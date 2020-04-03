Коммерциализация и недофинансирование медицины стали главной причиной пандемии

Сто лет назад, в девятнадцатом году, когда мир сотрясала война вместе с опустошительной эпидемией «испанского» гриппа, Уильям Батлер Йейтс написал знаменитые строки о разверзнувшемся повсюду хаосе, которые превратились в поэтический символ своего времени.

Всё шире — круг за кругом — ходит сокол,

Не слыша, как его сокольник кличет;

Всё рушится — основа расшаталась.

Сегодня эти стихи вновь популярны в Великобритании и США. Комментаторы и эксперты, которые обсуждают сейчас причины и последствия коронавирусной катастрофы, говорят об одном и том же — американское здравоохранение рушится под напором эпидемии по вполне очевидным для всех причинам. Основа этой системы давно расшатана коммерциализацией медицины, вместе с губительной политикой экономии — за счет здоровья американцев и европейцев. И первая же глобальная буря с корнем свалила это давно прогнившее дерево без корней.

Европа уже признала это безрадостное положение дел, а в США пытаются его замолчать — несмотря на то, что ситуация ухудшается с каждым днем. Медицинских работников в США начали увольнять за публичные заявления о нехватке медицинского оборудования, специалистов и медикаментов. Руководство больниц запрещает персоналу жаловаться на условия труда — включая нехватку защитных масок, перчаток, халатов, больничных коек и аппаратов искусственной вентиляции легких. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Американские больницы работают на пределе, а медицинская система страны, по сути, испытывает коллапс. Врач Шамит Патель из Нью-Йорка высказал опасение, что скоро ситуация может стать похожей на итальянскую, когда доктора вынуждены будут выбирать, кого лечить, а кто останется умирать. По его расчетам, число больных на одного врача в скором будущем увеличится в два или три раза. Врач неотложной помощи Нью-Йорка Камини Дубай рассказала, что «никогда не чувствовала такого отчаяния». При этом больницы не разрешают медикам рассказывать о трудностях, чтобы сохранить репутацию. Кроме того, некоторые клиники запрещают носить маски в общественных помещениях. Это делается, чтобы избежать впечатления высокой вирусной нагрузки», — написала об этом немецкая газета Die Welt.

«Врач отделения неотложной помощи в штате Вашингтон Минг Лин был уволен после интервью, в котором комментировал свой пост в Facebook о неадекватной защитной экипировке и тестах, используемых в клинике. В Чикаго медсестру вышвырнули с работы после того, как она написала коллегам по электронной почте, что хотела бы на дежурстве иметь более надежную защитную маску. А в Нью-Йорке врачам пригрозили увольнением, если они будут общаться с СМИ без разрешения. Вероятно, больницы пытаются ограничить свободу слова, потому что, когда работники здравоохранения говорят, что они не защищены, общественность разочаровывается в системе больниц. Некоторые медработники пытаются отстоять справедливость. Так, чикагская медсестра Лори Мазуркевич, уволенная Северо-Западным мемориальным госпиталем после призыва к коллегам использовать больше защитных средств, подала иск о неправомерном увольнении: «Многие больницы лгут своим работникам и уверяют, что простых масок достаточно, а медсестры болеют и умирают», — рассказывает влиятельное американское издание Bloomberg.

Эти увольнения и цензура шокируют американцев немногим меньше самой пандемии — ведь речь идет о том, что руководство клиник демонстративно увольняет людей за правду, и делает это в тот самый момент, когда на счету каждый врач. Вдобавок утаивание информации о нехватке средств санитарной защиты напрямую угрожает жизни медицинских работников. Происходящее напоминает карикатурную пародию на советский тоталитаризм, каким его всегда рисовали в американском кино. С той разницей, что «совок» обеспечивал своих граждан средствами противоэпидемиологической защиты, а также достаточным количеством медиков и больниц. Вирусолог из США: Коронавирус — это не про экономические противоречия и биологическую войну © Биомедицинский холдинг Атлас

Американские эксперты говорят о ситуации откровеннее и честнее. Они признают, что стремительное развитие эпидемии было обусловлено критическими провалами системы эпидемиологического контроля и неготовностью самого общества, построенного на основаниях рыночного фундаментализма — с минимальным вмешательством со стороны государства, которое оказалось неспособным на своевременные карантинные меры.

«Во-первых, у нас не сработал ранний этап диагностики. Первое время никто никого не тестировал, и мы не знаем, сколько больных было две недели назад и кому они передали инфекцию. Во-вторых, изначально, уже после итальянской истории, в аэропортах в зонах прилета не измеряли температуру у пассажиров повсеместно. Не отслеживали, кто прилетел на рейсах из Италии и Китая, не предписывали людям идти на самоизоляцию и не вели переговоры с работодателями, чтобы те входили в положение. Специфика американского бизнеса такова, что работодателю важно, чтобы его подчиненные работали, а не сидели дома. Известны случаи, когда люди с высокой температурой выходили на работу, иначе их могли уволить. В США в принципе очень низкая защищенность наемных работников в сфере услуг. Такие работники зачастую вообще не имеют отпуска, и даже в крупных компаниях нередко по контракту имеют всего лишь семь дней на больничный или личные нужды», — рассказывает Анча Баранова, доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU.

Медицинская система США также всецело подчинена логике извлечения прибыли. Специалисты прекрасно знали о потенциальной угрозе со стороны семейства коронавирусов, которые уже отметились вспышками SARS и MERS. Это послужило грозным предупреждением для ученых, о чем рассказали обществу исследования, статьи и фильмы. Но связанный с медициной бизнес не обратил на проблему достойного ей внимания, поскольку банально не видел возможности на ней заработать. К примеру, в Америке проходили исследования антивирусной защиты на основе интерферонов, которыми занимался известный военный вирусолог казахского происхождения Кеннет Алибек. Однако, несмотря на успехи, это не вызвало большого интереса у спонсоров — поскольку никто не верил, что человечеству грозит тяжелая эпидемия. Вирусолог из США Кеннет Алибек: Вакцину производить уже поздно, а лекарства от коронавируса есть © предоставлено Кеннетом Алибеком

«В США для того, чтобы создать препарат и провести его клинические испытания и получить одобрение для использования, нужно иметь совершенно другие средства и, к сожалению, большие фармкомпании, которые такие средства имеют, интереса к такого рода препаратам не проявляли. Потому что если что-то производится, то должно продаваться, а они прекрасно понимали, что нет эпидемий — нет большого интереса. Конечно, если бы какая-то из этих компаний могла предугадать, что произойдет в 2020 году, такие препараты нашей фирмы или другие разработки ушли бы в работу», — рассказал он об этом в интервью Украина.ру.

Сегодня ясно — все это должно поменяться. Система здравоохранения США не может и не должна существовать в своем прежнем ущербном виде, когда десятки миллионов людей вообще лишены медицинской страховки, не получая от врачей самой элементарной помощи. А более успешные представители среднего класса боятся идти к врачу, чтобы не получить за эту помощь огромный счет. Американской медицине и всему американскому обществу нужна новая основа — вместо разрушенной кризисом неолиберальной системы.

Жизнь и здоровье миллионов важнее доходов миллионеров.