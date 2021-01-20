В Киеве ждут инаугурации Байдена, как глотка свежего воздуха. Не все, конечно, но те, кто определяет политику современной Украины, ждут

Даже политики, делающие вид, что ориентированы на восстановление прагматичных отношений с Россией, надеются на то, что декларированное намерение администрации Байдена вернуться в «золотой век» Обамы приведёт к резкому росту активности США на украинском направлении.

Ушибленные на донецких фронтах националисты всё ещё мечтают об американских танковых колоннах и морских десантах, под прикрытием «непобедимой» авиации Вашингтона захватывающих для них Крым, Донбасс, Кубань, Воронеж, Поволжье, Якутию, Камчатку, Владивосток, Курилы и остальные «исконные украинские территории» вплоть до Чукотки. Москву они хотят оставить русским, чтобы ежегодно платили триллионные репарации и контрибуции. Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Но не они определяют лицо украинской политики. Ориентированная на националистов часть олигархата будет и дальше поддерживать их в сладостных мечтах об американских победах в украинскую пользу, на деле же рассчитывая, что хорошо им известные демократические коррупционеры выпишут Украине из американского бюджета поддержку побольше и заставят МВФ дать денег, чтобы всё это поделить с ними — своими украинскими друзьями.

Вторая часть украинского олигархата, делающая вид, что она пророссийская, надеется, что американская активность на Украине вызовет нервную реакцию России и Кремль начнёт давать им деньги, открывать для них рынки и снимать с них санкции, поскольку они будут позиционировать себя как антиамериканское украинское подполье. Будут рассказывать России, что они её последняя надежда и что надо срочно «исправлять ошибки», допущенные на Украине, а значит, обеспечивать всё большее, и большее, и большее финансирование.

В конечном итоге все так или иначе проявляющие активность украинские политические силы надеются, что с приходом команды Байдена их финансирование из-за рубежа значительно возрастёт. А кто будет платить деньги и почему — их не волнует. Андрей Коробков: США могут приложить усилия к тому, чтобы Зеленский в политическом смысле исчез © ok.ru

Думаю, что они ошибаются. Россия платить им не будет потому, что от них ничего не зависит, а интеллект у них столь убогий, что они не могут даже придумать новую мотивацию для выпрашиваемых ими российских подачек. Ездят с теми же рассказами, что и при Кучме: что мы братья, что американцы съедят Украину, возьмутся за Россию, что во избежание непоправимого надо дать денег им, только им и побольше.

Притом что всех их знают как облупленных, а их возможности, вернее, отсутствие последних также хорошо известны, никаких стимулов к сотрудничеству с этими политическими попрошайками у Кремля нет. Они кивают и улыбаются, им тоже улыбаются и машут. Они думают, что используют в своих интересах Кремль, Кремль по мере возможности использует их, но бесплатно.

США им тоже платить не будут. Благословенные времена, когда американцы разбрасывали деньги направо и налево с криками «Бери! Я себе ещё нарисую!», давно прошли. Ускоренное рисование не помогло преодолеть острейший кризис даже внутри США. Война трампистов с глобалистами (а это уже война) — ярчайшее свидетельство того, что всего на всех не хватает уже в самих США. В этих условиях заботливо ранее откормленных импортных свинок начинают массово забивать, чтобы американский олигархат мог не снижать уровень своего потребления и прибылей.

Американцы не для того разносили в пыль украинское государство, чтобы на его обломках жирели Ахметов да Порошенко, Коломойский да Аваков, Бойко да Медведчук. И во время позднего Обамы, и во время Трампа прослеживается одна и та же линия. США и остальные западные институты (ЕС, МВФ, ЕБРР) дают Украине всё меньше денег в качестве кредитов и прямой помощи, требуя взамен всё большей открытости для иностранных корпораций, которым украинский олигархат по определению проигрывает. Результат этой политики может быть только один — полное ограбление остатков украинского олигархата в пользу США. Это, кстати, ещё одна причина, по которой Россия не собирается финансировать украинских «пророссийских» олигархов — всё равно всё заберут американцы. Николай Злобин: У Байдена есть сто дней, чтобы доказать, что его не зря избрали президентом © РИА Новости, Нина Зотина

Более того, сейчас украинцам будет гораздо труднее выкручиваться, традиционно включая дурака и разводя на мякине своих партнёров, как разводил Порошенко Байдена в 2015-2016 годах. Раньше они ссылались на законы, волю парламента, процедуру и т.д. Американцы как представители «оплота демократии» вынуждены были считаться с этими «объективными трудностями». Но после государственного переворота в США, когда команда Байдена надругалась над американской конституцией и растоптала американский закон, что ей украинские процедуры и воля Рады. Байден ещё не стал президентом, и были сомнения, что станет, а американское посольство в Киеве, традиционно работающее на демократов, учило Зеленского, как не просто плюнуть на решение Конституционного суда, но разогнать этот орган, хоть судей никто не имеет права ни уволить, ни отстранить, кроме них самих. Тогда не получилось, но со следующей попытки вполне может получиться.

