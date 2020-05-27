Если попытаться дать строгое научное определение Украине как государству, не с точки зрения её внутриполитической организации (здесь всё ясно, это нациолигархическая республика), а с точки зрения её внешнеполитической стратегии, то получится странная формулировка: «Сепаратистская держава с глобальными амбициями»

Видимый парадокс заключается в том, что «сепаратистская держава» должна стремиться отделиться от чего-то целого. В то же время «глобальные амбиции» предполагают не просто интеграцию в нечто большее, чем собственное государство, но даже выдающуюся роль в создании этого общего — глобального, всемирного, общечеловеческого. Два полюса после вируса. Противостояние США и Китая меняет мироустройство © AP, Andy Wong, File

Основные признаки украинского сепаратизма, мешающие киевским властям даже с восточноевропейскими членами НАТО и ЕС выстраивать отношения, вам на лету перечислит каждый. Это и подчёркнутое насильственное моноязычие, ущемляющее права многочисленных национальных меньшинств, которые на деле (если считать по-человечески, а не по-украински) составляют абсолютное большинство жителей страны. Ведь сами «украинцы» начали появляться всего полтораста лет тому назад и до сих пор пополняют свои ряды большей частью за счёт этнических русских, белорусов, венгров, поляков, румын, армян, грузин, азербайджанцев и разного рода африканцев, решивших отказаться от нации, культуры и языка предков в пользу украинского политического выбора.

Это и собственная украинская история, ничего общего не имеющая с мировой. Она описывает альтернативную реальность, в которой «украинцы» появились если не раньше позвоночных, то как минимум раньше неандертальцев. В этой реальности украинцам принадлежат все великие изобретения и открытия человечества, украинцы создавали все великие империи, а все языки (от давно мёртвых до ещё не созданных) вышли из украинского.

Это и собственная, отдельная от мировой, украинская политическая реальность, в которой Киев «защищает Европу от российской агрессии» при помощи террористических обстрелов мирного населения Донбасса. В этой реальности весь мир не может спать и есть, пока не придумает, как удовлетворить все (даже ещё не возникшие) потребности Украины и украинцев. В этой реальности люди, украшающие себя символами Победы, — «запрещённые законом коммунистические пропагандисты», а люди, цепляющие на себя нацистские символы поражения, в том числе и запрещённые в Нюрнберге, — «мирные реконструкторы» или «невинные шутники». В этой реальности «патриот» имеет право безнаказанно убить «ватника» просто потому, что «патриот». При этом «патриот» сам определяет, кто у него «ватник». Если таковым случайно оказался другой «патриот», тогда «патриотом» считается выживший. Западные СМИ играют в геополитический покер: США, Китай, Россия – тройка, семерка, туз © AP, Darko Vojinovic

Об украинских литературе, искусстве, экономике, финансах и прочем я даже не говорю. Там всё, что не чужое, отсутствует, как ощущаемая реальность, в его существование надо просто верить, ибо эмпирически оно непознаваемо и недоказуемо.

Как видим, украинская культурно-политическая практика даёт нам массу примеров этого самого «сепаратистского глобализма». С одной стороны, по любому поводу классическое украинство отрицает право на существование любой альтернативы, с другой — создавать своё «украинское» украинство может, только присваивая и опошляя чужое. Например, украинцы не могли бы «создать» шумерские города-государства, если бы их не создали шумеры, и строителями египетских пирамид не могли бы себя объявить, если бы их не построили египтяне.

Сепаратистская Украина в целом могла бы существовать только в рамках глобализированного мира. В любом другом формате её территория, как любое лимитрофное пространство (включая, например, Восточную Европу), либо включалась в состав крупного цивилизационного проекта, либо разрывалась между соседними проектами.

Цель современного украинства практически не отличается от целей рабов древнего Рима. Заявить о «европейском выборе» — стать вольноотпущенниками в первом поколении. Вступить в ЕС и НАТО — свободнорождённым, но неполноправным, поскольку ребёнок вольноотпущенника. Перебраться за счёт свободы перемещения в любую из «старых» стран ЕС, а ещё лучше в США и получить там местное гражданство — принадлежать к поколению свободнорождённых из семьи свободнорождённого (стать полноправным гражданином Рима).

Поэтому украинцы с восхищением и завистью относятся к соотечественникам, которые уже смогли укорениться на Западе. По этой же причине они ненавидят россиян, которые не испытывают обильного слюноотделения при виде какого-нибудь импортного паспорта (хоть польского или венгерского, хоть американского или канадского). Это ненависть не к личности (лично к вам украинец может прекрасно относиться). Это ненависть к иной цивилизации — к «варварам», не приобщённым к «достижениям цивилизации» и утверждающим, что живут лучше, богаче и справедливей. «Алло, вас слушают». Самые скандальные прослушки на Украине © CC0, Pixabay

Но глобализированный мир вступил в кризис и начал разрушаться прежде, чем Украина успела пройти хотя бы первую ступень превращения в «гражданина Рима». С болью и ужасом видит только начавший эмансипироваться раб, что к концу процесса общество станет совсем иным, а «римское гражданство» цениться уже не будет. Раб падает на колени перед хозяином (ведь хозяин всемогущ) и умоляет остановить, замедлить распад Pax Romana. В нашем случае украинцы начинают со всё большими болью и раздражением учить жизни американцев и европейцев, пытаются убедить их удержать от падения прекрасный Pax Americana.

