Новый роман российского писателя иронически вспоминает о современных украинских реалиях

«Transhumanism Inc.» — восемнадцатый роман Виктора Пелевина — появился в продаже 26 августа, но уже удостоился разгромной рецензии в одном из российских либеральных изданий. Эта статья, опубликованная на сайте Афиша Daily, обличает писателя со страстью отвергнутого любовника, обвиняя его в попытках дискредитировать светлое либеральное будущее человечества — «как будто Пелевин перепутал план романа с темником».

Пелевина почему-то представляют нам в качестве «консервативного эзотерика». По словам рецензента, он не способен воспринять прогрессивную повестку, позволяет себе иронизировать над гендерной проблематикой, высмеивает ритуальную политкорректность, подвергает сомнению стандарты Identity politics. И зачем-то противится неотвратимо наступающим переменам, которые сулят нам новый Золотой век — со страпоном и без карбона.

Однако новая книга развеивает эти обвинения на корню. «Transhumanism Inc.» напротив говорит нам о том, что Пелевин по-прежнему не боится смотреть в будущее и вполне осознает его неизбежность. Другое дело, что он видит это будущее таким, каким оно вырастает из нашей современной реальности. А не в лучезарно-радужном образе, который транслируют современные идеологически прокачанные политруки. Писатель походя вытирает о них ноги в своем романе — рассказывая, что современные либеральные медиа превратились в рупор лицемерной пропаганды правящих классов. Непобедимое будущее: новая книга Пелевина © скриншот с видео YouTube

Собственно, здесь нет ничего нового. Несмотря на свою футуристическую оболочку и фантастические сюжеты, пелевинская проза всегда работает с актуальными проблемами наших дней. Книга «Transhumanism Inc.» предупреждает о том, что самые радикальные гендер-квир-перемены, помноженные на самые прорывные достижения технологии и науки, все равно не меняют суть сложившегося сегодня миропорядка — а, наоборот, цементируют заложенные в нем противоречия и проблемы.

«Все течет, все меняется и остается таким, как было» — пишет писатель в начале своей книги, раскрывая этот тезис в ее новеллах. Будущее человечество представляется Пелевину раем для кучки сверхбогачей, которые оплатили себе вечную загробную жизнь в виртуальном мире. Остальное человечество «уменьшилось до размера обслуживающего персонала». Оно состоит из новых дворян, мечтающих пробиться в избранную касту бессмертных, и неприкаянных разночинцев, которые выполняют роль поддерживающих экономику потребителей — послушно покупая все то, что навязывают им вживленные в мозг импланты.

Эти чипы также используются для социального контроля над человеком, понижая его рейтинг за неполиткорректные фразы и вольнодумные мысли. Нарушители установленного порядка могут предстать перед Трибуналом разума, действующим в Житомире — очевидно, потому, что украинские цензоры уже сейчас мечтают о возможности наказывать за мыслепреступления против государства.

Впрочем, система достаточно либеральна — радикальные атлантисты-западники сосуществуют в ней с охранительно настроенными традиционалистами-почвенниками, представляя собой зеркальное отражение оппонентов. Им даже разрешается выпускать пар, бунтуя в специально отведенных загонах. Потому что эти митинги не представляют угрозы для укрывшихся в виртуальной реальности небожителей, которые удерживают в своих несуществующих руках хорошо прочипированное общество, основанное на тотальном наблюдении, подчинении и контроле.

Все это происходит на фоне победившей феминистской революции и полной декарбонизации экономики. Высокотехнологичное будущее внезапно оказывается на удивление архаичным — в нем ездят на гужевом транспорте и живут в деревянных двухэтажных домах, ходят в лаптях, онучах и вышиванках, а улицы завалены экологически чистым, но весьма пахучим лошадиным навозом.

Промышленные предприятия вынесены на территорию Африканского континента, а обслуживающий персонал составляют «хелперы», больше известные под просторечивым словом «холопы». Эти специально выращенные андроиды выполняют роль крепостных — причем, писатель прямо указывает на то, что они заменят в новом мире армии трудовых мигрантов. Эти создания официально не признаются людьми, не имея ни прав, ни голоса. Они не способны мыслить и бунтовать, выполняя любые хозяйские прихоти — вплоть до интимных контактов, которые воспроизводят классические сюжеты русской литературы, пародируя отношения между скучающим в имении барином и его бесправной служанкой.

Украина имеет в этом мире собственную специфику, которая тоже является достаточно характерной. На расположенной в Виннице робофабрике выпускают несовершеннолетних сексуальных рабынь — так называемых лолит, известных под торговой маркой «Горпина». Их нелегально продают арабским шейхам и японским якузда — причем, это происходит под неусыпным контролем американских кураторов. Пелевин, опять-таки, намекает здесь на реалии наших дней, когда украинское государство считается одним из главных поставщиков живого товара, поставляя девушек для ближневосточных и европейских борделей. И говорит о том, что здесь тоже не стоит ожидать больших изменений.

«Главный вопрос, который ставит перед нами будущее — это кого туда пустить» — говорит Атон Гольденштерн, номинальный владелец корпорации «Transhumanism Inc.», которая является центром футуристической цивилизации по Пелевину. Эти слова являются главным принципом современной глобальной элиты, и она не скрывает намерений претворить их в реальность. Выдающиеся достижения технологического прогресса, способные освободить от бедности, тяжелого физического труда и болезней, будут использоваться для того, чтобы укрепить существующее угнетение и неравенство. А человечество рискует окончательно разделиться на касты рабов и полубогов, постепенно принимая черты двух разных биологических видов — как это и отражено в сюжете романа.

Ожесточенная идеологическая критика, которой одаривают Пелевина постсоветские либералы, объясняется именно тем, что он выражает в своей книге их тайные мысли, проговаривает невысказанные мечты. Ведь эта передовая публика давно мечтает нейтрализовать примитивных, цепляющихся за свое прошлое простолюдинов, безнадежных совков и вату — чтобы не тормозить победоносную поступь прогресса. Она с удовольствием превратила бы их в бессловесных и бесправных рабов, чтобы в окружающем нас мире правили продвинутые просвещенные господа. А восстановление крепостных порядков наверняка порадовало бы современных декоммунизаторов, которые стремятся окончательно ликвидировать тяжелое наследие Октября. Пророчество Незнайки © Незнайка на Луне (1997-1999)

Пелевин вскрывает лицемерие постсоветской интеллигенции. За ее прогрессистской риторикой кроется реакционная и консервативная по своей сути программа, направленная на то, чтобы избавиться от лишних для правящего класса людей, лишить их базовых социальных прав и полностью подавить способность к сопротивлению. Как это произошло в постмайдановской Украине, где министр финансов честно пообещал вчера прекратить выплату пенсий — под аплодисменты реформаторов и забитое молчание пролов.

Этот «трансгуманизм» представляет собой модернизированную версию фашизма — подавая его в тех формах, которые вполне приемлемы у нашей политкорректной публики, и даже вошли у нее в моду. Хотя можно не сомневаться: многие люди с хорошими лицами в итоге сами окажутся жертвами наступившего завтра. Ведь нас не обманули — в будущее пустят «не только лишь всех».