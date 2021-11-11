Когда в 1943 году Геббельс призвал немецкую нацию к «тотальной войне», подразумевалось, что начались война не армий, а тотальная война наций. И в этой войне хороши все способы — полное подавление инакомыслия, мобилизация всех ресурсов, задействование против иной нации диверсантов и террористов и т. п.

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

На Украине объявлена тотальная война разуму и совести. Что казалось ранее недопустимым и презренным — стало нормой. Причем разгул стукачества — лишь одна из примет нового времени. Некоторые, ссылаясь на благо «нации», личный «патриотизм» и грядущие «улучшения», скатились до абсолютной мерзости, а другие во всем готовы их оправдывать.

Вот в Харькове молодой «активист» подкрался сзади к пожилому человеку (вся «вина» которого состояла лишь в том, что на нем была надета старая спортивная кофта с надписью «СССР»), окликнул его и с криком «Слава Украине» залил глаза перцовым газом. Причем видео нападения выставил сам негодяй, явно рассчитывая на одобрение окружающих — и он его получил.

В Киеве мовная «активистка» Ольга Кириленко в паре со шпрехенфюрером Тарасом Креминем сновала по киевским магазинам и специально заводила разговор с продавцами на русском языке, а потом фиксировала нарушение «закона про мову».

Галицкие арийцы и «Табель о национальных рангах» © коллаж Украина.Ру

Язык ненависти интенсивно используется не только на улице, но и в образовании, в культуре, в СМИ. Примеры автор приводил неоднократно. Из очередных «достижений» — украинский спортивный комментатор Сергей Лукьяненко перед началом матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы между московским «Спартаком» и английским «Лестером» в прямом эфире устроил «пятиминутку ненависти»:

«Добрый вечер, приветствую всех в Москве, столице страны-агрессора, страны-оккупанта, страны, которая аннексировала у нашей любимой неньки полуостров, которая начала войну на востоке Украины, и, к сожалению, эта война забрала, по подсчетам ООН, более 13 тысяч жизней, и, как гражданин Украины, я искренне желаю поражения "Спартаку" в матче с "Лестером"».

Но по какой-то причине студийный «воин света» забыл рассказать, какая именно армия истребляла мирных людей Донбасса авиационными бомбардировками, обстрелами жилых кварталов, убила десятки ни в чем не повинных детей.

Псы войны. Что делать с нацистской Украиной © коллаж Украина.Ру

Оскорбляют не только живых, но и мёртвых. Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что прах легендарного разведчика Николая Кузнецова (который Верховной суд Украины постановил вернуть его родственникам) взят им, так сказать, в «заложники». Садовый вернёт останки лишь в обмен на несколько сотен украинских пленных. Видимо, торговля останками — это новая статья доходов украинской «культурной столицы».

Ну, а чем не угодил горожанам памятник Францу Моцарту (сыну великого Вольфганга Амадея), совсем уж трудно представить, однако соответствующая петиция собрала необходимое количество голосов за снос. А заодно высококультурные львовяне уничтожили чудом сохранившуюся на стенах дома №5 по улице Веселой довоенную рекламу на идиш.

Зато в Лубнах, Лохвицах и селе Хорол Полтавской области неонацисты снесли и осквернили сразу несколько монументов советской эпохи, в том числе и памятник Василию Ивановичу Чапаеву. Характерно, что при уничтожении памятника Чапаеву засветился небезызвестный Сергей Филимонов — главарь киевских ячеек «Азова» и «Нацкорпуса», недавно снявшийся в главной роли в художественном фильме режиссёра Олега Сенцова «Носорог». Помнится, в нынешнем году сей «шедевр» Украина даже на Венецианский фестиваль отправила, а теперь новоявленная кинозвезда вернулась к своему излюбленному занятию — уничтожать.

Кстати, о кино. В «тотальной войне» украинские пропагандисты не брезгуют не только топтать памятники мёртвым, но и перевирать саму память о них. «Зловонная яма под названием "Обозреватель" забулькала и вынесла на поверхность, что ушедший к праотцам Армен Джигарханян якобы говорил, что русского языка нет, — сообщал ТГ-канал «Зрада чи Перемога», — Эти дебилоиды вытащили цитаты из фильма, в котором снимался актёр, и выдали их за его личное мнение». А зачем выбирать средства, если они за майданную родину сражаются? Потому человеческая подлость множится и торжествует.

Нельзя говорить, что все жители Украины сошли с ума — даже в тяжелейших условиях дискриминации и этноцида многие остаются по-настоящему русскими людьми на русской земле. И летний опрос социологической группы «Рейтинг» показал, что 41% украинцев согласны с тезисом Владимира Путина о том, что украинцы и русские — один народ.

Дикарские развлечения. Шутки и прибаутки современной Украины © Telegram-канал «Украинский формат»

«Вата вообще обнаглела. Еду, и на мосту висит цитата Путина. И никто не догадался сорвать! В Днепре, рядом с наибольшим предприятием», — возмущается днепропетровский «патриот», снявший видео о плакате в своём городе. «Особое возмущение вызывает тот факт, что сотни проезжающих водителей и тысячи проходящих людей до сих пор не додумались сорвать этот провокационный баннер… Очередная провокация сепаров, которых ещё много в Украине! Так и хочется ещё раз процитировать "Чемодан-Вокзал-Россия"», — беснуются в промайданном ТГ-канале «Украина Online». Который, к слову сказать, собственную новостийную ленту ведёт на русском языке — все-таки хотят, чтобы их читали.

А вот господин Владимир Зеленский специально говорит с народом на чужом для себя (да и большой части того народа) языке. Видимо, считает себя обязанным вести себя как высшее иноязычное существо — этакий гном-узурпатор. И был бы смешон, если бы не оказался столь отвратителен.

«Зеленский избирательную кампанию вёл на русском языке и обещал прекратить дискриминацию русского языка после избрания», — напоминает украинский публицист Александр Скубченко. И констатирует отсутствие позитивных изменений: «Травля людей за русский язык есть, дискриминация русского языка продолжается, и увольняют за русский язык. Скоро ещё и штрафовать начнут. Но проблем нет, да? И нас, миллионы дискриминированных граждан Украины, мировое сообщество снова не услышит».

Но слышало ли «мировое сообщество», когда гитлеровское руководство приступило к решению «еврейского вопроса»? Напомнить о позорной конференции в Эвиане в 1938 году, где государства Западной Европы фактически отказались спасти обреченных евреев Германии? А сегодня на Украине толпы националистов распевают песню «Батько наш Бандера» и клянутся «защищать Украину, как защищал ее Бандера» (в пределах Польши — террором, а далее на службе у иностранных спецслужб). Но у многих, в том числе и в Европе, словно уши заложило, хотя кровавые преступления бандеровцев тщательно задокументированы в истории еврейского, белорусского, польского и украинского народов.

Опыт чудовищного правления Адольфа Гитлера учит нас, что этноцид, геноцид, лингвоцид надо стараться пресекать на корню — в противном случае вы становитесь сообщником преступления. Обменяв русский язык на неонацистское озверение, глупо ожидать впоследствии сочувствия от окружающих людей. Озверение — антоним слова «человечность».