Буквально через день после вступления в силу положений об украинизации сферы торговли и услуг мовный омбудсмен Тарас Креминь с гордостью сообщил: его офис получил сотню доносов, что люди продолжают пользоваться русским языком в нарушение новых мовных предписаний

Ныне существующий на Украине режим воистину раскрывает как худшие, так и лучшие качества людей — от массового стукачества до самопожертвования убежденных в своей правоте людей. Каковы цели, таковы и герои. И если за цель ставить порабощение половины собственных соотечественников, обращение их в бессловесное быдло — так и методы будут использоваться соответствующие: доносы, репрессии, шельмование…

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Тарас Креминь не поленился составить специальную памятку, как правильно сочинить и подать донос на неугодившего русскоязычного, и, согласно его информации, в первые же дни более всего жалоб в офис шпрехенфюрера поступило из Киева, Львова, Харькова и Одессы.

Нетрудно догадаться, что доносы из русскоязычных Одессы и Харькова писали «активисты» местных майданов — явления столь же позорного, как и стукачи-«наседки» в тюремных камерах.

Одновременно получившие индульгенцию от украинских спецслужб на внесудебные расправы ультраправые с гордостью поведали о первых жертвах украинизации по-неонацистски.

«Пару щелчков по носу — и вот уже киевский украинофоб и владелец кофейни, о котором мы писали вчера, извиняется перед украинским народом и плачет на камеру… Закон в связке с действиями патриотов — и вуаля! Придем и подрихтуем каждого», — информируют националисты в социальных сетях и прилагают видео, где испуганный мужчина говорит на камеру: «Я понял свою ошибку, я погорячился. Насколько могу, на украинском говорю и в дальнейшем буду. Подобное не повторится, извините».

На зоне, в которую превратилась Украина, нужны не только стукачи и вертухаи, но и сотрудничающие с администрацией уголовники.

В уголовном мире свое место может найти даже человек нетрадиционной сексуальной ориентации — если будет правильно угождать паханам. Известный львовский гомосексуалист Остап Дроздов публично призвал расправляться с непокорным русскоязычным населением самым жестким образом.

«Я утверждаю, что дерусификация должна проводиться агрессивным, некомпромиссным, ультимативным и дискриминационным способом. До них по-другому не доходит», — в телестудии львовского телеканала заявляет господин Дроздов и срывает бурные аплодисменты присутствующих.

Теряя человеческий облик по мере становления украинской независимости, ультранационалисты прошли путь от борцов за культурное возрождение нации до профессиональных убийц и людей без морали. Один из самых известных из них — функционер неонацистского ВО «Свобода» и мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, — не стесняясь телекамер, шутит по поводу трагически утонувшего в местном озере человека: «Нашли того холопа или нет?.. Та всплывет сам».

Присутствующие соратники весело хохочут.

Если таково отношение к жизни своего земляка, что уж говорить о «москворотых» (как они называют людей, говорящих на русском языке).

Украина и языковой закон. Как дать отпор активистам-скандалистам © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Дмитрий Гурин, русскоязычным детям не надо знать своей родной литературы и получать образование на родном языке тоже не нужно.

«Нет никакой проблемы в том, что дети будут знать мировую литературу вместо „вєлікай рускай", которая за свою историю имела пару коротких интересных вспышек, а все остальное время оставалась второстепенной региональной культурой с манией величия, — утверждает депутат от партии Зеленского. — Нет никакой проблемы в том, что наши дети не будут понимать русскую пропаганду и будут ехать учиться в вузы в Польшу и Германию, а не в Москву. Все это пойдет нам всем только на пользу».

Благодаря подобным «слугам народа» уже несколько миллионов украинцев (преимущественно — из предварительно «дерусифицированных» регионов Западной Украины) учатся драить унитазы и собирать клубнику в Польше и Германии, и пусть это им идет на пользу. Доставила же радость жителям города Дубно в Ровенской области установка на центральной площади новогодней елки, срубленной прямо на городском кладбище. Или нет?

