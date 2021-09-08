Одним из несомненных достижений украинской независимости среди «патриотической» общественности считается возрождение национальной культуры. В моду вошли сельские вышиванки, украиноязычная музыка защищена обязательными квотами, издание и ввоз русскоязычной литературы затруднён, и тому подобное и так далее

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Зеленский даже разразился пафосным посланием о необходимости уважения к собственному прошлому: «Мы больше никогда и никому не подарим ни камушка нашей истории, не дадим оккупировать ни единой страницы нашей истории, аннексировать наших писателей, наших ученых, наших спортсменов, наших героев, которые побеждали нацизм».

Правда, из его слов не совсем понятно — кто все-таки победил нацизм? Уж не те ли «дикие орды», которые громили вымуштрованную по немецкому образцу дивизию СС «Галичина», истребляли евроинтегрировашихся полицаев, додавливали свободолюбивых бандеровцев — то есть всех тех, кого на майданной Украине почитают за героев?

Помнится, недавно во Львове даже памятник снесли победителям нацистов.

«Прошло полгода с того момента, когда мы с когортой побратимов из общества будущего Львов поставили перед собой четкую задачу — избавиться кровавой наследия московских оккупантов во Львове, — радуется в ФБ сносу Монумента Славы один из местных депутатов горсовета от партии «Голос». — Сегодня каждый львовянин имеет возможность увидеть, как монумент красных захватчиков встречает свой закат и уходит в небытие».

И нет больше памятника победителям нацизма, о которых столь пафосно говорит господин Зеленский.

Владимир Александрович продолжает: «Мы понимаем — без вертолетов Запорожья, самолетов "Антонова" Украина не покорила бы небо, без кораблей Николаева не покорила бы море, без днепровского "Южмаша", без житомирянина Королева, буковинца Каденюка Украина не покорила бы никогда космос, а без харьковского Т-34 нашего, не победила бы на полях Второй мировой войны». Только забывает упомянуть, что все вышеперечисленные предприятия агонизируют, а Черноморский кораблестроительный завод в Николаеве вообще прекратил своё существование; что Сергей Королев был русским коммунистом, что дочку конструктора танка Т-34 Михаила Кошкина — Татьяну Кошкину — в прошлом году арестовывали украинские СБУшники.

Праздничное убожество и пляски на костях © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Майданная «культура» в своих самых «патриотических проявлениях» подпитывается не только пещерной русофобией (это официально поощряется), но и диким, средневековым антисемитизмом. Вот, например, автор двух и соавтор пяти поэтических сборников львовская поэтесса Зоряна Мовчан пишет:

«Та згиньте ви за день, всі москалі,

І та жидва, що мріє наживатись!

Самі ми свого щастя ковалі,

Цю землю не дамо більш зажурити».

Или иначе:

«То ж хто господарем у Вашій хаті,

Як вам жидва вказівки віддає?

Прозрійте, люди, і мене почуйте,

Покиньте той жидівський лохотрон!».

Член Национального союза писателей Украины из Новоград-Волынского, автор нескольких сборников поэзии и детской литературы Анатолий Клюско (все эти «шедевры» обнаружил, опубликовал и отчасти перевёл директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский):

«Яблуко Батькивщины

Больно так кусает,

Не отгонишь скотину —

Липнет, как оса.

А в сердцевине самой

Черви скользкие — жиды

Жадно, до безумия,

Сосут силу и меды…».

Или тот же автор:

«Нас живет до беса ныне —

поэтому в гетманы всегда

Продираются жиды.

Без огня и, даже, дыма

Распрощались с Крымом.

Стало нам без Крыма тесно.

Юды тешатся: "Полезно!"».

У нынешних национал-стихотворцев были свои достойные предшественники. На днях одному из них, поэту Леониду Полтаве, в Ромнах открыли мемориальную доску. Во время гитлеровской оккупации поэт радостно приветствовал истребление евреев, а к дню рождения Гитлера посвятил проникновенное стихотворение:

«Такой сегодня звонкий день,

Синева небес так безмятежна,

О, недаром в день такой

родился земли Великий Фюрер!

Весенний день, как сжатие руки,

а неба окоём светлый-светлый.

О, недаром в день такой

родился Освободитель Адольф Гитлер».

«Креминьевая пустыня». Размовляй и властвуй © РИА Новости, Алексей Фурман / Перейти в фотобанк Иван Багряный, Улас Самчук, Аркадий Любченко. И национальная культура, заметьте, не оскудевает подобными талантами. Помните русофобское стихотворение «Никогда мы не будем братьями» Анастасии Дмитрук, ставшее своеобразным гимном Евромайдана — после чего последовали многочисленные интервью с молодой поэтессой, премии, издания…

Сообщает киевский историк и публицист Александр Каревин: «В 2017 году "великая" Настя тихонько собрала манатки и перебралась на ПМЖ в маленькую Чехию. Вот за что я ценю укропатриотов, так это за скромность. Облагодетельствовали страну Евромайданом, а сами жить в условиях победившей гидности не хотят. Перебираются на жительство за границу. Чтобы, значит, ещё сильнее любить Родину, только издалека».

Но не будем терять оптимизма. И Анастасия Дмитрук периодически гастролирует по Украине, и возвращающаяся к национальным истокам литература не устаёт нас радовать всё новыми шедеврами. Один из них в мультипликационном сериале «Кузюка» даже превратился в песню, которая имеет все шансы стать народной. «Якщо поряд десь із вами є малюк, неминуче пролунає його пук. І в кімнаті, й на душі робиться тепліше. Коли пукає малюк, світ стає добрішим» («Если рядом с вами есть малыш, обязательно прозвучит его пук. И в комнате и в душе делается теплее. Если пукает малыш, мир становится более добрым»). Главное, чтобы малыш был титульной национальности и расово чистый, иначе и стишата будут другими.

Как, например, у участника поэтического объединения «Свитанок» при Национальном союзе писателей Украины и депутата Бориспольского райсовета Мыколы Годунка:

«Ненавиджу суко-пархатих,

Ненавиджу зрадо-хохлiв.

Попів ненавиджу хрестатих,

Котрі величають жидiв».

В общем, «не дадим аннексировать наших поэтов» — на том стояла, стоит и стоять будет могучая самостийная держава. Слава Украине и ее жаборотым пиитам.