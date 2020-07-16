Рудольф Джулиани — юрист и советник Трампа — в очередной раз обвинил лично кандидата в президенты от демократов Джозефа Байдена и некоторых его однопартийцев в коррупции

Когда-то Джулиани уже упоминал 5 миллиардов долларов помощи Украине, разворованных демократами и их украинскими подельниками. В этот раз он сделал некоторые незначительные уточнения. Во-первых, общая сумма разворованных средств незначительно возросла (до 5,3 миллиарда долларов). Во-вторых, было заявлено, что лишь три миллиарда долларов из этой суммы составляют деньги американских налогоплательщиков, остальные же поступали от других доноров. В-третьих, были конкретизированы фамилии американских коррупционеров. Джулиани назвал Байдена, Сороса, а также послов США на Украине Джеффри Пайета, Уильяма Тейлора и Мари Йованович. Демократический спрут. Как Демпартия США сплела на Украине коррупционную сеть © CC0, Pixabay

Логика выступления Джулиани понятна. Демократы слишком активно занялись раскруткой расового мятежа. Трампу необходима база для перехода в контрнаступление. Поскольку до сих пор коррупционный скандал был наиболее эффективным оружием против демократов, почему бы не воспользоваться им ещё раз. Тем более, что Джулиани достаточно хорошо подготовился к новому этапу скандала.

В качестве источника информации он сослался на народного депутата Украины Андрея Деркача, в течение последнего года успешно играющего роль разоблачителя украинско-американской коррупции при помощи так называемых плёнок Деркача. При этом ссылается Джулиани не на какие-то плёнки, которые американский суд, скорее всего, в качестве доказательства бы не принял, в связи с тем, что прослушка переговоров Порошенко не была официально санкционирована уполномоченным украинским органом, а значит, с точки зрения американской юстиции, является незаконной и не может служить доказательством в суде. Джулиани предлагает в качестве доказательства некий документ Счётной палаты Украины, якобы переданный ему Деркачом. Документ почему-то составлен на английском языке (но это может быть официальный перевод украинского текста).

Таким образом, мы видим, что команда Зеленского, состоящая из птенцов гнезда Сороса и окормляемая Виктором Пинчуком, которому, вместе с Ринатом Ахметовым, удалось оттеснить от Зеленского Игоря Коломойского, смогла заблокировать сотрудничество официальной украинской власти с Трампом в вопросе об участии высокопоставленных демократов в разворовывании американских денег на Украине. Несмотря на все клятвы Зеленского и на смену генпрокурора, официальные власти Киева не начали и не провели расследование деятельности Байдена на Украине.

Республиканцам пришлось сцепив зубы всё же пойти на сотрудничество с Коломойским. Пусть формально он в сделке не присутствует, а документы передаёт Деркач, но не надо быть семи пядей во лбу, чтобы просто по содержанию пресс-конференций Деркача понять, кто является главным выгодоприобретателем от них и против кого они направлены (мы об этом писали ранее). Коломойский ранее предлагал команде Трампа сотрудничество против демократов практически открытым текстом. Игорю Валерьевичу надо, чтобы против него в США дела закрыли и он бы вновь мог жить в любимой Женеве. Пузырь из плёнок. Записи Деркача уходят в небытие? © REUTERS, Tom Brenner

Не знаю, чем Коломойский так обидел американцев, но при всей ненависти, разделяющей команды Байдена и Трампа позиция в отношении украинского олигарха была практически идентичной. То, что Джулиани, пусть в скрытой форме и опосредовано, всё же воспользовался услугой Коломойского, свидетельствует о том, что положение Трампа в предвыборной гонке стало если не критическим, то весьма дискомфортным. Необходимо было подавать на американский информационный рынок уже не просто информацию о демократической шкодливости на Украине, но конкретные документы, способные стать основой для возбуждения в США уголовного дела.

