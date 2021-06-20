Владимир Путин и Джозеф Байден договорились о стабилизации конфликта на Украине. Киеву это не нравится, но его никто не спрашивал. И вопрос в том, что теперь украинские власти будут сор всем этим делать

Большой мазок

«Что касается Украины — эта тема поднималась, не могу сказать, что очень подробно», — заявил президент России Владимир Путин, комментируя итоги своих переговоров с американским визави Джозефом Байденом. А «возможное вступление Украины в НАТО», по его словам, «затрагивалась мазком».

Впрочем, украинская тема на переговорах красной нитью проходила через большинство других обсуждаемых тем (хотя бы потому, что именно там США и Россия сейчас ближе всего к прямому военному конфликту). Однако для Киева в этом нет ничего хорошего или даже обнадеживающего. Геворг Мирзаян: кто он © Владимир Трефилов

Слова министра иностранных дел Украины из серии «мы договорились со США, что не будет никаких сделок об Украине без Украины, и Америка сдержала свое слово» остаются лишь словами — Штаты договаривались с Путиным об Украине без Украине. И если уж не договорились, то, судя по пресс-конференции Байдена, сблизили позиции на российских условиях (собственно, почему Путин и обходил украинскую тему в ходе своего выступления — чтобы не подставлять Байдена под скандал).

«Американская администрация не в достаточной степени поддержала Украину — сняла санкции против СП-2 и выразила риторическую поддержку Минским соглашениям вместо того, чтобы по примеру Польши и Латвии требовать их пересмотра.

Байден ничего не сказал про Крым по итогам женевского саммита», — напоминает в комментарии Украине.ру замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

«Этот короткий текст — "надо урегулировать кризис дипломатическими методами на основе Минских соглашений" — звучит для русских ушей как "перемога", а для украинских как "зрада". Ведь украинские элиты против выполнения "Минска-2" в нынешнем варианте», — говорит известный киевский политолог Михаил Погребинский.

Итоги встречи в Швейцарии: чего ждать Украине © REUTERS, Saul Loeb/Pool

«Россия выведена в очевидный для всех легитимный вариант сверхдержавы. Об этом говорит уровень подготовки, то, как все это проходило. "Семерка", НАТО — все это было подготовкой к встрече с российским лидером», — отмечает Михаил Погребинский.

Ограниченные люди

Вашингтон взял курс на стабилизацию отношений с Москвой по двум причинам. Во-первых, выражаясь словами одного британского эксперта, Байден хочет «сложить Россию в коробку и положить на полку». То есть сделать так, чтобы Российская Федерация стояла в сторонке и не мешала Штатам проводить их политику в различных регионах мира — на Ближнем Востоке, в Восточной Азии и т.п.

В США осознали, что сломить и перековать Россию не выйдет, и сейчас им достаточно, чтобы Москва не мешала ломать и перековывать другие страны.

Конечно, Америка может и дальше бороться с кремлевскими ветряными мельницами — в стиле Д'Артаньяна «я дерусь потому, что дерусь», — однако, и это во-вторых, у Штатов больше нет ресурсов для таких вот войн роскоши.

Главным и самым опасным противником назначен Китай, и сейчас все имеющиеся возможности пойдут на его планомерную осаду (если Трамп хотел поставить Пекин на место нахрапом и ударами в лоб — то есть по-американски, то Байден и его команда сейчас играют с китайцами в китайскую же игру «го», пытаясь лишить Китай стратегических возможностей и удушить его). А значит, расходовать лишние ресурсы на Москву не хотелось бы. Обошлись без «красных линий»: о чём договорились Путин и Байден © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

И Россия, в принципе, не против такого расклада, готова минимально отсвечивать на американском внешнеполитическом поле (в конце концов, в бесплатные адвокаты к иранцам и китайцам мы не нанимались), однако для этого Штаты должны соблюсти одно условие: не гадить на постсоветском пространстве и не оказывать чрезмерной поддержки Украине.

И, к ужасу Киева, Байден, по всей видимости, к этому готов — причем не только ради стабилизации враждебных отношений с Москвой, но для нормализации союзнических связей с Берлином. Таким образом Штаты передали привет словам главе МИД Украины Дмитрия Кулебе о «нет сделок об Украине без Украины» и разменяли украинскую пешку.

Безусловно, не отказались от ее поддержки — но и взяли на себя обязательство не позволять украинскому руководству качать ситуацию на Донбассе.

Глухие, но активные

Казалось бы, Киев должен услышать это и оперативно модифицировать свою политику. Начать реализацию Минских соглашений, снизить уровень милитаристской риторики, да и в целом подстроиться под новые реалии в Белом доме…

Однако официальные лица в Киеве, понятно, трактуют итоги саммита через искажающую реальность майданную призму. Уверяют, что хозяин Белого дома полностью на их стороне.

«Разговор между ними относительно Украины был предметным, и они друг друга очень хорошо понимали, — отметил Кулеба. — Президент Байден четко заявил Путину (именно так — не президенту Путину, а Путину — прим. ред.) о том, что он твердо и непоколебимо будет стоять на защите территориальной целостности и суверенитета Украины».

«Может быть жёстко»: Байден напугал Зеленского © REUTERS, Gleb Garanich

«Он упомянул и Минские договоренности, но в формулировке: надо усилить дипломатические усилия для их реализации. Это важно. Потому что это означает несколько новый подход.

Реалии несколько другие, чем были в то время, когда формулировали "Минск" и закладывали в них последовательность и логистику выполнения. То есть не прямо, но можно говорить о некоторой потребности модернизации», — говорит советник Руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк.

То есть, с его точки зрения, Байден где-то выступил за пересмотр Минских соглашений — ведь изменение порядка выполнения пунктов Минских соглашений со «сначала изменения в конституции и выборы, а потом возвращение Украине границ» на «сначала возвращение Украине границ и ввод украинских войск в ДНР и ЛНР, а уж потом может быть какие-нибудь изменения в конституции и что-то наподобие выборов» есть именно пересмотр Минска.

По всей видимости, украинские лица надеются, что во время июльской поездки Зеленского на ковер к Байдену Киеву удастся как-то убедить американского лидера изменить позицию. Однако это маловероятно. Скорее на саммите украинская сторона (которая, напомним, не обладает субъектностью в глазах Вашингтона) получит от американцев новые ЦУ для исполнения.

Сергей Марков: США создают юридические предпосылки для окончательной оккупации Украины © РИА Новости, Нина Зотина

Если Украина не будет их выполнять, то — и это во-вторых — что она будет делать? Сядет в пассивную оборону — или же попытается смести фигуры с неудачно складывающейся для нее партии на доске?

По словам Дмитрия Суслова, Киев вполне может попытаться пойти ва-банк — заручившись поддержкой поляков (которым тоже не сильно нравится курс российской политики Байдена) совершить такое действие на Донбассе, которое просто вынудит Соединенные Штаты прыгнуть в украинский окоп.

Например, начать войну а-ля Саакашвили-2008. Конечно, за такое принуждение украинцам потом прилетит, и прилетит серьезно — но украинские политики уже давно живут лишь сегодняшним днем.

А о завтрашнем они в духе Скарлет О'Хары, подумают завтра.