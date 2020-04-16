Пожив месяц под лозунгом: «главное – здоровье!» и погрузив страну в дебри карантина «по самі вуха», украинская власть вспомнила, что такое изоляционное пиршество ей не по карману. Общественное мнение стали исподволь готовить к развороту к логике, диктуемой экономикой

Вопреки относительно благополучным официальным данным и заверениям центральной и местной власти, что «все сделано и делается правильно», ситуация с распространением COVID-19 в Украине продолжает ухудшаться, приближаясь к весьма опасному рубежу пика эпидемии. Тому самому, выход к которому призваны были оттянуть ограничительные меры. Именно оттянуть. Избежать этого вовсе карантин не в состоянии по определению. Пройден ли у нас пик? Если еще нет, когда можно его ожидать? Это остается неясным ни гражданам, ни самой власти. Тем не менее в медицинских и особенно политических верхах в Киеве уже заговорили об ослаблении и даже отмене карантинного режима.

Точкой отсчета для новых вех карантинной политики власть избрала пасхальные дни. Некоторое время тому назад именно к Пасхе привязывался пик эпидемии. Теперь «главный по вирусу и карантину» Виктор Ляшко объявил, что через неделю после Пасхи Минздрав готовится рассмотреть вопрос о смягчении ограничительных мер. «Мы будем наблюдать за динамикой в странах Евросоюза и предлагать определенные шаги смягчения, принимая во внимание ситуацию у нас», — сказал глава санэпидемслужбы. Именно в таком порядке: на первом месте — динамика в Евросоюзе, после нее — наша собственная ситуация. Хотя должно было бы быть наоборот. Коронавирус и «Украина без украинцев». Власть понимает, что «Титаник» экономики идёт ко дну © REUTERS, Valentyn Ogirenko

«Но смягчения будут, — продолжил Ляшко. — Нам бы сейчас, на Пасху, соблюдать все условия карантина. Посмотрим, что будет через пять-семь дней после Пасхи, когда будет большое количество инфицированных, если люди не будут соблюдать карантин. После этого будем принимать решение».

Тем временем ряд киевских СМИ из числа тех, кого принято считать осведомленными, сообщили о разработке в «недрах» Кабмина плана ввода с 24 апреля так называемого «режима мультикарантина». Звучит весьма по-европейски, не правда ли? Его главная идея в том, чтобы дать право регионам, где уровень распространения вируса не очень высок, отменять кое-какие ограничения и возвращаться к относительно нормальной жизнедеятельности. Там же, где показатели эпидемии выше, карантин будет продолжаться.

Эта информация вписывается в логику поведения власти, которую озвучивает Ляшко. Другие источники, впрочем, сообщают, что о каких-либо изменениях, тем более ослабления карантина с 24 апреля, заводить речь преждевременно. Внутри Кабмина есть противники таких действий. К их числу, например, относят Минздрав, а также ведомство Арсена Авакова.

Кроме смягчения ограничительных мер Ляшко обозначил еще один путь перехода страны к обычной жизни. Речь идет о тестировании граждан на наличие у них иммунитета к коронавирусу. Подготовка к реализации этой инициативы идет полным ходом. В Украину, по словам Ляшко, в ближайшее время поступят ИФА-тесты, с помощью которых можно будет определить, сформировался ли иммунитет к COVID-19.

«Европейские мотивы» в риторике Ляшко зазвучали, конечно, отнюдь не случайно и не по его собственной прихоти. Сообразив, что жить по громогласно заявленному принципу «главное — здоровье нации» ей не по средствам, украинская власть начала исподволь готовить общественное мнение к развороту в противоположную сторону. Ну а чтобы избежать неприятных вопросов о том, почему об этом нельзя было подумать сразу, в Киеве решили пойти хорошо проверенным путем: прикрыться ссылками на «европейский опыт».

Показательно, что в день, когда в сторону Европы глянул главный эпидемиолог, сравнить ситуацию с вирусом в Украине и Испании решили и в Офисе президента. «В Украине начальная динамика заражения смертельным коронавирусом имеет схожесть с динамикой заражений в Испании», — заявила 15 апреля пресс-служба, не преминув напомнить, что Испания занимает второе место в мире по числу подтвержденных случаев заражения.

Пока в Киеве старательно изучают вчерашний европейский опыт, сама Европа уже разрабатывает и предлагает новые идеи и планы. Еврокомиссия 15 апреля сообщила о принятии «дорожной карты» для снятия ограничений, введенных в условиях карантина. Условий ее реализации три. Первое — существенное замедление распространения коронавируса. Второе — достаточные способности системы здравоохранения. Третье — способности надзора и мониторинга.

Рекомендации предназначены для членов ЕС, каждому из которых Брюссель предоставляет полную свободу действий в решении вопроса о том, когда и как приступать к смягчению или отмене карантина. К Украине они, ясное дело, не относятся. Нам в эту сторону и смотреть-то не следует. Да и какой в этом смысл? Откуда в Украине могут взяться «достаточные способности системы здравоохранения»? С неба, что ли, они свалятся? Их нет и не будет. Низкий поклон Ульяне Супрун с ее «реформой», добившей тот минимум медицинских услуг для населения, который сохранялся от СССР. Да, и не только ей одной. Киевляне в ловушке: карантин накладывается на бедность и безработицу © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Выходит, теперь у нас карантин должен вечно продолжаться, так, что ли? Если наши начальники от медицины на полном серьезе решат равнять себя по европейским меркам, должно бы быть именно так. Но, понятно, не будет. Ляшко и ему подобные только на словах апеллируют к европейскому опыту. На деле же прекрасно понимают, что равнение давно пора держать на более доступные ориентиры из Африки и части Азии. С надзором и мониторингом тоже не все так просто. Ситуация с ними у нас, конечно, лучше, чем с системой здравоохранения. Но и тут есть проблемы. Как показывает история с организацией обсервации въезжающих в страну граждан, возвращающихся из охваченных эпидемией стран, то, что наша власть именует надзором, в Европе назвали бы позором.

Еще один вопрос в связи с европейской ориентацией Ляшко — на кого именно в ЕС он собирается держать равнение? Карантин развел всю Европу по национальным квартирам. Швеция, как известно, вообще карантин у себя не вводила. Дания, например, с будущего понедельника возвращает детей в дошкольные учреждения и в начальные классы школы, рассматривая этот шаг как первый в постепенном выходе из режима ограничительных мер. Чехия с 20 апреля открывает рынки. В тот же день возобновят работу ремесленные лавки и магазины. 25 числа придет черед открываться музеям, галереям, зоосадам, 27-го все магазины площадью до 200 квадратных метров, а 11 мая — те, что имеют площадь до 1000 квадратов. Позже всех, с 8 июня, должны снова заработать крупные торгово-развлекательные центры.

С кого же нам брать пример, на кого равняться? Если думать о рынках, то можно было бы засылать гонцов в Прагу, не так ли? Да вот незадача. Леонид Кучма, в свое время открыв, что Украина — не Россия, не удосужился добавить, что Украина и не Чехия. В Украине рынки сначала закрыли, потом решили открыть, а потом снова решили не открывать. Вся эта чехарда уместилась в одну неделю. Можно себе представить, что бы творилось у нас, если бы нашим чиновникам пришлось «работать» не с одним-единственным вопросом об открытии рынков, а с целыми пятью, как это сделали чехи.

В общем, «наблюдать за динамикой в странах ЕС» в надежде сообразить, что делать самим, Ляшко придется долго и нудно. Вопрос, кто и зачем придумал ему столь гиблое занятие, вынесем за скобки.