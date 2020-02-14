Украинский президент оскорбляет своих сограждан нелепыми некомпетентными заявлениями

Президент Украины Владимир Зеленский торжественно анонсировал строительство «города-сада» для переселенцев из Крыма. Он заявил, что в реализации этого проекта обещает участвовать Реджеп Тайип Эрдоган, который недавно посетил Киев с официальным визитом и даже прокричал там лозунг «Слава Украине — героям слава!», вызвав умиление патриотической публики.

«Моя идея в том, чтобы они [жители Крыма] увидели, как мы относимся к людям, к крымчанам. Ты приезжаешь, а здесь — город-сад. Чувствуешь разницу, ведь здесь все на высшем уровне: заправка, школа, детсад, дома», — прочувствованно рассказывал президент Украины.

По его словам, новый чудесный город создадут где-то в степях Херсонщины, для чего там проложат «качественные дороги» и построят «специальный хаб с развитой инфраструктурой».

Это заявление главы украинского государства оказалось очередным «выстрелом себе в ногу». Для начала, оно поразило всех своей вызывающе откровенной некомпетентностью. Зеленский не представил никакого экономического обоснования новой стройки — хотя ее планируется развернуть в депрессивном, бедном, страдающем от засухи и деиндустриализации регионе. В госбюджете нет денег даже на обеспечение социальных выплат и зарплат, не говоря уже про образцово-показательную стройку целого современного города.

Зеленский решил построить «город-сад» для крымчан © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Рассказ о «городе-саде» служит идеальной мишенью для иронии и насмешек, вызывая у украинцев целый ряд очевидных культурных аллюзий. Причем все они явно не в пользу неосмотрительно озвучившего эти слова президента.

Прежде всего он отсылает нас к образу гоголевского помещика Манилова.

«Иногда, глядя с крыльца на двор и на пруд, говорил он о том, как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или чрез пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян. При этом глаза его делались чрезвычайно сладкими и лицо принимало самое довольное выражение; впрочем, все эти прожекты так и оканчивались только одними словами», — рассуждал когда-то этот прототип современного украинского политика, который наверняка сделал бы блестящую карьеру в правительстве «слуг народа».

Следом за этим сразу же вспоминаются стихи Владимира Маяковского.

«Через четыре года здесь будет город-сад» — писал Маяковский когда-то о строительстве «образцового социалистического города» для рабочих нового Новокузнецкого металлургического комбината.

Но этот город создавался за счет ресурсов огромной динамично развивающейся страны — одновременно с созданием мощной производственной и хозяйственной базы, на которую опиралась инфраструктура будущего Новокузнецка.

Что же касается города-сада имени президента Зеленского, можно не сомневаться, что спустя четыре года на его месте по-прежнему будет расти душистая степная трава. И об этом можно будет написать разве что ироничные сатирические куплеты.

Херсонщина уже имеет подобный исторический опыт. Светлейший князь Григорий Потемкин-Таврический когда-то построил в этих местах печально знаменитые «потёмкинские деревни», чтобы имитировать процветание этого края для проезжающей по дороге в Крым императрицы Екатерины. Однако Потёмкин внес значительный вклад в развитие Причерноморья, заложив захиревшие сейчас города корабелов и земледельцев — включая Николаев и сам Херсон, которые стагнируют все последние тридцать лет своей постсоветской истории.

Зеленский опоздал со строительством «города-сада» для крымчан - депутат Госдумы © пресс-служба президента украины | пресс-служба президента украины | Перейти в фотобанк

«По поводу «города-сада» на границе с Крымом. Может — чисто теоретически — его даже построят, хотя более вероятно, что сотня чиновников просто получит синекуру на очередной гиперлуп. Проблема в том, что если его все же построят, то он будет бесить не крымчан, а жителей Херсонской области… Ирония в том, что этот город-сад в теории обещает быть много лучше, чем соседние Херсон и Николаев. Что вызывает логичный вопрос — а что, чтобы тебе пообещали жить в хорошо обустроенном городе, обязательно отделяться?» — пишет об этом харьковский блогер Евгений Кривочупин.

«А они не боятся, что в этот город половина Херсонской области свалит — притом что крымчан удивить так и не выйдет? Печальная картина. Ничему, кроме показухи, они так и не научились», — комментирует инициативу «слуги народа» одесский журналист Юрий Ткачёв.

Но самым точным литературным образом города-сада однозначно являются легендарные Нью-Васюки, воспетые Ильфом и Петровым и полюбившиеся всем поколениям советских и постсоветских читателей. Проекты Остапа Бендера лучше всего выражают содержание и суть обещаний президента Зеленского, который выступает в этой истории с Эрдоганом типичным «сыном турецкого подданного», откровенно развешивая лапшу на уши доверчивых украинцев.

«Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки. Во-первых, речной транспорт такого количества людей поднять не сможет. Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль Москва — Васюки. Это — раз. Два — это гостиницы и небоскребы для размещения гостей. Три — это поднятие сельского хозяйства в радиусе на тысячу километров: гостей нужно снабжать — овощи, фрукты, икра, шоколадные конфеты. Дворец, в котором будет происходить турнир, — четыре. Пять — постройка гаражей для гостевого автотранспорта. Для передачи всему миру сенсационных результатов турнира придется построить сверхмощную радиостанцию. Это — в-шестых. Теперь относительно железнодорожной магистрали Москва — Васюки. Несомненно, таковая не будет обладать такой пропускной способностью, чтобы перевезти в Васюки всех желающих. Отсюда вытекает аэропорт «Большие Васюки» — регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света, включая Лос-Анжелос и Мельбурн… Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город. Столица автоматически переходит в Васюки. Сюда переезжает правительство. Васюки переименовываются в Нью-Москву, а Москва — в Старые Васюки. Ленинградцы и харьковчане скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира. Да! А впоследствии и вселенной».

Пресс-секретарь Зеленского может списать у классиков этот абзац, перевести его на украинский язык и озвучить в следующих новостях. Эффект будет тем же, ведь разочарованные граждане Украины привыкли жить в режиме бесконечного рекламного шоу, потеряв счет несбыточным обещаниям власти. Которая не может решить самые простые и насущные проблемы своих граждан.