Таков капиталистический прагматизм: они требовали этого на Евромайдане, и оно к ним пришло. Национального богатства (в отличие от государственных долгов) на Украине становится все меньше, и постепенно распределяться оно будет между «украиноязычными», потом исключительно между «титульными» украиноязычными, а потом и «самыми лучшими» из «титульных». Хозяевам барака, разумеется, «пайка» полагается без очереди.

И пока так называемых «патриотов Украины» волнуют вопросы внедрения «соловьиной мовы», настоящие хозяева преспокойно грабят ее материальные богатства — недра, землю, леса. Так, Еврокомиссия поставила Киеву на вид недопустимость даже робких запретов на вывоз леса-кругляка из Украины в ЕС: «Запрет на экспорт всей необработанной древесины несовместим с Соглашением об ассоциации».

Пилите, украинцы, пилите…

И еще воюйте с русскими — пока другие спиливают леса, распиливают бюджет и пилят мозги недостаточно украиноязычным согражданам. Даже Генеральный штаб ВСУ не поленился опубликовать на своей странице в ФБ методичку, как правильно доносить на русскоязычного продавца. Как отметил обозреватель газеты «Коммерсантъ» Максим Юсин, «скотство заключается в том, что сами же представители ВСУ признавали: армия, воевавшая в 2014-2015 годах, была на 80 процентов русскоязычной. И вот ветеранов АТО настигла "благодарность"».

Я бы за подобных «ветеранов» и «активистов» слишком сильно не переживал — судьба Иуды незавидна в любой стране. Растоптали в себе все русское, включая человеческое и национальное достоинство, — исполняйте теперь команды Остапа Дроздова и ему подобных. И кто-то шпарит доносы из Одессы и Харькова; наверняка среди них есть не только приезжие западенцы, но и местные майданщики — такая изумительная возможность выслужиться, доказать свою лояльность.

Одесса не сдается украинизаторам: внедрение «языкового» закона натолкнулось на саботаж © Виктор Кузнецов Гарика Корогодского на тему языкового закона снова отметился вышеупомянутый соратник Зеленского, нардеп Дмитрий Гурин (обратите внимание — фамилия-то русская).

«Русская литература выигрывает по популярности у мировой классики только там, где стоят российские войска и только пока они там стоят», — уверяет Гурин, и ему с упоением подвывают всяческие манкурты.

Наталия Попова: «Я тоже думаю, что переводить российскую литературу на мову не следует. Так Украина гораздо быстрее перестроится на чтение литературы от развитых стран, вместо таежных авторов».

Алексей Гусев: «В определенный момент украинский будет везде доминировать, русский вытеснится и будет использоваться лишь в ограниченном объеме, теми, кому он нужен. Я в этом не вижу совершенно никакой проблемы…»

Не бывает в тоталитарном обществе проблем с добровольными стукачами, на оккупированной территории — с предателями, в порабощенной стране — с манкуртами.

«Увы, есть в Харькове и те, кто радуется нововведениям. И это не только приезжие, но и местные, выучившие мову в возрасте не просто сознательном, а в таком, что "уже не климакс, но еще не маразм". А подвергшийся насилию и унижению часто хочет, чтобы и другие прошли через это, а не он один, — психологически точно подмечает обозреватель сайта "Политнавигатор" Артур Манцевич. — И эти недавно "опущенные" громче всех доказывают, что "в Украине нужно говорить по-украински, а русский — язык врага"… Они кукарекают заученные фразы и на что-то надеются. А вдруг в ров или на приграничный КПП их погонят чуть позже, чем остальных?»

Такие люди, к сожалению, были всегда. И ответ на вопрос: «Кто написал четыре миллиона доносов?» — вполне очевиден: это они, и заявились они не издалека. Не русские, не евреи, не украинцы, а вечные доносители — поборники неправедных законов. Недаром «доносчику — первый кнут».