При этом надо иметь в виду, что Игорь Валерьевич не склонен помогать Трампу просто так. Ему необходима ответная любезность. Он достаточно хорошо знает американцев, чтобы не сомневаться в том, что любезность они ему будут склонны оказать лишь до тех пор, пока будут зависимы от его информации. Думаю, что поэтому переданные Джулиани украинские документы должны содержать достаточно фактажа для начала процесса обвинения, но недостаточно для осуждения.

Коломойскому надо, чтобы американцы влезли в судебный процесс против Байдена или других названных Джулиани фигурантов дела. Для этого им дают хороший доказательный материал того, что помощь разворовывалась при прямом попустительстве высокопоставленных американских чиновников. Но есть нюанс. В США все всегда прекрасно знали, что помощь разворовывается, что гранты идут на личное потребление, а вовсе не на некие мифические «исследования». Америка умышленно шла на это, создавая абсолютно коррумпированную украинскую грантоедскую прослойку, у которой в критической ситуации было лишь два выхода: победить на майдане или сесть в тюрьму. Беспокойство о сохранении собственности и свободы придавало американским наёмникам смелости в самые сложные дни майданного противостояния. Им просто было некуда отступать. Кража, за которую никто не ответит. Эксперты о хищении $5,3 миллиарда помощи США на Украине © AP, Evan Vucci

Можно сказать, что, позволяя разворовывать помощь, американцы проводили на Украине спецоперацию в интересах США. По-другому они бы никогда не смогли в столь сжатые сроки сформировать спаянные общим интересом и преследующие общую цель структуры, состоящие из откровенных мерзавцев. Выискивать каждого по отдельности можно было бы десятилетиями, а тут они в считаные пару лет сами слетелись к коррупционной кормушке, ещё и расталкивали друг друга локтями, гарантированно обеспечивая американцам в качестве партнёров самых циничных и пробивных из общей массы грантоедов.

Таким образом, пока в американском суде не доказано, что Байден, послы и Сорос лично участвовали в разворовывании денег, а не крышевали украинских воров, у них, конечно, будут неприятности, но американский избиратель их, в принципе, поймёт. Никто же не посадил в тюрьму тех чиновников Госдепа и ЦРУ, которые подкупали иракских генералов, предавших Саддама Хусейна. Вот если Байден воровал лично — это другое дело.

Уверен, что железные доказательства против Байдена и всех поименованных американских коррупционеров (а равно и против тех, кого пока не упоминали) имеются. Я только не уверен, что они уже переданы Джулиани. Республиканцы сейчас находятся в сложной ситуации (судьба выборов висит на волоске, а над страной нависает опасность гражданской войны). Думать и ждать некогда. Компромат против Байдена надо использовать срочно. Тем более, насколько можно судить, он очень привлекательно оформлен.

Но у демократов тоже сильные юристы и у них тоже на кону их политическое и личное будущее. Так что процесс будет тяжёлый. Рано или поздно Джулиани понадобятся дополнительные доказательства. Думаю, что в этот-то момент Игорь Валерьевич и рассчитывает продиктовать свои условия сделки. Сторонники Трампа не смогут себе позволить проиграть начатый процесс. Это будет хуже, чем проваленная демократами процедура импичмента, серьёзно подорвавшая в своё время шансы Байдена на победу на выборах.

«Дружба» с Коломойским, конечно, может быть тоже использована против Трампа. Но именно потому Игорь Валерьевич всё время остаётся в тени. Чтобы что-то предъявить Трампу, участие Коломойского в обнародовании компромата на Байдена ещё тоже надо будет доказать в американском суде, а это проблематично. Наконец, даже для снятия обвинений существует традиционная американская процедура — сделка с правосудием. Если Коломойский договорится с прокурором о снятии с себя обвинений в обмен на материалы по Байдену, то формально Трамп здесь будет ни при чём. Не бандиты, а благородные политики. Как на Украине ограбили американских налогоплательщиков © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Похоже, мы находимся в самом начале увлекательного спектакля по демонстративному «разоблачению» всем прекрасно известной американо-украинской коррупции. Сакраментальная фраза: «Ай-яй-яй! А кто же это сделал?!» не один раз будет с невинным и наивным видом произнесена как украинскими, так и американскими участниками процесса.