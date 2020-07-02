Не знаю, по какой причине (может, генетически заложено, а может, какая-то инфекция, передающаяся воздушно-капельным путём), но ни одна политическая сила на Украине не желает учиться на исторических примерах, в каждом отдельном случае пытаясь изобрести свой собственный «украинский велосипед» и регулярно наступая на одни и те же украинские грабли

Начиная с 20-х годов ХХ века известно: не то, что свергнуть уже захвативших власть крайних правых, даже остановить стремление к власти фашистских (нацистских) партий крайне тяжело. Одной, отдельно взятой, партийной структуре это просто не под силу. С переменным успехом такое удавалось только при условии создания широчайшего антинацистского народного фронта. Только объединение всех ненацистских сил (либералов, демократов, коммунистов, монархистов, христианских демократов и т.д.) против одной нацистской силы давало надежду на успех.

Вовсе не потому, что нацисты были очень многочисленны. Даже там, где им удавалось создать массовое движение, они составляли абсолютное меньшинство в политическом пространстве страны. Например, Гитлер накануне прихода к власти имел 3 миллиона членов НСДАП в 66-миллионой Германии. Проблема заключалась и заключается в методах ведения нацистами «политической дискуссии», а также в том, что как в Европе 20-х-30-х годов прошлого века, так и особенно в современной Украине они опирались (опираются) на поддержку государственного аппарата и олигархических кланов. Неонацисты решили показать себя Украине. «Нацкорпус» провел мобилизацию

Нацисты не убеждают политических оппонентов. Они избивают, громят, поджигают, убивают — в общем, запугивают, принуждая тем самым к подчинению неорганизованные массы. Государство же закрывает глаза на их «шалости». Тем более нынешнее украинское государство, созданное в результате февральского переворота 2014 года нацистами и для нацистов, аппарат которого предельно нацифицирован.

На Украине в последние месяцы откуда-то вдруг возникла идея, что нацистов можно убрать с улиц их же методами. То есть ещё вчера граждане Украины с пеной у рта в публичных дискуссиях и в социальных сетях доказывали, что выступать открыто против нацистов не просто бессмысленно, но самоубийственно, и тут вдруг резко изменили своё мнение.

Почему? Потому что им сказали, что пара партий собирается защищать своих членов, сражаясь с уличными хулиганами их же методами. Наивный народ решил, что теперь вся страна, от Полесских болот до Чёрного моря и от Карпатских гор до терриконов Донбасса начнёт на улицах ловить и бить нацистов, как до этого они ловили и били всю страну. Война улицы как политтехнология. Неонацисты Украины идут во власть © nationalcorps.org

Это — откровенная наивность народа, используемая в корыстных целях нечистоплотными политиками. Объясню почему.

Во-первых, чтобы противостоять вооружённым отморозкам, готовым убивать, надо иметь сопоставимые силы своих вооружённых отморозков, готовых убивать. «Люди с прекрасными лицами и десятью высшими образованиями», даже если они регулярно посещают спортзал, будут легко разогнаны подготовленной бандой, уступающей им в численности на порядок, а то и на два.

Нормальному человеку трудно взять в руки бейсбольную биту, металлический прут, коктейль Молотова, охотничье или боевое оружие и идти убивать себе подобных. Даже солдат на войне далеко не сразу становится хладнокровным убийцей врагов. В нацистских движениях полно футбольных ультрас. Обратите внимание, что они, как правило, занимают на стадионе одну трибуну, составляя абсолютное меньшинство зрителей, но именно они определяют эмоциональное восприятие матча всем стадионом. Потому что они спаяны, обучены, подготовлены, знают каждое свое действие в каждый отдельный момент времени, а также готовы драться и даже убивать якобы за свою команду, а на деле по причине своей отмороженности и неспособности найти себе иное занятие. Слишком низок интеллектуальный уровень, а потому велика потребность в адреналиновом шоке. Больше ничто не пробирает. Насилие как цель. Почему ультрас будет всегда врагом украинского государства © РИА Новости, Антон Круглов | Перейти в фотобанк

Так вот, ультрас, хоть и поставляют регулярно кадры в нацистские движения, являются по сравнению с идейными нацистскими боевиками интеллигентными мальчиками. Любому ненацистскому движению крайне сложно набрать в свои ряды достаточное количество таких же отмороженных боевиков. Зачем им традиционные партии, если нацисты полностью отвечают их интересам и представлениям о том, как должна строиться жизнь. Если же партия делает ставку на боевиков, то она сама быстро скатывается в нацизм, ибо боевики, став главным активом партии, просто продиктуют ей свою волю.

Во-вторых, даже если предположить, что каким-то чудом удалось создать достаточно разветвлённую и мощную структуру, способную давать отпор нацистам хотя бы на массовых мероприятиях и хотя бы в нескольких опорных для партии регионах, такая активность тут же будет подавлена нацифицированным государством. Нацисты для нынешнего украинского государства социально близкие, а вот антифашисты — враги. Так что, если нацисты сами не справятся, им поможет национальная гвардия и полиция (как это, кстати, происходило в 20-е годы в Германии).

Так что, если в нацистском государстве кому-то дают возможность некоторое время пободаться с нацистами, можно не сомневаться, что готовится очередная провокация в стиле поджога Рейхстага. Оборотни. Как неонацисты Украины получили боевой опыт и навыки в системе МВД © Facebook, Зорян Шкиряк

Сегодня, 2 июля, анонсирован марш «Национального корпуса» и родственных организаций в Киеве. Они собираются посетить СБУ, Генпрокуратуру и прочие правоохранительные органы, чтобы потребовать «принять меры» и даже запретить «пророссийские партии», ОПЗЖ и ППШ.

