чужих: Бухенвальд, например. До поры до времени лицо номер один не догадывалось о существовании лица номер два.
Говорят, Эдуард VIII, вступив в сговор с Гитлером, поощрял безжалостные бомбардировки Соединённого Королевства, пытаясь заставить британское правительство начать мирные переговоры. Я готова дать голову на отсеченье, что все наши бывшие соотечественники будут счастливы, если Донбасс будет зачищен Киевом. Никто и не пикнет, только флаги побольше натянут вместо шапок, чтобы точно было видно, что не бывшие донбасяне они, а свои, свои, родненькие.
И ещё один нюанс, мы все сегодня на фашизм смотрим свысока, с высоты террикона, если угодно, и нам открывается ад. А современники фашизма смотрели на него плоско, что-то не видели, что-то не хотели видеть. И самое настоящее лицо фашизма знали лишь те, кто попал в Бухенвальд, но из Бухенвальда не выходили живыми… Так и сейчас — настоящее лицо европейской овцы с волчьим оскалом Украины знает один только Донбасс. Донбасс живёт, пока ещё живёт, Украине не удалось провернуть свой смертельный план, но говорить Донбассу не дают.
Одно дело, что делает Василь Вакаров, он всегда был украинцем, он ставит свой государственный флаг, а другое дело, когда это делают наши бывшие соотечественники. Когда этот флаг ставит на аватар человек, перебежавший из Донбасса, то надо понимать, что в случае, если украинская армия возьмёт контроль над Донбассом, именно эти люди займутся самой жёсткой и кровавой чисткой своей бывшей Родины. Сегодня сине-жёлтый флаг — это кровавый флаг.
Когда сейчас Россия и российские власти размышляют о судьбе Донбасса, надо иметь в виду, что Донбасс это не просто территория, это люди. И сегодня здесь живут люди, которые восьмой год подряд доказывают свою верность России. Именно об их судьбе идёт речь, а не о шахтах, заводах, дорогах, полигонах и так далее.
Если на Украине самые большие патриоты из перебежчиков, то здесь самые большие патриоты те, кто остались под обстрелами, в надежде ценою своих жизней сохранить русский мир. Именно против этих людей и будет геноцид со стороны Украины руками тех самых перебежчиков, которые демонстрируют сегодня самую большую лояльность Киеву, а ещё вчера жили среди нас в Донбассе. Москве нельзя забывать, что именно об этом идёт речь, а не о политике, санкциях, США. Речь идёт о людях, которые за Россию восьмой год живут на передовой!