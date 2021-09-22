США заявили о смене эпохи «безжалостных войн» на период «безжалостной дипломатии», которая окажется куда опаснее и разрушительнее для третьих стран, чем американские войны

Войны будущего

Начало осени — прекрасное время для громких речей и масштабных внешнеполитических прожектов. Ведь в это время проходит заседание Генеральной Ассамблеи ООН, где лидеры стран получают трибуну и возможность обратиться с посланием к Городу и Миру.

К сожалению, прошли прекрасные времена, когда покойный уже лидер Ливии Муаммар Каддафи рвал на трибуне устав ООН, а бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад рассказывал слушателям о причастности США к терактам 11 сентября.

Однако и сейчас, в наши скучные времена, некоторые политики еще могут привлечь к себе внимание.

Так, с очень интересной речью выступил президент США Джозеф Байден. В ней он понятным языком очертил контуры новой внешней политики США в постафганскую эру. Политики, в которой поменялись лишь методы контроля над мировыми процессами — но не сама цель. «От Чечни до Камеруна»: Байден призвал защищать права ЛГБТ во всем мире © Rosemary Ketchum/Pexels

Прежние методы в виде экспорта демократии на крыльях бомбардировщиков признаны неэффективными — по причине их чрезмерной дороговизны, а также политических и электоральных издержек (электорату не нравится, когда в США привозят гробы с их сыновьями). Поэтому американский президент заявил о том, что Америка отказывается от силового насаждения демократии.

«Вместо того, чтобы вести войны из прошлого, мы сосредотачиваем наши ресурсы на противодействие вызовам, от решения которых зависит наше общее будущее. Прекращение пандемии, борьба с изменением климата, контроль над изменениями в соотношении сил великих держав, определение правил жизни в мире по важнейшим вопросам (торговля, кибербезопасность, развитие новых технологий), борьба с терроризмом», — заявил президент.

И тут же дал понять, что, выражаясь словами армянского радио, его борьба за мир будет такая, что от этого мира камня на камне не останется.

«Мы завершили 20-летний конфликт в Афганистане. И в то время, как мы заканчиваем этот период беспощадной войны, мы открываем новую эру беспощадной дипломатии. Будем использовать нашу помощь, направляемую на развитие стран, для поиска новых путей подъема людей во всем мире, для развития и защиты демократии», — продолжил хозяин Белого дома.

Контроль — их все

По сути, речь идет о том, что Америка будет продолжать «улучшать жизнь людей во всем мире» — но не военными операциями (поскольку опыт показал, что в условиях современной войны армию США может победить толпа людей в шлепках и халатах — при условии, если у них мощнее боевой дух и нет чувствительности к потерям), а при помощи мягкой силы. Кулеба оценил заявление Байдена о нежелании новой холодной войны © Дмитрий Кулеба/Фейсбук

При помощи экономического давления — с опорой на желания многих стран иметь доступ на американский рынок, контроль за долларовой системой и способностью вводить экстерриториальные санкции, которым воленс-неволенс подчиняются компании других стран (в том числе и российские — вспомним, что ряд отечественных олигархов боятся работать в Крыму).

А также при помощи информационного давления и внедрения в мозги населению нужных идей. Прежде всего за счет контроля Америки за основными мировыми СМИ, а также разветвленной сети неправительственных организаций, значительная часть которых сидит на деньгах американского правительства.

Помимо этого, будет и культурная работа в виде внедрения в сердца людей нужных ценностей — при помощи контроля за Голливудом, ключевыми мировыми брендами и тенденциями в рамках так называемой продвинутой западной культуры.

Ну и, конечно же, с помощью дипломатической деятельности, когда США будут опираться на своих союзников и разделять с ними все экономические и политические траты в рамках «мягкой силы». Для чего Байден, собственно, сейчас и занимается укреплением этих союзов или же дрессировкой отдельных союзников, не следующих линии партии (например, французов, которые не разделяют американских планов по сдерживанию Китая).

Сочетание всех этих мер давления на непокорные государства приведет к формированию в нем большой прослойки граждан, которые вольно или невольно будут ретрансляторами американских ценностей — прежде всего через электоральные институты. Либо — если электоральные не сработают — через уличные. Что, в свою очередь, повлечет за собой либо прогибание местной власти под американские интересы, либо (в случае, если местные элиты окажутся больны суверенным ревматизмом и не станут вставать на колени) к майданам или очередной «весне».

Голоса в голове

При этом Штаты, как и раньше, не собираются уважать ни чей-то суверенитет (кроме тех стран, которые силой заставляют Америку проявлять уважение), ни международное право, запрещающее одним государствам вмешиваться в дела других государств. «Глобальное надувательство»: Вассерман после прихода в Госдуму потребует судить Байдена за мошенничество © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Байден уже обозначил, что право на вмешательство Америке дают голоса в голове.

«На разных языках и на разных континентах мы слышим общий крик. Призыв к достоинству, простому достоинству. Наш долг как лидеров - ответить на этот призыв, а не заставить его замолчать», — заявил президент США.

Конечно, любой думающий международник скажет, что никакого «общего крика» нет — ряд граждан различных стран недовольны собственными правительствами, но они прекрасно видят, чем оборачивается американская помощь. Видят на примере Афганистана, Ливии, Сирии, Украины — и Америку не зовут. Поэтому любой психолог скажет, что эти галлюцинации являются проявлением психического расстройства американской элиты, не способной жить без глобальных нравоучений и принуждений к тому, чтобы эти нравоучения были услышаны.

Как верно отметил сам Байден, «отстаивание демократических ценностей, которые лежат в самой основе того, кем мы являемся как нация и как народ… отпечатаны в нашей ДНК как нации».

Так что убедить США перестать заниматься «беспощадной дипломатией» бессмысленно. Можно лишь защищаться от нее. И защищаться не только при помощи ядерного оружия, но и через ту же самую мягкую силу.

Нужно эффективно работать с собственным гражданским обществом, контролировать хотя бы свое информационно-культурное пространство, на корню пресекать любые вмешательства в собственные электоральные процессы — и наказывать за это вмешательство ассиметричными методами.

Какие-то из этих мер Россия уже предпринимает, а каким-то нам нужно учиться. Учиться быстро, эффективно — и безжалостно.