Сразу же обращу внимание, что если анонсированный нацистами марш пройдёт именно под теми лозунгами, о которых они заявили, то, с формальной точки зрения, они выступят в поддержку президента и в защиту государственного строя Украины, от политических сил, которые требовали от президента отставки и которые этот самый строй критикуют. То есть, нацисты изначально создают условия для поддержки государством своего мероприятия.

Что этому предшествовало? Этому предшествовали заявления Шария и Рабиновича о том, что они будут создавать силовые структуры для защиты «своих людей» и для борьбы с уличными бандами нацистов их же (нацистскими) методами. Итак, как подают конфликт нацисты и как его готово с удовольствием воспринять украинское государство?

Две политические партии, обвиняемые «истинными патриотами» в пророссийскости (работе на деньги ФСБ, ГРУ, СВР, АП и т.д.), угрожают избивать на улицах «настоящих патриотов», если те придут выразить своё неудовольствие «пророссийским» митингом. Некоторые «настоящие патриоты» уже пострадали, будучи выловлены по одному. Эти же партии пытаются сместить президента, который «настоящим патриотам» тоже не нравится, но они об этом сегодня говорить не будут. «Настоящие патриоты» требуют защиты в соответствии с законом.

Обратите внимание, вместо того чтобы ОПЗЖ и ППШ требовали защиты всех, включая Зеленского, от «настоящих патриотов», оставляя тех в одиночестве против объединённого народа (которому надоели уличные хулиганы) и даже против президента, который, конечно, не подарок, но немалыми полномочиями обладает и способен хотя бы частично уравновесить возможности нацистов, по опоре на государственный аппарат, эту опцию, выступление от имени общества, присвоили нацисты. Теперь они выступают с позиций стабилизирующей силы. Они требуют унять уличных хулиганов и защитить интересы государства. Они апеллируют к закону и порядку.

Как это произошло? Провокация в два касания.

На первом этапе нацисты утраивают пару представлений под окнами офиса Зеленского, которого клеймят почём зря. По стране усиленно распространяется слух о том, что на осень (а именно тогда, в октябре, должны пройти местные выборы) готовится государственный переворот. ОПЗЖ и ППШ, планировавшие собрать на местных выборах хороший электоральный урожай, после чего добиваться досрочных парламентских выборов и переформатирования власти в свою пользу, начинают паниковать. Переворот в их планы пока не входит, поскольку у них нет для этого силового ресурса. Но Зеленского они критикуют жёстко, поскольку приращение ими электората возможно только за счёт тех, кто разочаровался в Зеленском и его «слугах народа».

Чтобы оправдать своё намерение такой ресурс создать, они проводят пару мероприятий в формате, который обязательно должен зацепить нацистов, а когда те не замечают вызов, начинают глумиться над ними в прессе, утверждая, что те, испугавшись одного лишь грозного вида партийных лидеров, разбежались с улиц украинских городов. Такого нацисты стерпеть не могут, и начинаются стычки.

С этого момента наступает второй этап. Во-первых, в ходе стычек подготовленные нацистские боевики без проблем объясняют, кто на самом деле контролирует улицу, во-вторых, важнейший завершающий штрих, они обвиняют оппонентов в незаконной и даже антигосударственной деятельности, требуя их запрета и угрожая разобраться самостоятельно, если правоохранительные органы не примут «правильное» решение.

Всё, ловушка захлопнулась. «Национальный корпус» марширует по Киеву, демонстрируя свою силу перепуганным чиновникам. Дальше возможны варианты:

1. Зеленский испугается так сильно, что велит СБУ и ГПУ выполнить волю нацистов и запретить ОПЗЖ и ППШ. Это невыгодно, так как тогда он останется наедине с нацистами, не имея никакого противовеса им, при понимании того, что именно он должен стать их следующей жертвой. Да и скандал, как внутренний, так и международный, разгорится громкий, что Зеленскому совсем ни к чему, учитывая его и без того пикирующий рейтинг.

2. СБУ и ГПУ игнорируют требования нацистов и те, как обещали, начинают уличную войну с не нравящимися им политическими силами. Не к октябрю месяцу, а гораздо раньше от упомянутых партий останутся рожки да ножки (а скорее всего, и их-то не останется). Нацисты останутся единственным серьёзным силовым ресурсом. Рейтинг президента дополнительно обвалится, его возможности контролировать ход местных выборов упадут до нуля, и наци просто продавят на выборах своих людей силовым путём.

3. Вскоре после начала уличной войны, не давая ей серьёзно разгореться, на арену выходит Арсен Борисович Аваков со своей Национальной гвардией. Заявляет, что непрофессиональные действия власти довели страну практически до гражданской войны и что только он, Аваков, может принести спасение и стабильность. Национальная гвардия быстро прекращает стычки, поскольку наци особенно не сопротивляются своим, а ОПЗЖ и ППШ сопротивляться нечем. После этого Аваков будет сам решать, оформить ли ему свою власть публично или остаться «серым кардиналом» при марионетке-президенте, оттеснив все остальные олигархические группировки.

При любом варианте развития событий наци не в обиде и демонстрируют свою незаменимость, как главного силового фактора украинской политики. И они будут оставаться таковым, поскольку украинские политики никогда не поймут, что именно нацисты — их общий самый страшный враг, что им необходимо вначале объединиться, чтобы раздавить нацистскую гадину, а уж потом выяснять отношения друг с другом. Наоборот, они договаривались и будут договариваться с нацистами о союзах друг против друга, исходя из того, что у нацистов другое электоральное поле, они не помешают. А вот идеологически близких оппонентов надо устранять, хоть бы и нацистскими руками. Их усилиями нацисты захватили власть на Украине, их же усилиями удерживают и отдавать не собираются.