Это делает неизбежным вмешательство украинцев в американские выборы. Хозяина они, конечно, боятся. Но утешают себя тем, что действуют в его же интересах, чтобы не дать «новым варварам» (новым правым) сломать «цивилизованный мир» изнутри. Именно поэтому, как ни хотели бы отдельные украинские политики и власти в целом дружить с действующим президентом США и его администрацией, как бы ни пытались они наладить отношения с Руди Джулиани и другими личными представителями Трампа, всё равно политика Киева была, есть и будет ориентирована на демократов. Поэтому Трамп даже не пытается разогнать демократическое лобби в посольстве США в Киеве и на украинском направлении в Госдепе. Ситуация зашла так далеко, что крах этого американского проекта неизбежен. Так пусть и отвечают за поражение те, кто этот проект изобретал и организовывал, — демократы.

У американской политической элиты много разных недостатков, но идиотизмом она не страдает. Собирать и адекватно оценивать первичную информацию в США умеют хорошо. У них есть проблемы долгосрочного планирования, поскольку в Вашингтоне всегда переоценивают свои силы и недооценивают противника. Им просто не надо мыслить дольше, чем на 8 лет вперёд. Потом будет новый президент и начнётся новый политический цикл. Однако для Украины американской адекватности вполне достаточно. У неё слишком короткая жизнь и слишком плохое состояние для того, чтобы в Вашингтоне всерьёз задумывались об этой проблеме даже в среднесрочной перспективе. К тому времени Украина должна стать чьей угодно проблемой, только не американской. Константин Кулик: США и их пособники на Украине ставят под угрозу расследование по делу Burisma © informer.today

В таком формате планов и отношений проходят американские выборы 2020 года. Это выборы принципиальные. У глобалистов последний шанс на реванш, после которого они рассчитывают никогда не отдавать власть. Это малореально, но иного выхода у них нет. Право-консервативным трампистам необходимо закрепить свою победу четырёхлетней давности, показать, что это не случайный успех эпатажного пожилого джентльмена, но новый политический тренд. Им необходимо отодвинуть лево-либеральных глобалистов от политической власти всерьёз и надолго, а в нынешнем виде навсегда.

Противоречия настолько остры, особенно на фоне существенно сократившего ресурсную базу системного кризиса, что американские эксперты впервые со времён Линкольна говорят о высокой реальности попытки силовым путём пересмотреть результаты выборов, то есть о возможности начала гражданской войны.

В такой ситуации Украина желает, но не может играть существенную роль в американской внутренней политике. Группировки украинских олигархов, сражающиеся между собой с остервенением, которое сделало бы честь лучшим образцам американских внутриполитических конфликтов, пытаются по полной разыграть козырь «компромата на Байдена», стараясь продаться, во-первых, подороже, а во-вторых, будущему победителю, которого ещё надо угадать.

При этом допускается сразу несколько ошибок. Как было сказано выше, украинская политическая система создана и контролируется демократами настолько полно, что желания и действия отдельных политиков не играют никакой роли. Всё равно в целом эта площадка за демократами. Именно поэтому после ошибочных действий на старте своего президентства (последняя попытка была произведена после вступления на должность президента Украины Владимира Зеленского) Трамп и Джулиани не пытались возбудить на Украине уголовное дело по «Бурисме» и Байденам. «Коломойский — заноза в заднице». Чем для Украины обернётся скандал с Байденом и «ПриватБанком» © РИА Новости, Эва Мари Ускатеги | Перейти в фотобанк

Поезд ушёл. В американском информационном пространстве информация о коррупции Байдена и демократов легализована благодаря ошибке самих демократов с импичментом. Более того, на базе информационной легализации этой темы идёт её юридическая легализация и предпринимаются определённые шаги, позволяющие выдвинуть семейству Байденов и демократам в целом вначале политические, а затем и юридические обвинения в США. Тема продолжает играться обеими сторонами, но уже давно понятно, что именно по ней Трамп своих оппонентов переиграл и конкретно этот «Гондурас» демократам чесать невыгодно.

Предположить, что новые украинские откровения смогут коренным образом повлиять на ситуацию в США в оставшиеся до выборов полгода, крайне трудно. Демократы ищут против Трампа ходы, которые позволили бы перебить информационный эффект от провала импичмента и легализации информации по коррупции верхушки Демпартии. Команда Трампа чутко бдит, нейтрализует активность демократов, понемногу (чтобы эффекта хватило до выборов) раскручивает выгодные ей скандалы и резервирует ходы на случай, если демократам удастся сломать выгодную республиканцам текущую повестку избирательного марафона.

Ещё не разыграны важнейшие китайская, российская и европейская карты. Ещё непонятно, насколько критической ко дню выборов будет социально-экономическая обстановка в стране, но уже ясно, что она будет очень плохой и даст хороший шанс на победу тому кандидату, который правильно информационно оседлает эту тему.

На этом фоне украинская тема в США уходит в утиль. Мавр давно сделал своё дело, а кормить его дольше необходимого никто не обещал. Украинских политиков такая ситуация нервирует. Они пытаются привлечь к себе внимание. Аргументов у них всего два: «дело Байдена» и «война с Россией». Пока что они рассчитывают на первый, но он явно не срабатывает.

Несмотря на страх новых поражений, по типу 2014-2015 годов, правая часть украинского политического спектра вновь начинает обкатывать тему «маленькой победоносной войны». Зеленский, пытаясь убедить Россию, Францию и Германию в необходимости пойти на уступки и принять его «план урегулирования в Донбассе», даже пугал (через своих дипломатов) тем, что если не договорятся с ним, то придут правые и начнут войну. После ответных мер, принятых в Донбассе в связи с усилившимися обстрелами со стороны ВСУ, ситуация временно стабилизировалась, но лиха беда начало. Киеву всё равно необходимо напомнить о себе хозяину, а другого аргумента у них нет.