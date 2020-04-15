Однажды, это было несколько лет назад, я присутствовал на встрече Клуба главных редакторов Украины с российским миллиардером Виктором Вексельбергом. Поскольку заседание клуба по регламенту было закрытым, никакие записи на нем не велись, разговор был очень откровенным

Кстати, в других заседаниях Клуба принимали участие и Никита Михалков, и Герман Греф, и ведущие политики и министры Украины, и послы России, и бывшие президенты этой страны. Многие из сегодняшних ярых журналистов-русофобов приходили на эти заседания Клуба в киевское представительство РИА Новости с большой охотой и обходились без русофобских высказываний.

Но это — кстати. Вернусь к Вексельбергу. В том разговоре, когда от чая перешли к коньяку, Вексельберг, который не пил ни чая, ни коньяка, на один из вопросов коллег по поводу его благотворительной деятельности, связанной с известными яйцами Фаберже, вдруг сказал неожиданно резко, остро посмотрев в глаза задававшему вопрос журналисту: «Вы никогда не поймете меня и мои побудительные причины. Как никогда не поймет человек, у которого в кармане 100 долларов, человека, у которого на счетах несколько миллиардов и дом в Швейцарии».

Что верно, то верно. Люди, обладающие миллиардами и распоряжающиеся судьбами тысяч и миллионов работников, конечно, мыслят во многом иначе, чем остальная часть человечества. Запах серы… © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

Они могут не беспокоиться не только о завтрашнем, но даже послезавтрашнем дне своих детей и внуков. У них нет сантиментов по отношению к «маленькому человеку» или «слезы ребенка». А если они иногда и выражают такие мысли вслух, то только в виде пиара или потому, что по какой-то только им ведомой причине это надо выражать. Потому что если они задумаются об отдельно взятой судьбе человека, как та сороконожка, которая не мыслит категорией одного шага, но, только подумав об этом, не сможет двигаться.

Поэтому, попытавшись вообразить, что я миллиардер, делаю это весьма умозрительно и очень приблизительно.

Итак, что думает миллиардер, обосновавшийся в результате собственных усилий в эпохе глобализма?

Что чертова уйма денег, которые он зарабатывает трудом и виртуальным потом, пропадает зря. Взять тот же Международный валютный фонд, в котором скоплены 200 млрд долларов — взносы разных стран, контролируемые некоторой кучкой миллиардеров в США. Когда он создавался в 1944 году, главная цель была простой, как хозяйственное мыло — помочь своим вылезти из разрухи войны. То есть эта была такая касса взаимопомощи. И помогли, и старейшая экономика Франции, той самой страны, которая первой получила транш МВФ, выздоровела и теперь, спустя 75 лет, сама стала одним из локомотивов Евросоюза. Примерно то же и с планом Маршала для Германии. Или с послевоенной Японией.

Только по прошествии 75 лет из кассы взаимопомощи МВФ превратилась в социальный амортизатор. То есть деньги дают беднейшим, чтобы они не бунтовали и не превращались в зоны, опасные для окружающих их стран. Деньги даются, правда, под обязательство проводить реформы, которые в свою очередь делают граждан этих стран не богаче, а беднее и зависимее от МВФ. Чем дальше, тем больше зависимость. Но это — уже чистая политика. Просто так давать, без обязательств, неприлично.

Конечно, деньги все равно требуется возвращать с процентами. Но это — вопрос принципа, а не бизнеса. Процент иногда меньше инфляции. Тем более, не все отдают, некоторые объявляют дефолт, то есть долгов не платят. И тогда им… дают новые кредиты, чтобы не создавать новые зоны социального бедствия. Это такая гуманитарная политика времен глобализма. Подкармливать бедных, чтоб не мешали жить богатым.

Конечно, все, кому это надо в нашем виртуальном Клубе миллиардеров, это знают и прекрасно понимают, что дело не в деньгах и даже не в их количестве. А в том, что за сравнительно небольшие (для Клуба мировых миллиардеров) деньги можно обезопасить себя на некоторое время от слишком недисциплинированных нищих режимов. Но времена меняются, и глобализм по разным причинам стал переживать кризис. И потому в первую очередь Клуб миллиардеров решил освободиться от гуманистических идеалов, в принципе ему чуждых.

Что касается МВФ, то у него стало много нахлебников, которые живут, хотя и еле-еле сводят концы с концами. И вот в глобальном мире возникают, с точки зрения Клуба миллиардеров, страны-паразиты, от которых решено избавиться. А ведь МВФ — только один из десятков, если не сотен примеров различных фондов, питающих экономически отсталые страны.

