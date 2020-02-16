В Мюнхенской конференции по безопасности в этом году приняли участие ведущие политики из сорока стран. Каждый решал свои проблемы

Американцы боролись за свободу и демократию во всём мире, с прицелом на Китай и Россию. Они старались уговорить весь мир не работать с китайскими поставщиками систем 5G, а также, в рамках инициативы «Три моря», пытались избавить Европу от дешёвых (но авторитарных) российских энергоносителей, заменив их дорогими (но демократичными) американскими.

Европейцы, прежде чем обсуждать от кого они должны быть энергозависимы (от дешёвого авторитаризма или дорогой демократии) желали узнать будут ли американцы их в случае чего защищать. Вернее они и так знали, что если «в случае чего» окажется Сирия, Ливия или Сербия, то США «защитят демократию» без всяких просьб и даже вопреки намёкам, что их сюда не звали. А вот, если Россия или Китай, то американцы сделают вид, что ничего не хотели, просто мимо проходили. Но тем европейским элитам, которые сотрудничали с американскими глобалистами и глобализировались сами, необходимо получить от Вашингтона хотя бы уверение в том, что всё будет по-прежнему. Сейчас это тем более важно для европейских глобалистов, что их американские собратья очевидно проигрывают внутриполитическую борьбу в США вместе с Демократической партией. Трампа, которого и так глобалисты обвиняли в развале НАТО и конфронтации с Европой, больше ничего не будет сдерживать. Европейцам надо понять будет ли он наращивать конфронтационность в отношениях с ЕС или, после того, как он вышел победителем из внутриамериканской конфронтации, его европейская политика станет мягче и трансатлантический союз сохранится. Зеленский и призрак Порошенко в Мюнхене © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Для действующих европейских элит это понимание тем более важно, что союз с США — их последняя точка опоры в борьбе за власть в ЕС. Позиции европейских глобалистов давно уже просели, причём намного сильней чем у их американских собратьев. «Трансатлантическая солидарность», легенда о едином демократическом мире, противостоящем авторитарному хаосу являлась их единственным внутриполитическим аргументом. США, союз с ними, занимали в этой легенде центральное место. Если США больше не союзник, не партнёр, не защитник, а оппонент, значит надо менять внешнеполитическую стратегию, искать новых союзников, а тогда политики-глобалисты и их партии, намертво связанные с США, должны уйти, уступив место другим.

Американцы европейских коллег не обрадовали. Традиционно они объяснили, что лучше всех знают, как кому жить и что всем остальным надо без вопросов исполнять предначертанное Америкой. А для слишком умных (которые вопросы задают) у Вашингтона припасены санкции. Это бы прошло в начале нулевых, возможно даже в 2010-14 годах, но после массы катастроф, постигших внешнюю политику США в течение последней пятилетки, даже их вернейших европейских союзников такие «аргументы» не удовлетворяют. Сами бы они согласились, но надо что-то народам говорить.

Часть традиционных европейских элит начинает отползать от США, что в ходе Мюнхенской конференции нашло материальное выражение. Не удивительно, что пощупать решили самое слабое звено американской политики — Украину. Тем более, что в Киеве со страхом ждут «мести Трампа», за поддержку демократов на выборах 2016 года и фактическую солидаризацию с ними в вопросе об импичменте. В результате, несколько вполне глобалистских европейских структур (ранее не гнушавшихся сотрудничества с американскими коллегами) внезапно, совместно с российским Советом по международным делам (тоже некоммерческая организация, основанная в соответствии с распоряжением президента РФ), предложили «новый план» урегулирования украинского конфликта. 12 пунктов: что предлагают в Мюнхене для урегулирования в Донбассе © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

План вызвал лёгкую истерику в Вашингтоне (естественно и в Киеве, но кому это интересно?). Формальная причина — он, видите ли отражает российский взгляд на предмет. Даже осторожно указывает на внутренний (гражданский) характер украинского конфликта. На самом деле истеричная реакция вызвана тем, что новый план опубликован явно в ответ на угрозы Украины дезавуировать Минские соглашения, если они не будут «модернизированы» в соответствии с требованиями Киева. Как мы и говорили ранее, предварительные условия для новых переговоров в формате Россия/Европа — Украина, очерченные новым планом значительно хуже тех, которые были зафиксированы в Минске.

