Вакцины не смогут защитить от пандемии, так как процесс их создания очень долгий. Когда эпидемия завершится и многие тысячи людей уже умрут, вакцина не будет иметь смысла, так как следующая эпидемия будет вызвана другим вирусом. Об этом Украине.ру рассказал Кеннет Алибек — один из крупнейших в мире специалистов по защите от биологического оружия

«Очень характерный пример — это та самая «горячка» по созданию вакцины против вируса атипичной пневмонии (SARS-CoV), который вызвал эпидемию в 2002-2004 годах. Многие десятки, а возможно, даже сотни миллионов долларов были истрачены на создание этой вакцины, и вот через 16 лет после окончания той эпидемии вакцина так и не создана. Второй вывод — единственно возможным методом защиты в таких случаях должен быть неконвенциональный метод (т.е. не привычный, общепринятый. — Ред.), который разрабатывали наши компании, финансируемые агентством DARPA». Общественное мнение времён коронавируса © REUTERS, Gleb Garanich

Кеннет Алибек известен как один из крупнейших в мире специалистов в области защиты от биологического оружия. Работал в Главном управлении «Биопрепарат» при Совете Министров СССР. Эта организация занималась вопросами создания бактериологического оружия и способами защиты от него. В 1992 году он эмигрировал в США, стал профессором и руководителем Национального центра биологической безопасности США при университете Джорджа Мейсона. Написал несколько книг на эту тему. В 1994-м Конгресс США наградил его медалью Беркли «за выдающийся вклад в дело борьбы за мир».

11 марта ВОЗ объявил коронавирус Covid-19 пандемией. На 2 апреля 2020 года число заразившихся в мире новым типом коронавируса превысило 938 тыс. человек, более 47 тыс. скончались.