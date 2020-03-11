Вопрос связи ЛГБТ-движения с «революцией достоинства» ещё ждёт своего трепетного исследователя. Однако одно из неожиданных проявлений Евромайдана – любители однополой любви превратились в пропагандистов истребления соотечественников. К сожалению, на Украине это стало обыденностью

Как известно, гомосексуальные связи и люди, вступающие в них, существуют издревле. В античном мире это считалось нормой, а потому во времена европейской увлеченности античным наследием находились люди, взявшие из древности не только демократию. Добавьте к этому искусы целибата, английские мужские школы, всё возрастающую чувственность европейской культуры — и к началу двадцатого века мы получаем весьма широкое распространение модного увлечения среди тех, кто имеет возможность утолить свою страсть за деньги.

Российская империя (в каких бы пасторальных тонах ни рисовали её прошлое) европейского влияния не избежала, особенно среди представителей высшего класса и богемы. В поисках мужчин-проститутов (например, из бедствующих студентов) столичные гомосексуалисты бродили в садах Михайловского замка и окрестностях Таврического дворца. По свидетельству современников, дурной репутацией пользовались общественные бани, где даже банщики предоставляли соответствующие услуги. Среди любителей однополой любви — их тогда называли «тётками» — были и великие князья, и знатные англоманы, а уж сколько произошло отступлений от норм морали под воздействием модных в те годы наркотиков… Со всегдашним подозрением смотрю я на всех этих символистов. Гей-парад в Одессе: полиция или в теме, или в доле. Фоторепортаж © Стрингер

Нетрудно предположить, что произошло, когда жертвы сексуальных игрищ превратились в революционных мстителей своим вчерашним хозяевам. Мстили высшему классу не только идейные трудящиеся, но и люмпен-пролетарии всяких ориентации, и здесь уже правили не сколько марксистские идеи, а марафет, садизм и ненависть за перенесённые ранее унижения. Сексуальная революция начала свою победную поступь по миру именно из Советской России и большевики в первые годы своей власти раскрепощали народ не только духовно, но и телесно — пока в рамках наведения общего порядка в тридцатые годы не взялись за гомосексуалистов. В результате главным рассадником гомосексуальных отношений стали сами исправительные лагеря, в которых вчерашние «тётки» должны были перевоспитываться.

На излете правления КПСС гомосексуализм (как проституция, наркомания и национализм) официально почти не существовал, но любители находились. Под страхом компрометации они легко становились агентами КГБ, стукачами на побегушках, носителями компромата на других людей. И если молодых вирусоносителей «европейских ценностей» можно подозревать просто в дурацком подражательстве, то на многих «тёток» старшего поколения хранятся «дела» в архивах соответствующих спецслужб.

При всей своей «прогрессивности» украинские гомосексуалисты (как и сам гомосексуализм) до сих пор не пользуются почтением у достаточно консервативного украинского общества. Геи часто являются объектом насмешек, презрения, и до политического влияния своих зарубежных коллег им явно далеко. С другой точки зрения, папки с полок СБУ никуда не делись, разве что дополнились новыми материалами. Так яростный трубадур обоих майданов, известный журналист Виталий Портников предстал перед всей страной во время своих гомосексуальных игрищ после публикации соответствующего видео. Как и молодой Олег Ляшко, долго и нудно рассказывавший следователям, кто там кому и куда «давал».

Сексуальные пристрастия являются личным делом каждого, но свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого. Похоже, перепутав постель со страной, а личные предпочтения с «европеизацией», дорвавшиеся до власти некоторые представители гей-сообщества начали большую кампанию мщения — как унижавшему их советскому прошлому, так и украинскому обществу в целом. Особенно достаётся защитникам традиционных ценностей — будь то каноническая церковь или антимайдан.

Нетрудно заметить, что среди ведущих пропагандистов «революции достоинства» много известных «тёток» — вышеупомянутый Виталий Портников, глашатай сайта «Миротворец» Мирослав Олешко, насмешивший весь Киев вызовом милиции в попытке «вернуть любимого», телеведущий Роман Скрыпин, яростный национал-журналист Остап Дроздов и прочие. Как вы знаете, эти персонажи часто отличаются запредельной ненавистью к оппонентам Евромайдана, русскоязычным согражданам и вообще сторонникам мира. Дроздов например, говорит о русскоязычных согражданах: «Каждый человек, который разговаривает языком врага, читает книги врага, смотрит кино на языке врага, который исповедует идеологию врага, который зачисляет себя до всего культурного, художественного, исторического эпоса врага — вы принесли войну в этот дом».

А ведь совсем недавно его волновали куда более приятные проблемы. 24 мая 2007 года в большом материале популярной львовской газеты «Ратуша» (статья «Львовские геи вышли в рощи») Дроздов делился своими размышлениями о буднях гей-движения и экологии. Как сказано в статье, «пояснить ситуацию мы попросили львовского журналиста, который уже давно публично признал свою нетрадиционную ориентацию». «Я не люблю слова "сексуальные меньшинства", — комментирует Остап Дроздов участие львовских геев в уборке парков. — Мы не меньшинство. Если мы меньшинство, тогда и приверженцы онанизма есть меньшинство. Есть разные люди, есть и разные геи. Есть хорошие геи, есть плохие. Вообще геям не стоит скрывать свою ориентацию. А так бывает: дома они врут маме, потом врут друзьям или подругам, и на роботе тоже врут. Такие геи не заслуживают уважения. Они живут неестественно, некомфортно. Нужно прежде всего любить себя, и тогда все будет хорошо». Украинский гей-лидер: «Праворадикалы без нас не мыслят своей жизни» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Сегодня возлюбивший себя и очередного партнера Дроздов требует запретить образование на русском языке, отсечь от Украины русскоязычные регионы, запретить украинским СМИ показывать инакомыслящих. Хотя и признаёт — подобные ему «патриоты» являют собой меньшинство украинского общества: «Присмотритесь к своей стране. 44 [процента избирателей] конкретно за Зеленского при разнообразии всех, это его электорат, плюс 13 или 14 — Бойко добавляйте. У нас страна, в которой 60% населения — антимайдан. Поэтому я всегда, обращаясь к патриотической части населения, всегда говорю: господа, мы в меньшинстве…»

Так какого черта, хочется спросить, если вы в политическом и сексуальном меньшинстве, вы постоянно пытаетесь навязать свою волю остальным?!

Подчёркиваю, дело не в сексуальных пристрастиях: от того, что на волне Евромайдана в украинскую власть ворвалась целая когорта гей-чиновников, страна лучше жить не стала. И в стране победившего беззакония «марши равенства» помогают правам человека словно мертвому припарки. Совершенно очевидно, что эти симулякры просто призваны отвлечь общество от истинных проблем — продолжающейся гражданской войны, дальнейшего грабежа народа Украины и вывода за границу огромных капиталов.

Ради грабежа государства объединились украинские националисты и еврейские олигархи, грантоедские гомосексуалисты и религиозные сектанты, патриотические журналисты и неонацистские штурмовики. А мешает им всего-навсего народ Украины — то самое неприятное Дроздову большинство населения. Кажется, оно уже догадывается, что голод не за горами, а голод, как известно, не тётка. Революционные «тётки» сбежать как раз успеют, а вот что делать на руинах разоренной страны нормальному большинству — нам остаётся только догадываться.