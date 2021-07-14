Когда в целом мы говорим о «населении Украины», надо учитывать, что людей, рождённых и воспитанных в гуманистических ценностях, там физически с каждым годом становится всё меньше

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Впрямую сравнивать современные Украину и Россию так же некорректно, как ставить в один ряд здорового человека и алкоголика. Причём алкоголика вооружённого — недаром в Вооружённых силах Украины наблюдается разгул алкоголизма и наркомании.

Различия двух стран в экономике, государственности, культуре становятся всё более разительными. Уничтожение украинской промышленности контрастирует с новой российской промышленной продукцией; занятая «национальным возрождением» украинская наука так и не удосужилась создать ни одной вакцины против коронавируса; качество и прибыльность выросшего из единого корня украинского и российского культурного продукта, скажем кинематографа, сопоставлять тоже бессмысленно. И так по десяткам экономических позиций и рейтингов развития.

Но, конечно же, мера всех вещей — люди. Самое страшное, что происходит на Украине, это нравственное вырождение. Так, прошедшая в Славянске «патриотическая» инсталляция с останками ополченцев и украинских солдат (заново облачённых в военную форму и живописно разложенных для обзора гуляющей публики) в принципе находится за гранью понимания вменяемого человека. Однако вполне приемлема для современной Украины, где процесс расчеловечивания не только идёт полным ходом, но и поощряется властями и иностранными кураторами. Как точно заметил один из комментаторов, «начинали с поедания тортов в виде русских младенцев, а закончили плясками на костях».

Хвост виляет Украиной. Меньшинство одолело всех? © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Олеся Бузины неонациста Андрея Медведько и публично зигующего «активиста» Жеки Карася. Как и то, что глава парламентской партии «Голос» Кира Рудык внаглую, прямо на глазах многомиллионной аудитории, трижды уходит от прямого вопроса о своём американском гражданстве. Профессиональные убийцы, покрываемые профессиональными лгунами, — вот государственная суть постмайданной Украины. Хотя чего ещё ожидать от страны, нравственным камертоном которой (если судить по социальным сетям) является воскресший из лужи свиной крови профессиональный попрошайка Аркадий Бабченко.

Или возьмём иной нашумевший пример «революционного духа» — только что опубликованные мемуары бывшего пресс-секретаря президента Украины и «активистки Майдана» Юлии Мендель. Эта довольно молодая девушка (1986 года рождения) живописует ужасы советского тоталитаризма (по-видимому, осмысленного ею в возрасте пяти лет) и противопоставляет негодным, раздавившим Гитлера «совкам» фигуру, по ее словам, «легендарного Бандеры».

Спорить с гражданкой, которая живет на земле лишь потому, что ради (точнее, в том числе) физического спасения ее многострадального народа от гитлеровцев и бандеровцев отдали жизни миллионы советских солдат, — значит оскорблять собственный интеллект. Но главное в опубликованных отрывках книги Мендель — не Гитлер и «легендарный Бандера», а цивилизационное противопоставление украинцев и русских. И пожалуй, впервые с подобной точкой зрения можно согласиться, однако с одним очень важным уточнением. Отравленные майданом «политические украинцы» действительно отличаются от русских, от белорусов, от самих украинцев, от всех цивилизованных людей.

Страна рабов, язык господ. Хламидии как «высшая раса» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Игорь Орцев: «Не будем углубляться в бандеровское славное прошлое, когда украинская цивилизация находилась в стадии становления и утверждалась, например, распиливанием беременных женщин, посмотрим на день сегодняшний. Славянск, "День освобождения", праздничная инсталляция на главной площади. Среди обломков авто, оружия и прочего хлама, который должен напоминать дни войны, трупы (!), реальные трупы ополченцев, которые лучшие представители украинской цивилизации отрыли и выставили напоказ. Не уверен, что даже оскорблённый русскими варварами Гитлер понял бы это. Нация шагнула не просто далеко вперёд, а за цивилизационный горизонт».

Государство Украина (именно государство) закатилось за горизонт цивилизации. Потому в незалежном Киеве с воинскими почестями хоронят эсэсовцев, исполнителям Холокоста возводят памятники, в честь гитлеровских прислужников называют улицы и проспекты. Ставка сделана на подлость человеческого духа, и поколение НЗЛЖНСТЬ сознательно взращивают в антигуманизме, в национализме, в нелюбви к истинному образованию, но только к созиданию это никакого отношения не имеет.

Майданная Украина обречена на крах по разрушительной сути своей. И потом, когда всё рухнет, «политические украинцы» снова начнут лепетать и оправдываться: «Меня так учили… Нас всех так учили…» «Но зачем же ты оказался первым учеником, скотина этакая?» — уже который раз за это столетие переспросит время-судья.