Во-первых, основные условия Минска повторены, конкретизированы, а украинские пожелания (вроде вывода иностранных войск и передачи границы) вообще из плана исчезли.

Во-вторых, как уже было сказано, конфликт безальтернативно определён как гражданский.

В-третьих, и это главное, если в Минске Европа играла на стороне Украины, то сейчас Киев вообще не пригласили к участию в выработке плана. Представлявшие Украину в рабочей группе лица известны своей оппозиционностью (впрочем, весьма умеренной) нынешнему режиму. Кстати, тот факт, что они, впервые за шесть лет, не побоялись официально выступить с альтернативным предложением, тоже свидетельство изменения внешнеполитической конъюнктуры. Они оппозиционные, но евроинтеграторы. То есть, занимают позицию, солидарную с европейской. Их открытое выступление означает, что, как минимум по их мнению, отношение Европы к Украине претерпело резкие изменения. И с ними трудно не согласиться. Даже «план общественности» представлен, как европейско-российский. Украине только предложено к нему присоединиться. Причём, что лишний раз подчёркивает третьесортность украинской государственности, Киеву предлагается официально принять в качестве основы для переговоров план «общественных организаций», а уж после этого к нему (может быть) присоединятся Россия и Европа. Частная инициатива: МИД Украины прокомментировал доклад «12 шагов» © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Чтобы закончить с украинским участием в конференции отметим, что выступление Зеленского (опять же технически вынесенное на обочину официального формата) производило впечатление тяжёлого бреда. Он долго рассказывал о некоей абстрактной «войне на Востоке Украины» (непонятно кого с кем?), которую Киев хочет прекратить. В заключение же сообщил, что мировая политика построена на праве сильного и только страны, обладающие ядерными оружием, имеют право голоса. В результате этой речи, у человека незнакомого с ситуацией на Украине должно было сложиться впечатление, что для окончания войны с кем-то «на Востоке Украины» Зеленский, непонятно у кого, просит ядерное оружие.

Впрочем, какие могут быть претензии к Зеленскому? Выступление президента — всегда работа команды. А работу команды Зеленского даже потоком сознания не назовёшь. Поток-то там есть, сознание напрочь отсутствует. Эти деятели с грантососного детства приучены к тому, что любые, самые безумные, «креативные инициативы», направленные не на результат, а на привлечение внимания, приводят к успеху. Они так в жизни состоялись, а некоторое время назад, это вполне действовало на международной арене. Задачей Украины было только не давать о себе забыть. Остальное делали «старшие товарищи». Но ситуация изменилась, а навыки остались прежними. Ребята находятся в положении человека, которого всю жизнь учили яму копать и вдруг назначили руководителем атомного проекта. Яму-то он копает хорошо.

В целом, на конференции этого года практически не было сенсационных тем и броских выступлений. Тем примечательнее подготовленный организаторами к конференции доклад, который фиксирует практически состоявшееся изменение расстановки геополитических сил. Авторы отметили череду прошлогодних внешеполитических побед России. Утешили себя «истощением её внутренних ресурсов». Но, совершенно справедливо, объяснили победы России её «стратегическим терпением». Россия умеет выбирать момент, когда можно совершенно бесплатно (или даже за чужой счёт) достичь тех целей, на которые США и ЕС тратят сотни миллиардов, а то и триллионы долларов. На сайт Мюнхенской конференции возвращен план, вызвавший негодование у США и Киева © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Не остался незамеченным и поворот России на Восток. Европе есть о чём подумать. Пока она мечется между прошлым и будущем, пытаясь и с Россией торговать, и США не расстраивать, стратегическое терпение Москвы истощается. Что самое обидное, Россия не собирается нападать на Европу и спасать европейцев от самих себя. Она просто разворачивается на Восток, объединяя свои ресурсы и местные рынки. Данный разворот был страшным сном Запада ещё с эпохи глобального доминирования британской колониальной империи. Западные политики прошлого умели вовремя «поступаться принципами», чтобы не допустить складывания смертельно опасного для них великого восточного альянса. Такой альянс способен уничтожить Запад вообще без применения силы — просто за счёт неограниченной ресурсной базы, огромного экономического перевеса и контроля глобальной торговли.

Нынешние опасность тоже фиксируют, они понимают необходимость перестройки отношений по линии Европа-Россия, даже ценой исключения из них США (при необходимости). Но действуют как-то инфантильно: шаг вперёд, два назад, ожидая пока кто-то за них всё решит.