Забыть про них невозможно, закрыть — нельзя, а держать на коротком поводке кредитов получается с каждым годом все хуже и хуже. Деньги берут, а ведут себя так, как будто никому ничего не должны.

Остается одно — испугать их чем-то таким, что заставит сделать пространство протеста дисперсным, атомизировать эти сообщества до квартиры, комнаты, компьютера. Чтоб не собирались вместе, возбуждая друг друга призывами, а сидели у компьютеров и телевизоров, послушно впитывая ежедневную жвачку про «Последнего героя» и всегда очень «Крепкого орешка», спасающего человечество от террористов неизвестного происхождения и национальной принадлежности.

Вот тут и возникает вопрос, как утихомирить эти 6 из 7 миллиардов населения. Ответ простой, в общем-то библейский. Самый главный психологический рычаг давления на человека — страх. Именно чувство страха может заставить человека отказаться от секса, товарищества, будущего и даже прошлого. А некоторые, если их сильно напугать, вообще могут отказаться даже от основного инстинкта — продолжения рода. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

То есть, если нужно заставить население, слишком надеявшееся на финансовые дотации Клуба миллиардеров, отказаться от этих дотаций или хотя бы значительно их снизить, то тут главное — сильно напугать их, распылить до квартирно-клеточного уровня. При этом сделать это надо одномоментно и быстро. Так, чтобы ни у кого или почти ни у кого не было шансов оглядеться и подумать.

Раньше это сделать было сложно — информация двигалась от источника к потребителю со скоростью сначала пешехода, потом лошади, поезда, самолета, телевизора. Теперь она распространяется мгновенно. И не только за счет скорости, но главным образом за счет источников сбора и распространения информации. Раньше человек читал одну газету. Сейчас у него вроде бы — море источников информации. То есть именно сегодня, в 2020 году, о смерти одного человека в глухой китайской провинции (и не обязательно китайской) в течение нескольких секунд станет известно в самых развитых и самых глухих уголках планеты.

Более того, смерть одного человека, повторенная 30 раз, именно за счет многообразия СМИ и аранжировок в них воспринимается как смерть 30 человек. И даже может восприниматься как смерть тысячи человек, если повторить это по телевизору, радио, на интернет-ресурсах и мобильных носителях 1000 раз.

Поэтому, будь я членом Клуба миллиардеров, то для решения сложной задачи по облегчению финансового бремени на содержание стран-паразитов, запустил бы через СМИ, подконтрольные консорциуму миллиардеров, компанию устрашения инфекционным заболеванием, пожирающим человечество. Такой себе Апокалипсис в интернете.

А потом, после некоторой тренировки, Клуб миллиардеров объявит о том, что благодаря ему в лице стран, его представляющих, пандемию успешно побороли. Однако населению во избежание рецидива следует и дальше оставаться дома — у телевизоров и компов. Благо денег на содержание такого населения нужно куда меньше, чем бастующего и прохлаждающегося по музеям и театрам. Человек-компьютер — вот образ будущего человечества…

Впрочем, мы с вами знаем, что я — не миллиардер и все это просто плод досужих рассуждений человека, у которого нет на счету миллиардов и дома в Швейцарии. А человек со 100 долларами в кармане и мыслить не может так, как мыслит простой миллиардер.

А вот если остановиться и посмотреть на ситуацию не предвзято, не с точки зрения Клуба миллиардеров, а с точки зрения простых людей, умеющих складывать и вычитать, то картина получается очень странной. По статистике ежедневно в мире умирает примерно 155 тысяч человек. Примерно 33 процента из них — от инфекционных заболеваний. То есть около 50 тысяч в сутки. Это было и год назад, и два. То есть до коронавируса.

На сегодня в ходе эпидемии коронавируса за четыре с лишним месяца от этого заболевания умерло около 130 тысяч человек. То есть с точки зрения статистики — примерно по 1 тысяче человек в день. Печальная, конечно, статистика. Но она полностью укладывается в общую, то есть она никак не превышает общие цифры смертности во всем мире, где, повторюсь, до коронавируса умирали 50 тысяч человек в сутки только от инфекционных заболеваний, а не 1 (одна) тысяча.

Но теперь есть принципиальное отличие того, что было до коронавируса, от того, что будет после. Оно в том, что ряд государств мира, являющихся локомотивами мировой экономики, заявили, что потратят на борьбу с коронавирусом и преодоление его последствий кто 200 миллиардов долларов, кто 2 триллиона… И уже намекают некоторым государствам Восточной Европы, Латинской Америки, Азии и Африки, что после карантина денег на их содержания у них не будет.