У американцев больше нет никаких оснований играть в демократию, вникать в проблемы своих украинских лакеев, идти им навстречу в отдельных вопросах. Они будут только требовать и жестоко карать неспособных качественно и в срок выполнять их требования.

Это понимает Коломойский, на которого США уже несколько лет охотятся по всему миру. Ему за пределы Украины бежать некуда. Ситуативно с ним сотрудничают Медведчук (которому для маневрирования нужна хотя бы видимость многовекторности) и Аваков — слишком влиятельный, склонный к излишней самостоятельности и претендующий на контроль над всей Украиной министр внутренних дел. Он не против американской гегемонии, но желает, чтобы соблюдались его права вассала первой очереди, чего американцы уже обеспечить не могут. Малюська рассказал, когда Коломойский отсудит у Украины $6 млрд © скриншот с видео "Радіо Свобода"

Втроём они могут достаточно эффективно сопротивляться американцам на Украине, но у них нет позитивной программы, а в обороне войны не выигрывают. Внутри триумвирата слишком много противоречий, и американцы могут разорвать этот неустойчивый ситуативный союз, пообещав что-то кому-то. У Украины нет выбора между политической ориентацией на США и ориентацией на Россию. Заявить о смене ориентации никто в Киеве никому не позволит. Для этого надо производить государственный переворот, но силовой ресурс Авакова не готов производить пророссийский переворот, только антироссийский, а другого ресурса нет.

К тому же Ахметов, Порошенко, Пинчук вовсе не считают американское засилье таким опасным. Они на этом деле зарабатывают и рассчитывают зарабатывать дальше. Когда же неприятное будущее встанет перед ними во всей своей неприглядности, что-то менять будет уже поздно. Да и огромный лагерь «птенцов Сороса» в СМИ, экспертной среде, а сейчас уже и на государственной службе (по всей вертикали) сломать очень трудно, а сломав, поменять можно только на таких же — иных уже просто не осталось.

Так что новая американская администрация для хозяев Украины будет означать полное их ограбление. Вопрос только в том, кто из олигархов пойдёт под нож первым, а кто будет до конца питать иллюзии относительно своей исключительности. Сделать спасительный разворот в сторону России они просто не в состоянии.

В России, в свою очередь, ожидают усиления американского давления. Думаю, что это «усиление» ограничится информационной войной (которую США уже проиграли, так что пусть шумят), а также введением в действие очередных бессмысленных пакетов санкций, которые уже даже в рядах российской оппозиции ажиотаж не вызывают из-за своей неспособности серьёзно уязвить Россию.

Как было сказано выше, серьёзная работа против России в её порубежье требует больших вложений и серьёзного интеллектуального напряжения. Нынешняя американская команда не обладает для этого достаточными материальными и интеллектуальным ресурсами. Их задача проста — грабить то, что удалось захватить ранее.

Это не является для России серьёзной угрозой. Некоторые неприятности, в виде появления большого количества нищих, озлобленных и неприкаянных людей в соседних государствах, несёт. Но в перспективе есть и выигрыш от притока трудовых ресурсов, а также от демонтажа американских форпостов в ближнем зарубежье с демонстрацией всем окружающим, как опасно дружить с США.

Усилия победившей в США транснациональной олигархии направлены на демонтаж любой государственности, включая американскую. В этом отношении сильное российское государство — их экзистенциальный враг. Но сами США уже достаточно слабы, чтобы рассчитывать сломить Россию в прямом противостоянии. Их ставка на подрыв страны изнутри пока тоже не играет, и нет оснований считать, что заиграет при Байдене. Уж слишком непривлекательны становятся США даже для своих адептов.

Поэтому думаю, что, в отличие от Трампа, который рассыпался в комплиментах России и Путину, но эффективно противодействовал российско-европейскому сотрудничеству (и не только в вопросе о «Северном потоке — 2»), Байден будет говорить много гадостей, устраивать много провокационных демонстраций, но реального вреда он сможет нанести не больше, а с учётом сложной обстановки в США — возможно, и меньше, чем Трамп.

США, как старый хищник с затупившимися когтями и сточившимися зубами, могут успешно охотиться только на полумёртвое животное вроде Украины. На остальных же они могут только рычать издалека. И то пока. Потом они узнают, что, находясь в таком состоянии, как они, не стоит привлекать к себе внимание государств сильных и здоровых. Можно не успеть в логово спрятаться.